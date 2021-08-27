Успіння Пресвятої Богородиці: що не можна робити у цей день, історія і традиції свята

Традиційно 28 серпня християни східного обряду відзначають свято Успіння Пресвятої Богородиці, або, як ще його називають у народі, — Першу Пречисту. Цей день відноситься до дванадцяти найбільших християнських свят, тому йому передує доволі суворий Успенський піст.
Успіння Пресвятої Богородиці: історія
Першу Пречисту відзначають ще з IV століття, відколи імператор Флавій Маврикій оголосив її святом.
Це день, коли закінчилося земне життя матері Ісуса Христа Діви Марії.
Згідно з переказами, архангел Гавриїл з’явився Богородиці за 3 дні до її смерті, і попередив про перехід на Небо.
Новина про швидку кончину її розійшлася по всьому Єрусалиму і околицях, вірні християни приходили попрощатися з Богоматір’ю.
Незабаром чудесним чином в Єрусалимі зібралися і апостоли.
У час Успіння Богородиці сам Господь Бог прийшов, щоб взяти її душу. Побачивши Його, вона піднялася з ложа і без жодного тілесного страждання віддала душу в руки сина свого і Бога.
Апостола Фоми не було при похованні. Він шкодуючи про це, вирішив з іншими апостолами увійти в печеру, де було похована Марія.
Але відкривши труну, вони знайшли там тільки плащаницю Богородиці, а її тіло піднеслося на небеса.
Прикмети і традиції свята Успіння Божої Матері
Незважаючи на те, що “успіння” означає смерть, у цей день не прийнято сумувати, оскільки вважається, що смерть — це перехід від земного життя до небесного.
28 серпня віряни ідуть до храму.
У деяких церквах прийнято освячувати насіння та колоски пшениці з нового врожаю, адже на цей період припадають жнива.
Після закінчення богослужіння християни влаштовують святковий обід, адже суворий піст вже позаду.
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За традицією, на столі має бути освячений хліб зі свіжого борошна.
Також наші предки звертали увагу на погоду у цей день, пов’язаючи її з деякими закономірностями:
- Яка Перша Пречиста – така й осінь.
- Веселка на Пречисту – до теплої осені.
- Гарна погода на Успіння – до прохолодного бабиного літа.
- Якщо сьогодні багато павутиння, зима буде морозною і малосніжною.
- Іній – до швидких холодів.
- Туман сьогодні віщує про багатий врожай грибів.
Успіння Пресвятої Богородиці: що не можна робити
На свято Успіння Пресвятої Богородиці не можна:
- сваритися, особливо з рідними та друзями;
- відмовляти у допомозі;
- носити старе або незручне взуття;
- ходити босоніж по росі (наші пращури вірили, що роса є сльозами Пресвятої Богородиці).
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні образи за правилами шкільного дрес-коду.
Фото: Pixabay