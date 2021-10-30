Місячний календар на листопад – сприятливі та несприятливі дати

Нічне світило має значний вплив на все живе на Землі, зокрема й на людський організм.
Наші предки це усвідомлювали, тож ще здавна почали слідкувати за його фазами.
Що говорить місячний календар на листопад 2021 року?
Коли наважитися на омріяний крок, а коли краще зачекати на більш сприятливий час?
Читай і шукай відповіді.
Місячний календар на листопад 2021
Сприятливі дні у листопаді: 2, 10, 11, 13, 14
Несприятливі дні у листопаді: 4, 26, 27
Сприятливі дні у листопаді 2021 – детально
Місячний календар на 2 листопада
Сприятливий день, коли корисно відсторонитися від метушні і повсякденних проблем.
У цю дату можна помітити те, що раніше було поза увагою, тож будьте пильними.
Місячний календар на 10 листопада
Один із найбільш сприятливих днів, коли легко налагоджуються будь-які контакти.
Можливе романтичне спілкування з протилежною статтю.
Місячний календар на 11 листопада
Якщо ти плануєш робити якісь вкладення або ж купувати нерухомість, то сьогодні відмінна можливість це зробити.
Також 11 листопада сприятиме налагодженню стосунків з людьми та допоможе розібратись із власними думками.
Місячний календар на 13 листопада
Позитивний день сильної енергії, яку варто звернути на завершення раніше розпочатих справ.
У цей день варто бути активним і не сидіти на місці.
Місячний календар на 14 листопада
Ця дата є сприятливою для реалізації планів і руху вперед.
Також добре пройде комунікація з близькими, яка допоможе відчути себе впевненіше.
Несприятливі дні у листопаді 2021 – детально
Місячний календар на 4 листопада
У цю дату самопочуття може бути не найкращим.
Крім того, можуть проявитися хронічні захворювання.
Необхідно сконцентруватися на позитивних емоціях і думках.Також по темі: Модний гороскоп: що радять зірки носити цієї осені різним знакам зодіаку Ніжні та красиві нігті! Ідеї для модного осіннього манікюру Любовний гороскоп на осінь: що пророкують зірки у коханні?
Місячний календар на 26 листопада
Цей день може принести фізичне та емоційне виснаження.
Тому краще не витрачати сили на щось масштабне і грандіозне, натомість — зайнятися рутинними справами.
Місячний календар на 27 листопада
Несприятливий день для будь-яких починань.
Можливі ревнощі та заздрість із боку партнерів.
Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур у листопаді.
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