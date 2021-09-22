У пальто на голе тіло. Ніколь Кідман показала спокусливе фото

54-річна австралийская актриса Николь Кидман показала нові фотографії.
Знаменитість поділилась ними у своєму Інстаграм.
Ці світлини прикрасили обкладинку відомого глянцю.
Фотосесія пройшла у кількох образах.
Так, на одному знімку Ніколь позує в піджаку і сорочці на голе тіло.
На іншому фото Кідман лежить на підлозі в золотавій сукні з декольте і напівпрозорій спідниці.
На ще одній світлині акторка постає в чорному пальто без нижньої білизни та червоних шкіряних рукавичках.Також по темі: Від комедії до триллера: ТОП-5 фільмів з Ніколь Кідман на будь-який смак Ніколь Кідман: життя після 40 тільки починається Неповторна. Шерон Стоун в купальнику показала ідеальну фігуру
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Фото: nicolekidman