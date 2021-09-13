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ICTV Ранок 13.09.2021 10:38
13.09.2021 10:38
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З Днем програміста: найкращі привітання для айтішників у картинках

З Днем програміста: найкращі привітання для айтішників у картинках

Привітання для програмістів у картинках – прикольні листівки, які порадують ваших знайомх айтішників. 

Цьогоріч День програміста приходиться на 13 вересня. Втім, у високосні роки його відзначають не 13, а 12 вересня.

Річ у тім, що дата події вибрана доволі креативно: це завжди 256 день року.

А все тому, що число 256 (2 у восьмому ступені) – це кількість цифр, які можна виразити за допомогою одного байту.

В Україні День програміста поки що святкують неофіційно, втім, у деяких країнах подя вже набула статусу державного свята.

Привітання з Днем програміста в картинках

З Днем програміста З Днем програміста З Днем програміста З Днем програміста З Днем програміста

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, які всесвітньо відомі мобільні додатки створили українці.

Фото: Pexels

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Теги: привітання
13.09.2021 10:38



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