З Міжнародним днем молоді 2021! Привітання у прозі, віршах та картинках

Міжнародний день молоді відзначають у світі 12 серпня. Уперше він відзначався 12 серпня 2000 року, а ідея про його заснування була запропонована ще в 1991 році молоддю, яка зібралася у Відні на І сесії Світового молодіжного форуму системи ООН.

Форум рекомендував, щоб Міжнародний день молоді було оголошено спеціально для збору коштів, просування та підтримки Фонду молоді ООН у партнерстві з молодіжними організаціями.

Окрім того, Міжнародний день молоді покликаний нагадати про роль молодих людей у розвитку і будівництві світу, а також про проблеми, які стоять на цьому шляху.

Найкращі привітання з Міжнародним днем Молоді 2020 українською мовою у прозі, віршах і картинках ми зібрали в матеріалі Ранку у Великому Місті.

З днем молоді вас, наша юна зміна!

Дієва, працьовита і невпинна,

Обізнана, розумна й позитивна,

Смілива, небайдужа і активна!

Бажаємо вам планів й перспективи,

І успіхів небаченої зливи,

Ви — авангард, майбутнє лиш за вами,

Ідіть вперед правдивими стежками!

***

Вас в день молоді вітаю,

Побажаю драйву,

Буде місце хай в житті

Радості і сяйву.

Скільки б років вам не було,

Хай палає вогник,

Молодіть – це стан душі,

Рятівний ваш човник.

***

З днем молоді щирі вітання!

З веселим та радісним днем!

Хай збудуться всі сподівання,

Й рясним розійдуться дощем.

Хай в серці вогонь не згасає,

Енергія б’є через край!

Хай мудрість потроху зростає,

Щастить в починаннях нехай.

Молодість – фундамент для серйозного, складного життя. І сьогодні головне побажання для молодих людей – побудувати життя так, як ви мріяли про це в дитинстві. Щоб молодість була не настільки серйозною, як того хочуть інші, а трохи безрозсудною, легкою, але при цьому енергійною і нешкідливою. Щоб вас не обходила стороною романтика вечорами, і щоб авантюри ваші закінчувалися тільки хорошим, міцним результатом!

***

З Днем молоді! Бажаю сонячного настрою, веселих друзів, море позитиву та креативних ідей щодо святкування. Хай феєрверк емоцій та почуттів залишить яскраві спогади на весь рік! Бажаю подружитися з фортуною та отримати найкоштовніший подарунок від долі!

***

Молодість – це, коли весь величезний, неймовірний світ у твоїх руках, багато можливостей і сил. Це, коли багато мрій і часу для їх здійснення. Тож рухайся сміливо, без сумнівів і зволікань прямо до своєї найбільшої, найзаповітнішої мрії! З Днем ​​молоді!

Дорогі друзі! Молоді люди! Я побажаю вам, щоб у Вас завжди було важко в кишенях і легко на серці! Зі святом вас!

***

Хай доля удачу на крилах несе,

Хай радісним буде життя і щасливим,

Що ти побажаєш — здійсниться усе,

Хай шлях твій буде легким і красивим!

З Днем молоді!

***

В День молоді щиро тебе привітаю,

Бути до ста літ в душі юним бажаю!

