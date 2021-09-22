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ICTV Ранок 22.09.2021 18:00
22.09.2021 18:00
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У пальто на голе тіло. Ніколь Кідман показала спокусливе фото

У пальто на голе тіло. Ніколь Кідман показала спокусливе фото

54-річна австралийская актриса Николь Кидман показала нові фотографії.

Знаменитість поділилась ними у своєму Інстаграм.

Ці світлини прикрасили обкладинку відомого глянцю.

Фотосесія пройшла у кількох образах.

Так, на одному знімку Ніколь позує в піджаку і сорочці на голе тіло.

На іншому фото Кідман лежить на підлозі в золотавій сукні з декольте і напівпрозорій спідниці.

На ще одній світлині акторка постає в чорному пальто без нижньої білизни та червоних шкіряних рукавичках.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Ніколь Кідман.

Фото: nicolekidman

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Теги: інстаграм зірок, Ніколь Кідман, шоу-бізнес
22.09.2021 18:00



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