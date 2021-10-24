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24.10.2021 01:00
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Гороскоп на 24 жовтня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 24 жовтня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 24 жовтня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Гороскоп на 24 жовтня для Овна

любовний гороскоп для овнівЩоб уникнути неприємностей, чоловікам-Овнам не слід йти на поводу у своїх пристрастей. Ваше вміння проаналізувати, як свою поведінку, так і поведінку партнера допоможе уникнути непорозумінь. Жінкам-Овнам слід звернути увагу на своє самопочуття.

Гороскоп на 24 жовтня для Тельця

любовний гороскоп для тельцівМожливі ускладнення у стосунках з близькою людиною. Не слід квапити події — пустіть все на самоплив, інтуїція підкаже потрібне рішення. Не варто також метушитися і проявляти дріб’язковість.

Гороскоп на 24 жовтня для Близнюків

любовний гороскоп для близнюківХороший день для заняття спортом, фізичних вправ, спілкування, укладення шлюбу, зачаття. У другій половині дня можливі несподівані звістки.

Гороскоп на 24 жовтня для Рака

любовний гороскоп для раківДень одержання таємних знань, осягнення істин і духовного очищення. Сьогодні жінки-Раки виявляться у центрі уваги шанувальників, дехто з яких у майбутньому допоможе їм зробити кар’єру або отримати визнання. Чоловіків-Раків чекає втілення найбільш сильних і честолюбних бажань. Схоже, скоро почнуть здійснюватися давні плани.

Гороскоп на 24 жовтня для Лева

любовний гороскоп для левівЗірки рекомендують у цей день вести себе більш стримано, ніж завжди. Це дозволить вам багато переоцінити і обдумати ситуацію, які виникатимуть походу. Не рекомендується важка фізична праця.

Гороскоп на 24 жовтня для Діви

любовний гороскоп для діви Клопоти і турботи захоплять вас цілком. Приділіть велику увагу близькій людині та дітям. По можливості утримайтеся від важкої їжі і зловживання міцними спиртними напоями. Непомірність у їжі згубно позначиться на самопочутті.

 

 

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Гороскоп на 24 жовтня для Терезів

любовний гороскоп для терезів Гармонія і повне взаєморозуміння. Є шанс залагодити давні конфлікти і визначитися з подальшими планами. Все тихо і спокійно: так і занудьгувати недовго. Знайдіть спільне заняття: це зміцнить стосунки з вашим партнером.

Гороскоп на 24 жовтня для Скорпіона

любовний гороскоп для скоріонівНе давайте обіцянок, які не зможете стримати. А вже, якщо взяли на себе зобов’язання, — виконуйте. Можна робити великі покупки, але підходьте до цього вкрай відповідально.

Гороскоп на 24 жовтня для Стрільця

любовний гороскоп для стрільців Досить імовірно, що жінок-Стрільців чекає нове короткочасне захоплення. У зв’язку з цим не виключені зміни в особистому житті. Чоловікам-Стрільцям доведеться активно відстоювати свої життєві принципи, авторитет або погляди, інакше — хід подій зміниться не на їхню користь.

Гороскоп на 24 жовтня для Козерога

любовний гороскоп для козерогівЗайміться зміцненням імунітету та підвищенням енергетичного потенціалу. Комусь підійде фітнес, комусь — східні практики. Але розраховувати, що самопочуття стабілізується саме собою, точно не слід.

Гороскоп на 24 жовтня для Водолія

любовний гороскоп для водоліївЄ шанс вирішити серйозну сімейну проблему, залагодити давній конфлікт. Обговорюйте все, що вас турбує, і дійдете до компромісу. Можна впритул зайнятися житловим питанням: розширити площу, розміняти квартиру або з’їхатися з родичами — у залежності від потреб сім’ї.

Гороскоп на 24 жовтня для Риб

любовний гороскоп для рибЗірки рекомендують жінкам-Рибам стримати схильність до екстравагантних вчинків — бажання швидкого успіху загрожує нервовим зривом. Чоловіки-Риби повинні приділити більше уваги близькій людині або дітям.

 

 

Нагадаємо, раніше ми публікували календар стрижок на жовтень 2021.

Фото: Pexels

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Теги: гороскоп
24.10.2021 01:00



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