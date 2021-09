У пальто на голе тіло. Ніколь Кідман показала спокусливе фото

54-річна австралийская актриса Николь Кидман показала нові фотографії.

Знаменитість поділилась ними у своєму Інстаграм.

Ці світлини прикрасили обкладинку відомого глянцю.

Фотосесія пройшла у кількох образах.

Так, на одному знімку Ніколь позує в піджаку і сорочці на голе тіло.

На іншому фото Кідман лежить на підлозі в золотавій сукні з декольте і напівпрозорій спідниці.

На ще одній світлині акторка постає в чорному пальто без нижньої білизни та червоних шкіряних рукавичках.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: nicolekidman

