Порожні обіцянки та виманювання паспорту. Як розпізнати недобросовісного роботодавця

Нині на ринку праці з’явились непорядні роботодавці, що обіцяють “золоті гори”, а насправді хитрощами виманюють у людей гроші та паспортні дані.

Часто обман можна розпізнати ще напочатку, але людина, сподіваючись на високу зарплатню та обіцяні умови, ведеться на хитрощі шахраїв.

Ранок у Великому Місті розкаже на що звернути увагу, щоб не стати жертвою роботодавця-шахрая.

Перше, що потрібно — уважно прочитати оголошення.

Спробуй співставити з аналогічними оголошеннями.

Якщо, наприклад, роботодавець обіцяє високий рівень зарплати і при цьому висуває мінімальні вимоги до кандидата — це вже привід задуматись.

Також, щодо вимог.

Ретельно переглянь, що це за умови і чи немє там подвійного сенсу.

Якщо інформації мало або вона відсутня — тривожний знак.

Одна з найпопулярніших схем обдурювання людей — тестове завдання.

Тут ситуація складна, тому що з одного боку: показати свої професійні навички й вміння це нормально.

Але бувають випадки, коли зробивши завдання і надіславши потенційному роботодавцю, людина зникає, перестає відповідати на дзвінки та повідомлення.

Так, для нечесних керівників це нагода безкоштовно отримати зроблену справу.

Поки остаточно не впевнишся у доброчесності компанії — не передавай паспортні дані.

Якщо керівник вже на першій співбесіді вимагає копію паспорта, краще одразу йти геть.

Адже з документами на руках, шахраї можуть швидко оформити кредити на твоє ім’я.

На роботі ти повинен отримувати гроші, а не вкладати їх у “щасливе майбутнє” фірми.

Тож, якщо від тебе вимагають гроші за стартовий набір, спецодяг, навчання чи ще щось — можна піти по-англійськи.

Шахрай завжди буде обіцяти величезну зарплату, говорити, що це “перпективна та престижна” робота принесе з часом великий успіх, за яким прийдуть і гроші.

Ні, це не так.

Справжній роботодавець не буде набирати недосвідчених новачків в ризиковану справу, та ще й платити захмарну зарплатню.

Великі гроші пропонуються тільки фахівцям високого рівня.

Папери потрібно читати дуже уважно, особливо ту частину, що надрукована дрібним шрифтом.

У тексті повинні бути чітко позначено посада, обов’язки, розмір заробітної плати, робочий графік.

Уточнюй у роботодавця всі незрозумілі або підозрілі моменти.

Пам’ятайте, що при пошуку роботи потрібно бути уважним та не вестись на обіцянки.

Фото: Unsplash

