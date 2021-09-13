З Днем програміста: найкращі привітання для айтішників у картинках

Привітання для програмістів у картинках – прикольні листівки, які порадують ваших знайомх айтішників.
Цьогоріч День програміста приходиться на 13 вересня. Втім, у високосні роки його відзначають не 13, а 12 вересня.
Річ у тім, що дата події вибрана доволі креативно: це завжди 256 день року.
А все тому, що число 256 (2 у восьмому ступені) – це кількість цифр, які можна виразити за допомогою одного байту.
В Україні День програміста поки що святкують неофіційно, втім, у деяких країнах подя вже набула статусу державного свята.
Привітання з Днем програміста в картинках
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, які всесвітньо відомі мобільні додатки створили українці.
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