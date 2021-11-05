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ICTV Ранок 05.11.2021 14:15
05.11.2021 14:15
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Imagine Dragons: ТОП пісень легендарної групи

Imagine Dragons: ТОП пісень легендарної групи

Найкращі пісні Imagine Dragons: що послухати – добірка кліпів.

Легендарний американський інді-рок гурт Imagine Dragons збирається до Києва.

Концерт планують дати 3 червня 2022 року на НСК Олімпійському на підтримку альбому Mercury

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До України “дракони” завітають у рамках європейського турне, що стартує 30 травня у Прагі та завершиться 16 липня в Парижі.

До слова, Imagine Dragons завітають в до нас не вперше: вони вже виступали в Києві о 2018 році.

За словами організаторів концерту, на сьогодні це – єдиний іноземний гурт, якому вдалося зібрати повний НСК «Олімпійський».

Imagine Dragons: найкращі пісні – відео

Imagine Dragons – Believer

Imagine Dragons – Thunder

Imagine Dragons – Natural

Imagine Dragons – Bad Liar

Imagine Dragons – Demons 

Imagine Dragons – Follow You

Imagine Dragons – Whatever It Takes

Imagine Dragons – Radioactive

Imagine Dragons – Wrecked

Imagine Dragons – Birds

Нагадаємо, раніше ми публікували ТОП латиноамериканських хітів.
Фото: imaginedragons

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Теги: Imagine Dragons
05.11.2021 14:15



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