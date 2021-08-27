Успіння Пресвятої Богородиці: що не можна робити у цей день, історія і традиції свята

Традиційно 28 серпня християни східного обряду відзначають свято Успіння Пресвятої Богородиці, або, як ще його називають у народі, — Першу Пречисту. Цей день відноситься до дванадцяти найбільших християнських свят, тому йому передує доволі суворий Успенський піст.

Успіння Пресвятої Богородиці: історія

Першу Пречисту відзначають ще з IV століття, відколи імператор Флавій Маврикій оголосив її святом.

Це день, коли закінчилося земне життя матері Ісуса Христа Діви Марії.

Згідно з переказами, архангел Гавриїл з’явився Богородиці за 3 дні до її смерті, і попередив про перехід на Небо.

Новина про швидку кончину її розійшлася по всьому Єрусалиму і околицях, вірні християни приходили попрощатися з Богоматір’ю.

Незабаром чудесним чином в Єрусалимі зібралися і апостоли.

У час Успіння Богородиці сам Господь Бог прийшов, щоб взяти її душу. Побачивши Його, вона піднялася з ложа і без жодного тілесного страждання віддала душу в руки сина свого і Бога.

Апостола Фоми не було при похованні. Він шкодуючи про це, вирішив з іншими апостолами увійти в печеру, де було похована Марія.

Але відкривши труну, вони знайшли там тільки плащаницю Богородиці, а її тіло піднеслося на небеса.

Прикмети і традиції свята Успіння Божої Матері

Незважаючи на те, що “успіння” означає смерть, у цей день не прийнято сумувати, оскільки вважається, що смерть — це перехід від земного життя до небесного.

28 серпня віряни ідуть до храму.

У деяких церквах прийнято освячувати насіння та колоски пшениці з нового врожаю, адже на цей період припадають жнива.

Після закінчення богослужіння християни влаштовують святковий обід, адже суворий піст вже позаду.

За традицією, на столі має бути освячений хліб зі свіжого борошна.

Також наші предки звертали увагу на погоду у цей день, пов’язаючи її з деякими закономірностями:

Яка Перша Пречиста – така й осінь.

Веселка на Пречисту – до теплої осені.

Гарна погода на Успіння – до прохолодного бабиного літа.

Якщо сьогодні багато павутиння, зима буде морозною і малосніжною.

Іній – до швидких холодів.

Туман сьогодні віщує про багатий врожай грибів.

Успіння Пресвятої Богородиці: що не можна робити

На свято Успіння Пресвятої Богородиці не можна:

сваритися, особливо з рідними та друзями;

відмовляти у допомозі;

носити старе або незручне взуття;

ходити босоніж по росі (наші пращури вірили, що роса є сльозами Пресвятої Богородиці).

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні образи за правилами шкільного дрес-коду.

Фото: Pixabay

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