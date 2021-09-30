Віра, Надія, Любов та Софія: найкращі привітання з Днем ангела

30 вересня відзначають День пам’яті святих Віри, Надії і Любові та їхньої матері, великомучениці Софії. Це свято символізує силу віри і величезну мужність, які не можна зломити жодними муками і тортурами.
Не забудьте привітати своїх колег, рідних і подруг, які носять ці імена.
Віра, Надія, Любов і Софія – привітання
З Днем Віри, Надії, Любові, Софії – привітання в прозі
Всіх, хто носить чудові імена Віра, Надія, Любов та Софія поспішаємо привітати з Днем Ангела, бажаємо міцного здоров’я, спокійного серця, миру в душі та домі, теплої дружньої компанії та красивого сонячного дня. Будьте щасливі!
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Найсвітліше і чисте свято – День Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. В цей пречудовий день бажаю світла в душі, достатку в домі і теплоти у відносинах з усіма людьми. Нехай віра зміцнюється, а сили додаються!
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Вітаю з Днем Віри, Надії, Любові та матері їх Софії! Нехай святі покровительки в хвилини слабкості посилають тобі сили, в хвилини тяжкості допомагають підняти голову вгору, в хвилини смутку дарують світло радості. І нехай завжди з тобою буде віра в краще, надія на хороше і справжнє кохання!
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У День Віри, Надії, Любові та Софії бажаю, щоб тобі в усьому допомагала мудрість, щоб твоя віра була непохитна, щоб надія завжди надавала тобі сил, і щоб у твоєму житті жодного дня не було без любові.
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Сьогодні чудове свято. Вітаю і щиро бажаю в День Віри, Надії, Любові і матері їх Софії прекрасною життя, дивовижних ідей, сонячного настрою, безсумнівного благополуччя, вірною удачі і великого щастя. Хай душу завжди зігріває світла надія, нехай з кожним днем додається віра в себе, і хай не згасає щира любов.
З Днем Віри, Надії, Любові, Софії – привітання у віршах
Вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм Тобі дарує.
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Віра людей від злості рятує,
Надія душу нашу зберігає.
Мати їх Софія всіх захищає,
Ну, а Любов на крилах летить.
З їх святом я від душі вітаю
І всім блаженства і світу бажаю!
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Нас Віра, Надія, Софія, Любов
Від зла бережуть і від усяких ворогів.
Любов нас від негоди зберігає,
Турбота, як щит, за спиною стоїть.
Давайте ж славити їх імена
І вдячні їм будемо сповна,
За те, що віру свою не зрадили
Та їх імена святими стали.
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В день Віри, Надії, Софії, Любові
Від мене побажання ці прийми.
Ці діви не відреклися від віри,
Ти Богу сьогодні за них помолися.
І віру в душі своїй не втрачай.
Для всіх будь прикладом і всіх просветляй!
Нагадаємо, раніше ми публікувалі оригінальні привітання з Днем народження.
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