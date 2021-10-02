Порожні обіцянки та виманювання паспорту. Як розпізнати недобросовісного роботодавця

Нині на ринку праці з’явились непорядні роботодавці, що обіцяють “золоті гори”, а насправді хитрощами виманюють у людей гроші та паспортні дані.
Часто обман можна розпізнати ще напочатку, але людина, сподіваючись на високу зарплатню та обіцяні умови, ведеться на хитрощі шахраїв.
Ранок у Великому Місті розкаже на що звернути увагу, щоб не стати жертвою роботодавця-шахрая.
Оголошення про вакансію
Перше, що потрібно — уважно прочитати оголошення.
Спробуй співставити з аналогічними оголошеннями.
Якщо, наприклад, роботодавець обіцяє високий рівень зарплати і при цьому висуває мінімальні вимоги до кандидата — це вже привід задуматись.
Також, щодо вимог.
Ретельно переглянь, що це за умови і чи немє там подвійного сенсу.
Ще можеш самостійно пошукати фірму, куди набирають працівників, в Інтернеті.
Якщо інформації мало або вона відсутня — тривожний знак.
Фальшиве тестове завдання
Одна з найпопулярніших схем обдурювання людей — тестове завдання.
Тут ситуація складна, тому що з одного боку: показати свої професійні навички й вміння це нормально.
Але бувають випадки, коли зробивши завдання і надіславши потенційному роботодавцю, людина зникає, перестає відповідати на дзвінки та повідомлення.
Так, для нечесних керівників це нагода безкоштовно отримати зроблену справу.
Паспортні дані
Поки остаточно не впевнишся у доброчесності компанії — не передавай паспортні дані.
Якщо керівник вже на першій співбесіді вимагає копію паспорта, краще одразу йти геть.
Адже з документами на руках, шахраї можуть швидко оформити кредити на твоє ім’я.
Початковий вклад
На роботі ти повинен отримувати гроші, а не вкладати їх у “щасливе майбутнє” фірми.
Тож, якщо від тебе вимагають гроші за стартовий набір, спецодяг, навчання чи ще щось — можна піти по-англійськи.
Справжній роботодавець зобов’язаний видати все необхідне для праці на безоплатій основі.
Обіцянки про зарплатню
Шахрай завжди буде обіцяти величезну зарплату, говорити, що це “перпективна та престижна” робота принесе з часом великий успіх, за яким прийдуть і гроші.
Ні, це не так.
Справжній роботодавець не буде набирати недосвідчених новачків в ризиковану справу, та ще й платити захмарну зарплатню.
Великі гроші пропонуються тільки фахівцям високого рівня.Також по темі: Робота чи безпека: що робити, якщо вас звільняють під час карантину Перше працевлаштування: як отримати роботу без досвіду Робота в Гаазі або ООН: як отримати престижну освіту безкоштовно
Трудовий договір
Папери потрібно читати дуже уважно, особливо ту частину, що надрукована дрібним шрифтом.
У тексті повинні бути чітко позначено посада, обов’язки, розмір заробітної плати, робочий графік.
Уточнюй у роботодавця всі незрозумілі або підозрілі моменти.
Пам’ятайте, що при пошуку роботи потрібно бути уважним та не вестись на обіцянки.
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