Горіховий Спас 2021: привітання і листівки

Привітання з горіховим спасом у віршах та прозі, смс-привітання і листівки.
Третій або, як кажуть у народі, Горіховий, Хлібний, Полотняний Спас відзначають 29 серпня.
До цього часу зазвичай достигає ліщина, а також вже готове зерно з нового врожаю.
Є звичай пекти хліб зі свіжого зерна і освячувати його в церкві. Потім його ділять між усіма членами сім’ї.
Люди дякують Богу за благословенні плоди та щедрі дари природи.
Горіховий Спас – привітання у віршах
Останній Спас
Вам горіхів припас!
Давайте хліб спечемо
І в будинок друзів покличемо.
Нехай лунає дитячий сміх,
І всіх нас успіх!
***
Нехай цей Горіховий Спас
Буде радісним для вас!
Дуже щедрим і щасливим.
Зробить хай життя красивим.
Нехай здоров’я не підводить,
А зло стороною вас обходить!
***
Хлібний Спас – це свято для всіх!
Тож нехай вас радість чекає та успіх.
Нехай у вашому домі хліб не закінчується,
Все тільки приємне в житті трапляється,
Завжди лише чекають радісні вісті,
І кожна річ буде на своєму місці!
Горіховий Спас – привітання в прозі
Хлібний спас – світле свято. Свято літнього неба, чистої води і запашного хліба. Нехай здоров’я твоє буде міцно-горіховим, а життя хлібо-ситим. Бажаю тобі хорошого урожаю: снопів удач, кошиків успіхів, мішків радості і повні засіки благополуччя.
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Вітаю з Горіховим Спасом. Бажаю будь-які проблеми життя клацати, як білочка горішки. Бажаю доброго щастя, вірної любові, сильної віри, невтомної надії і теплої усмішки, яка буде зігрівати всіх дорогих тобі людей.
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Вітаю всю вашу родину з Горіховим Спасом! У таке світле свято хочеться побажати щастя і успіху, внутрішньої гармонії і спокою. Нехай Господь неодмінно захистить вас від випробувань і труднощів, а натомість подарує багато шансів для того, щоб досягти поставленої мети.
Горіховий Спас – смс-привітання
Зі святом! Нехай ніколи не пустують Ваші столи, щоб мир і затишок в домі панували. Бажаю сімейного тепла, а вогнище, щоб гріло щастям. Благополуччя і міцної, як шкаралупа горіха, волі!
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Вітаю з Горіховим Спасом. Хай у цей день ніщо не затьмарить вашого свята, сонце яскраво світить у вікна, а легкий вітерець гладить колосся пшениці на полях. Гарного врожаю і щастя в дім!
Горіховий Спас – картинки та листівки
Нагадаємо, раніше ми розповідали про традиції Медового спасу.
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