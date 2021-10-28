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28.10.2021 01:00
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Гороскоп на 28 жовтня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 28 жовтня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 28 жовтня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Гороскоп на 28 жовтня для Овна

любовний гороскоп для овнівЦей період протипоказаний для різного роду подорожей, переїздів і зміни місця проживання. Будьте вкрай обережні і дбайливі по відношенню до свого здоров’я.

Гороскоп на 28 жовтня для Тельця

любовний гороскоп для тельцівВірогідні перспективні зміни у вашому житті. Можливо, вам пощастить у коханні. Якщо запропонують більш цікаву роботу —погоджуйтеся, навіть якщо отримати прибуток відразу не вдасться.

Гороскоп на 28 жовтня для Близнюків

любовний гороскоп для близнюківЙмовірно, саме тепер ваші пошуки і роздуми можуть знайти конкретну форму. Крім того, цілком стабільним стане і ваше фінансове становище. Не пропустіть момент, сприятливий для реалізації найсміливіших і найфантастичніших планів.

Гороскоп на 28 жовтня для Рака

любовний гороскоп для раківМожливо успішне виправлення безнадійних ситуацій. День дозволить миттєво реагувати на зміну обставин. Приступайте до обмірковування нових проектів і не дозволяйте собі бути бездіяльними.

Гороскоп на 28 жовтня для Лева

любовний гороскоп для левівУ корені зміняться ваші стосунки з близькими людьми: вони стануть більш глибокими і щирими. До речі, друзі зіграють дуже серйозну роль у вашому житті.

Гороскоп на 28 жовтня для Діви

любовний гороскоп для діви Цей день має потяг до навчання, духовного та інтелектуального розвитку. Зірки настійно рекомендують Дівам підвищувати свій освітній рівень. Тому для самоосвіти кращого часу годі й шукати.

 

 

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Гороскоп на 28 жовтня для Терезів

любовний гороскоп для терезів Ваші можливості добре комунікувати зростуть практично зі всіма. Постарайтеся не зіпсувати стосунки, що склалися з колегами. Мабуть, зараз краще поступитися.

Гороскоп на 28 жовтня для Скорпіона

любовний гороскоп для скоріонівРозташування планет допоможе Скорпіонам знайти свій єдиний шлях до успіху. Ставлячи перед собою нову мету, майте на увазі: вона повинна бути дуже чіткою. Не намагайтеся потрапити відразу в декількох зайців — це обернеться проти вас.

Гороскоп на 28 жовтня для Стрільця

любовний гороскоп для стрільців Сприятливим є початок важливих справ. Усе розпочате прекрасно вдається. Спирайтеся на власну інтуїцію, здоровий глузд і розуміння ситуації.

Гороскоп на 28 жовтня для Козерога

любовний гороскоп для козерогівЙмовірно, сьогодні стосунки з родичами і членами сім’ї зміцняться, їх успіхи порадують вас. Якщо у вас є недоброзичливці, які заважали вам жити, можете заспокоїтися — найближчим часом вони вам не зашкодять.

Гороскоп на 28 жовтня для Водолія

любовний гороскоп для водоліївЙмовірно, що від партнерів багато буде залежати у вашій кар’єрі. Вам не слід звертати увагу на плітки і заздрісний шепіт за спиною. Спілкуйтеся з усіма, не віддаючи комусь перевагу, і збережете свою репутацію.

Гороскоп на 28 жовтня для Риб

любовний гороскоп для рибСьогодні різко активізуються гравці, шлюбні аферисти і інші любителі пригод. Вони можуть ввести в оману багатьох Риб. Головне — не приймати поспішних рішень і гнати тих, хто обіцяє вам легкі гроші. Якщо ж ви стримаєтеся, то через день-другий успіх буде з вами.

 

 

Нагадаємо, раніше ми публікували календар стрижок на жовтень 2021.

Фото: Pexels

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Теги: гороскоп
28.10.2021 01:00



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