Гороскоп на 21 вересня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 21 вересня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Вкрай негативний день, який несе обмани, ілюзії, нездійснені надії. Можливы несприятливий збіг обставин, несподівані ситуації, певні незручності. Не вступайте в сімейні конфлікти та уникайте сварок — будь-які контакти можуть привести до конфронтації з людьми навколо.

Зірки радять чоловікам-Тельцям запросити гостей або самим сходити в гості. Цей день буде найбільш сприятливим для миру, злагоди, відновлення перерваних дружніх стосунків. Ймовірно, жінок-Тельців чекає романтична пригода. Не залишайте без уваги сильні пориви своєї душі. Цілком і повністю віддавайтеся почуттям.

День сприятливий для відновлення перерваних дружніх стосунків. Слідкуйте за прикметами і правильно їх витлумачувати. Сьогодні стане зрозуміло, наскільки найближчим часом зміняться ваші плани.

Сьогодні бажано відкласти всі рішення і важливі справи на потім, оскільки вам буде складно тверезо оцінити ситуацію і зробити правильне рішення. Сильні емоції можуть повністю опанувати вами. Щоб уникнути подальших неприємностей, рекомендуються обережність і розважливість.

Несприятливий збіг обставин, несподівані ситуації, незручність або двозначність у стосунках змусять вас активно відстоювати свої життєві принципи або завзято захищати скривджених і ображених. Ймовірний конфлікт значною мірою ускладнить, а то і зовсім перекреслить виконання ваших задумів.

Ймовірно, сьогодні обставини змусять вас активно відстоювати свої принципи і точку зору. Незважаючи на всі труднощі, постарайтеся зберігати спокій. Можливість проблем зі здоров’ям дуже велика. На якийсь час вам потрібно усамітнитися, оскільки будь-які контакти можуть привести до конфліктів з оточуючими.

Сприятливий день для нових знайомств та захоплень. Творчий порив, реалізований сьогодні, може докорінно змінити ваше життя, піднести на нові, раніше недосяжні висоти. Але не чекайте допомоги з боку рідних і близьких — робіть все переважно самі.

У цей день з’являється чудовий шанс виправити деякі помилки. Постарайтеся виробити в собі терпиме і доброзичливе ставлення до навколишнього світу. Інакше з часом сарказм і нервова реакція на все, що проти вашої волі, зроблять вас нестерпним.

Один з “чистих” днів. Сприятливий для активного відпочинку, фізичних навантажень, прогулянок. Всі покупки, крім дорогоцінних металів і меблів, будуть вдалими.

Зірки обіцяють успіх у сфері професійної діяльності. Захопленість справою і приголомшлива працездатність позитивно позначаться на результатах роботи. З другої половини дня можливі деякі труднощі, які не слід приймати близько до серця: невдачі обернуться успіхом.

День пройде під знаком мудрості, непорушності, справедливості. Не можна відмовляти у проханнях, проявляти жадібність, егоїзм. Рекомендується жертвувати, радити і прислухатися до порад. Не виключено, що багато Водоліїв відновлять дружбу з тими, з ким стосунки довгий час не ладналися.

Сьогодні душевний стан Риб може бути далеким від гармонії. Невідповідність бажаного з дійсним може повалити у песимізм або агресивний стан. Не рекомендується сьогодні проводити розрахунки, давати в борг і позичати. Якщо ви знайдете сили впоратися з цим станом, то все буде складатися успішно.

Фото: Pexels

