З Днем програміста: найкращі привітання для айтішників у картинках

Привітання для програмістів у картинках – прикольні листівки, які порадують ваших знайомх айтішників.

Цьогоріч День програміста приходиться на 13 вересня. Втім, у високосні роки його відзначають не 13, а 12 вересня.

Річ у тім, що дата події вибрана доволі креативно: це завжди 256 день року.

А все тому, що число 256 (2 у восьмому ступені) – це кількість цифр, які можна виразити за допомогою одного байту.

В Україні День програміста поки що святкують неофіційно, втім, у деяких країнах подя вже набула статусу державного свята.

Фото: Pexels

