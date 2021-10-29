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ICTV Ранок 29.10.2021 01:00
29.10.2021 01:00
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Гороскоп на 29 жовтня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 29 жовтня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 29 жовтня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Гороскоп на 29 жовтня для Овна

любовний гороскоп для овнівСьогодні в Овнів є усі шанси заявити про себе. Зірки радять наважитись на щось справді серйозне: розробити план нового проекту, почати писати роман чи нарешті записатися у спортзал.

 

Гороскоп на 29 жовтня для Тельця

любовний гороскоп для тельцівДень чудово підходить для планування. Збери свої ідеї та мрії, запиши їх на папері і продумай, що потрібно для того, аби все це здійснилося.

 

Гороскоп на 29 жовтня для Близнюків

любовний гороскоп для близнюківДень підходить для ремонту та створення затишку, як вдома, так і в офісі. Подивись навколо і подумай, що можна вдосконалити.

 

Гороскоп на 29 жовтня для Рака

любовний гороскоп для раківСьогодні представники знаку Раків вкрай потребують психологічної розрядки. Намагайся не перенавантажуватися. Корисними будуть прогулянки на свіжому повітрі, а також водні процедури.

 

Гороскоп на 29 жовтня для Лева

любовний гороскоп для левівСьогодні Леви можуть отримайти привабливу пропозицію. Але з відповіддю поспішати не варто, спочатку зваж усі за і проти. При детальному аналізі все може виявитися не тим, чим здається.

 

Гороскоп на 29 жовтня для Діви

любовний гороскоп для діви 29 жовтня Діви можуть без особливих турбот досягти високих результатів. Розташування планет сприятливе для представників цього знаку. Можна підписувати документи та здійснювати важливі покупки.

 

 

 

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Гороскоп на 29 жовтня для Терезів

любовний гороскоп для терезів

Сьогодні Терези мають розраховувати лише на власні сили. Допомога інших у цей день навряд чи полегшить тобі життя.

 

Гороскоп на 29 жовтня для Скорпіона

любовний гороскоп для скоріонівЗірки не радять Скорпіонам сьогодні проявляти ініціативу. Це може призвести до збитків – як фінінсових, так і емоційних.

 

 

Гороскоп на 29 жовтня для Стрільця

любовний гороскоп для стрільців День буде успішним для Стрільці. У родині все спокійно і гармонійно,  а на роботі – цілком стабільно. А от давати обіцянки в цей день не варто – є ризик їх так і не виконати.

 

Гороскоп на 29 жовтня для Козерога

любовний гороскоп для козерогівСьогодні Козерогам варто утриматися від ризику. 29 жовтня гороскоп радить представникам цього знаку обирати лише знайомі життєві стежки.

 

Гороскоп на 29 жовтня для Водолія

любовний гороскоп для водоліївДень підходить для знайомств – як ділових, так і романтичних. У тебе є шанс зав’язати щирі стосунки, які можуть перерости у тривале партнерство чи щіре кохання.

 

Гороскоп на 29 жовтня для Риб

любовний гороскоп для рибОзирнись навколо! 29 жовтня предтавники знаку Риб можуть побачити нові життєві перспективи.

 

 

 

Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур на листопад.

Фото: Pexels

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Теги: гороскоп
29.10.2021 01:00



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