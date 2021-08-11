З Міжнародним днем молоді 2021! Привітання у прозі, віршах та картинках

Міжнародний день молоді відзначають у світі 12 серпня. Уперше він відзначався 12 серпня 2000 року, а ідея про його заснування була запропонована ще в 1991 році молоддю, яка зібралася у Відні на І сесії Світового молодіжного форуму системи ООН.
Форум рекомендував, щоб Міжнародний день молоді було оголошено спеціально для збору коштів, просування та підтримки Фонду молоді ООН у партнерстві з молодіжними організаціями.
Окрім того, Міжнародний день молоді покликаний нагадати про роль молодих людей у розвитку і будівництві світу, а також про проблеми, які стоять на цьому шляху.
Найкращі привітання з Міжнародним днем Молоді 2020 українською мовою у прозі, віршах і картинках ми зібрали в матеріалі Ранку у Великому Місті.
Привітання з Міжнародним днем молоді 2021
Привітання з Днем молоді у віршах
З днем молоді вас, наша юна зміна!
Дієва, працьовита і невпинна,
Обізнана, розумна й позитивна,
Смілива, небайдужа і активна!
Бажаємо вам планів й перспективи,
І успіхів небаченої зливи,
Ви — авангард, майбутнє лиш за вами,
Ідіть вперед правдивими стежками!
***
Вас в день молоді вітаю,
Побажаю драйву,
Буде місце хай в житті
Радості і сяйву.
Скільки б років вам не було,
Хай палає вогник,
Молодіть – це стан душі,
Рятівний ваш човник.Також по темі: День молоді 2021. Креативні привітання для міленіалів та зумерів Теплі та оригінальні: привітання з Днем народження у прозі Привітання з Днем народження для мами: вірші, проза, картинки
***
З днем молоді щирі вітання!
З веселим та радісним днем!
Хай збудуться всі сподівання,
Й рясним розійдуться дощем.
Хай в серці вогонь не згасає,
Енергія б’є через край!
Хай мудрість потроху зростає,
Щастить в починаннях нехай.
Привітання з Днем молоді у прозі
Молодість – фундамент для серйозного, складного життя. І сьогодні головне побажання для молодих людей – побудувати життя так, як ви мріяли про це в дитинстві. Щоб молодість була не настільки серйозною, як того хочуть інші, а трохи безрозсудною, легкою, але при цьому енергійною і нешкідливою. Щоб вас не обходила стороною романтика вечорами, і щоб авантюри ваші закінчувалися тільки хорошим, міцним результатом!
***
З Днем молоді! Бажаю сонячного настрою, веселих друзів, море позитиву та креативних ідей щодо святкування. Хай феєрверк емоцій та почуттів залишить яскраві спогади на весь рік! Бажаю подружитися з фортуною та отримати найкоштовніший подарунок від долі!
***
Молодість – це, коли весь величезний, неймовірний світ у твоїх руках, багато можливостей і сил. Це, коли багато мрій і часу для їх здійснення. Тож рухайся сміливо, без сумнівів і зволікань прямо до своєї найбільшої, найзаповітнішої мрії! З Днем молоді!
Короткі смс-привітання з Днем молоді
Дорогі друзі! Молоді люди! Я побажаю вам, щоб у Вас завжди було важко в кишенях і легко на серці! Зі святом вас!
***
Хай доля удачу на крилах несе,
Хай радісним буде життя і щасливим,
Що ти побажаєш — здійсниться усе,
Хай шлях твій буде легким і красивим!
З Днем молоді!
***
В День молоді щиро тебе привітаю,
Бути до ста літ в душі юним бажаю!
З Днем молоді – листівки та картинки
Нагадаємо, раніше ми детальніше публікували найкращі привітання з Днем народження.
Головне фото: Unsplash