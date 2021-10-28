Гороскоп на 28 жовтня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 28 жовтня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.
Гороскоп на 28 жовтня для Овна
Цей період протипоказаний для різного роду подорожей, переїздів і зміни місця проживання. Будьте вкрай обережні і дбайливі по відношенню до свого здоров’я.
Гороскоп на 28 жовтня для Тельця
Вірогідні перспективні зміни у вашому житті. Можливо, вам пощастить у коханні. Якщо запропонують більш цікаву роботу —погоджуйтеся, навіть якщо отримати прибуток відразу не вдасться.
Гороскоп на 28 жовтня для Близнюків
Ймовірно, саме тепер ваші пошуки і роздуми можуть знайти конкретну форму. Крім того, цілком стабільним стане і ваше фінансове становище. Не пропустіть момент, сприятливий для реалізації найсміливіших і найфантастичніших планів.
Гороскоп на 28 жовтня для Рака
Можливо успішне виправлення безнадійних ситуацій. День дозволить миттєво реагувати на зміну обставин. Приступайте до обмірковування нових проектів і не дозволяйте собі бути бездіяльними.
Гороскоп на 28 жовтня для Лева
У корені зміняться ваші стосунки з близькими людьми: вони стануть більш глибокими і щирими. До речі, друзі зіграють дуже серйозну роль у вашому житті.
Гороскоп на 28 жовтня для Діви
Цей день має потяг до навчання, духовного та інтелектуального розвитку. Зірки настійно рекомендують Дівам підвищувати свій освітній рівень. Тому для самоосвіти кращого часу годі й шукати.
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Гороскоп на 28 жовтня для Терезів
Ваші можливості добре комунікувати зростуть практично зі всіма. Постарайтеся не зіпсувати стосунки, що склалися з колегами. Мабуть, зараз краще поступитися.
Гороскоп на 28 жовтня для Скорпіона
Розташування планет допоможе Скорпіонам знайти свій єдиний шлях до успіху. Ставлячи перед собою нову мету, майте на увазі: вона повинна бути дуже чіткою. Не намагайтеся потрапити відразу в декількох зайців — це обернеться проти вас.
Гороскоп на 28 жовтня для Стрільця
Сприятливим є початок важливих справ. Усе розпочате прекрасно вдається. Спирайтеся на власну інтуїцію, здоровий глузд і розуміння ситуації.
Гороскоп на 28 жовтня для Козерога
Ймовірно, сьогодні стосунки з родичами і членами сім’ї зміцняться, їх успіхи порадують вас. Якщо у вас є недоброзичливці, які заважали вам жити, можете заспокоїтися — найближчим часом вони вам не зашкодять.
Гороскоп на 28 жовтня для Водолія
Ймовірно, що від партнерів багато буде залежати у вашій кар’єрі. Вам не слід звертати увагу на плітки і заздрісний шепіт за спиною. Спілкуйтеся з усіма, не віддаючи комусь перевагу, і збережете свою репутацію.
Гороскоп на 28 жовтня для Риб
Сьогодні різко активізуються гравці, шлюбні аферисти і інші любителі пригод. Вони можуть ввести в оману багатьох Риб. Головне — не приймати поспішних рішень і гнати тих, хто обіцяє вам легкі гроші. Якщо ж ви стримаєтеся, то через день-другий успіх буде з вами.
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