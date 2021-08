Горіховий Спас 2021: привітання і листівки

Привітання з горіховим спасом у віршах та прозі, смс-привітання і листівки.

Третій або, як кажуть у народі, Горіховий, Хлібний, Полотняний Спас відзначають 29 серпня.

До цього часу зазвичай достигає ліщина, а також вже готове зерно з нового врожаю.

Є звичай пекти хліб зі свіжого зерна і освячувати його в церкві. Потім його ділять між усіма членами сім’ї.

Люди дякують Богу за благословенні плоди та щедрі дари природи.

Останній Спас

Вам горіхів припас!

Давайте хліб спечемо

І в будинок друзів покличемо.

Нехай лунає дитячий сміх,

І всіх нас успіх!

***

Нехай цей Горіховий Спас

Буде радісним для вас!

Дуже щедрим і щасливим.

Зробить хай життя красивим.

Нехай здоров’я не підводить,

А зло стороною вас обходить!

***

Хлібний Спас – це свято для всіх!

Тож нехай вас радість чекає та успіх.

Нехай у вашому домі хліб не закінчується,

Все тільки приємне в житті трапляється,

Завжди лише чекають радісні вісті,

І кожна річ буде на своєму місці!

Хлібний спас – світле свято. Свято літнього неба, чистої води і запашного хліба. Нехай здоров’я твоє буде міцно-горіховим, а життя хлібо-ситим. Бажаю тобі хорошого урожаю: снопів удач, кошиків успіхів, мішків радості і повні засіки благополуччя.

***

Вітаю з Горіховим Спасом. Бажаю будь-які проблеми життя клацати, як білочка горішки. Бажаю доброго щастя, вірної любові, сильної віри, невтомної надії і теплої усмішки, яка буде зігрівати всіх дорогих тобі людей.

***

Вітаю всю вашу родину з Горіховим Спасом! У таке світле свято хочеться побажати щастя і успіху, внутрішньої гармонії і спокою. Нехай Господь неодмінно захистить вас від випробувань і труднощів, а натомість подарує багато шансів для того, щоб досягти поставленої мети.

Зі святом! Нехай ніколи не пустують Ваші столи, щоб мир і затишок в домі панували. Бажаю сімейного тепла, а вогнище, щоб гріло щастям. Благополуччя і міцної, як шкаралупа горіха, волі!

***

Вітаю з Горіховим Спасом. Хай у цей день ніщо не затьмарить вашого свята, сонце яскраво світить у вікна, а легкий вітерець гладить колосся пшениці на полях. Гарного врожаю і щастя в дім!

