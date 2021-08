Успіння Пресвятої Богородиці: що не можна робити у цей день, історія і традиції свята

Традиційно 28 серпня християни східного обряду відзначають свято Успіння Пресвятої Богородиці, або, як ще його називають у народі, — Першу Пречисту. Цей день відноситься до дванадцяти найбільших християнських свят, тому йому передує доволі суворий Успенський піст.

Першу Пречисту відзначають ще з IV століття, відколи імператор Флавій Маврикій оголосив її святом.

Згідно з переказами, архангел Гавриїл з’явився Богородиці за 3 дні до її смерті, і попередив про перехід на Небо.

Новина про швидку кончину її розійшлася по всьому Єрусалиму і околицях, вірні християни приходили попрощатися з Богоматір’ю.

Незабаром чудесним чином в Єрусалимі зібралися і апостоли.

У час Успіння Богородиці сам Господь Бог прийшов, щоб взяти її душу. Побачивши Його, вона піднялася з ложа і без жодного тілесного страждання віддала душу в руки сина свого і Бога.

Апостола Фоми не було при похованні. Він шкодуючи про це, вирішив з іншими апостолами увійти в печеру, де було похована Марія.

Але відкривши труну, вони знайшли там тільки плащаницю Богородиці, а її тіло піднеслося на небеса.

Незважаючи на те, що “успіння” означає смерть, у цей день не прийнято сумувати, оскільки вважається, що смерть — це перехід від земного життя до небесного.

28 серпня віряни ідуть до храму.

У деяких церквах прийнято освячувати насіння та колоски пшениці з нового врожаю, адже на цей період припадають жнива.

Після закінчення богослужіння християни влаштовують святковий обід, адже суворий піст вже позаду.

Також наші предки звертали увагу на погоду у цей день, пов’язаючи її з деякими закономірностями:

На свято Успіння Пресвятої Богородиці не можна:

