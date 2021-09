Віра, Надія, Любов та Софія: найкращі привітання з Днем ангела

30 вересня відзначають День пам’яті святих Віри, Надії і Любові та їхньої матері, великомучениці Софії. Це свято символізує силу віри і величезну мужність, які не можна зломити жодними муками і тортурами.

Не забудьте привітати своїх колег, рідних і подруг, які носять ці імена.

Всіх, хто носить чудові імена Віра, Надія, Любов та Софія поспішаємо привітати з Днем Ангела, бажаємо міцного здоров’я, спокійного серця, миру в душі та домі, теплої дружньої компанії та красивого сонячного дня. Будьте щасливі!

***

Найсвітліше і чисте свято – День Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. В цей пречудовий день бажаю світла в душі, достатку в домі і теплоти у відносинах з усіма людьми. Нехай віра зміцнюється, а сили додаються!

***

Вітаю з Днем Віри, Надії, Любові та матері їх Софії! Нехай святі покровительки в хвилини слабкості посилають тобі сили, в хвилини тяжкості допомагають підняти голову вгору, в хвилини смутку дарують світло радості. І нехай завжди з тобою буде віра в краще, надія на хороше і справжнє кохання!

***

У День Віри, Надії, Любові та Софії бажаю, щоб тобі в усьому допомагала мудрість, щоб твоя віра була непохитна, щоб надія завжди надавала тобі сил, і щоб у твоєму житті жодного дня не було без любові.

***

Сьогодні чудове свято. Вітаю і щиро бажаю в День Віри, Надії, Любові і матері їх Софії прекрасною життя, дивовижних ідей, сонячного настрою, безсумнівного благополуччя, вірною удачі і великого щастя. Хай душу завжди зігріває світла надія, нехай з кожним днем додається віра в себе, і хай не згасає щира любов.

Вітаючи Тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з Тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм Тобі дарує.

***

Віра людей від злості рятує,

Надія душу нашу зберігає.

Мати їх Софія всіх захищає,

Ну, а Любов на крилах летить.

З їх святом я від душі вітаю

І всім блаженства і світу бажаю!

***

Нас Віра, Надія, Софія, Любов

Від зла бережуть і від усяких ворогів.

Любов нас від негоди зберігає,

Турбота, як щит, за спиною стоїть.

Давайте ж славити їх імена

І вдячні їм будемо сповна,

За те, що віру свою не зрадили

Та їх імена святими стали.

***

В день Віри, Надії, Софії, Любові

Від мене побажання ці прийми.

Ці діви не відреклися від віри,

Ти Богу сьогодні за них помолися.

І віру в душі своїй не втрачай.

Для всіх будь прикладом і всіх просветляй!

Нагадаємо, раніше ми публікувалі оригінальні привітання з Днем народження.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.