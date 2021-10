Використав друга? Своїм успіхом Стів Джобс зобов’язаний геніальному українцю

Стів Джобс – справжній геній, який змінив думку людей про технології. Телефони, комп’ютери та планшети Apple витісняють всіх можливих конкурентів, їхня продукція найпопулярніша, хоча далеко не дешева. І створили усе це двоє молодих, бідних, але геніальних людей.

Хто допоміг Джобсу створити те, що він створив?

Стів Джобс не носив взуття, мився раз на тиждень. Він був мільярдером, але по скромній чорній кофтинці і по затертих джинсах цього неможливо було зрозуміти.

Вони – двоє молодих людей, у яких, крім амбіцій, незакінченої освіти та декількох доларів на кишені, нічого немає – Стів Джобс та Стів Возняк.

Ці хлопці одного дня покладуть на лопатки всіх конкурентів своїм винаходом, їхній персональний комп’ютер стане найкращим. Та от тільки один зі Стівів до смерті буде купатися в мільйонах та славі, а інший так і залишиться тінню свого найкращого друга.

Джобс та Возняк познайомилися, ще коли були підлітками. Дружба геніального інженера та геніального продавця одразу дала свій результат. Возняк розробляє пристрій, який дозволяє безкоштовно дзвонити в інші країни, а Джобс всім його впарює.

Джобс і вдруге не посоромиться використати друга. Якось він працював у фірмі, яка займалася розробкою відеоігор. Компанія запропонувала своїм робітникам проект, за який можна було отримати непогані гроші.

Звісно, Стів Джобс захотів підзаробити, але своїх знань та вмінь йому не вистачало, тому на допомогу прийшов безкорисний друг, який із задоволенням погодився покопирсатися в мікросхемах.

350 доларів отримав Возняк за свої старання, а його друг, який нічого не зробив – 5000.

Вони разом створять цілу імперію «Apple», але виживе в ній один імператор. Більш хитрий, жадібний та егоїстичний. І першою сходинкою до того бажаного успіху стане створення «Apple 1».

Возняк створює унікальну для того часу комп’ютерну плату, завдяки якій інженер досяг того, щоб символи, які набираються на клавіатурі, виводилися на екран.

Сказати, що Джобс був приголомшений – не сказати нічого. Він робить геніальну презентацію, адже з молодості Джобс вмів продавати людям те, що сам вважав геніальним.

Стіви отримують від власника комп’ютерного магазину замовлення на 50 комп’ютерів. За місяць Возняк, Джобс та інші члени молодої команди «Apple» виконують замовлення, працюючі в гаражі.

Та Джобсу було цього мало, він хотів, щоб комп’ютери купували і звичайні люди.

Стів Джобс оббиває пороги спонсорів, але це не дає результатів.

Поки одного дня до їхнього гаражу не завітав молодий та заможний бізнесмен Майк Марккула.

Він погоджується вкладати гроші в ідеї Стівів в обмін на третину акцій «Apple».

Дуже скоро яблучна продукція стане найпопулярнішою у світі, а Джобса вважатимуть найгеніальнішим. І це справді так, адже вклад Стіва в розвиток компанії безмежний.

Але не варто забувати про початок. Можливо, нічого б і не вийшло, якби самотнім тихими вечором Стів Возняк не створив ту легендарну плату.

Фото: Unsplash

