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ICTV Ранок 27.06.2021 06:00
27.06.2021 06:00
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День молоді 2021. Креативні привітання для міленіалів та зумерів


Привітання з Днем молоді українською мовою у прозі, віршах і картинках.

Щороку в останню неділю червня в Україні відзначаюь День молоді. Цьогоріч свято припадає на 27 червня.

Ранок у Великому Місті зібрав креативні привітання на будь-який смак. Не забудьте відправити їх своїм юним рідним і друзям.

Привітання з Днем молоді у прозі

Бажаємо вам шукати себе і знайти! Бажаємо бути коханими! Завжди будьте щасливі і робіть щасливими інших. Творіть, але не робіть помилок очевидних. Розважайтеся, радуйте себе в межі кодексу, а не за його межами. Поставте мету, добийтеся її, і увійдіть до серйозного, зрілого віку на “білому коні”!

***

День молоді – день позитиву і веселощів! Дівчата і хлопці – це ваше свято! І нехай сьогодні вас пробачать за пісні під віконцем опівночі, хай не скажуть нічого про те, що сильно голосно ви відзначаєте це свято. Адже цей день, немов ювілей – тільки у молодих, і один день в році. Здоров’я вам, сил і настрою, теплих і світлих, добрих і значущих днів!

***

Молодість – фундамент для серйозного, складного життя. І сьогодні головне побажання для молодих людей – побудувати життя так, як ви мріяли про це в дитинстві. Щоб молодість була не настільки серйозною, як того хочуть інші, а трохи безрозсудною, легкою, але при цьому енергійною і нешкідливою. Щоб вас не обходила стороною романтика вечорами, і щоб авантюри ваші закінчувалися тільки хорошим, міцним результатом!

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Юнаки і дівчата! Розширюйте коло своїх друзів, поки ви молоді. Друзі дорожче всякого багатства, багатство – справа випадку, але якщо у вас багато друзів, то хоча б один з них так зуміє допомогти вам у важку хвилин Адже якщо доля прихильна до людини і хоче обдарувати його найбільшим щастям на світі, вона дає йому вірних друзів!

Привітання з Днем молоді у віршах

Тих, хто живе на куражі,

У кого молодість в душі.

З днем молоді вітаємо,

І бути активними бажаємо.

Зустрічей яскравих, радісних, веселощів,

Завжди гарного Вам настрою.

Ви будьте щасливі, улюблені,

Всі дні вдалі і неповторні.

***

Круто звучить — День молоді!

А наша молодість — в серцях.

Я вітаю тебе теж,

Нехай все горить в твоїх руках,

Нехай справа йде на лад,

Адже наше діло молоде —

Творити, мріяти, дружити

І яскравіше за всіх на світі жити!

З Днем молоді картинка

З днем молоді вас, наша юна зміна!

Дієва, працьовита і невпинна,

Обізнана, розумна й позитивна,

Смілива, небайдужа і активна!

Бажаємо вам планів й перспективи,

І успіхів небаченої зливи,

Ви — авангард, майбутнє лиш за вами,

Ідіть вперед правдивими стежками!

Короткі СМС-привітання з Днем молоді

Хай у житті завжди щастить,

Несе хай радість — кожна мить,

Ідей цікавих,мрій казкових,

І днів веселих, і чудових!

***

Дорогі друзі! Молоді люди! Я побажаю вам, щоб у Вас завжди було важко в кишенях і легко на серці! Зі святом Вас!

***

З Днем молоді! Бажаємо завжди залишатися молодим в душі, щоб щастям і сміхом світилися очі, щоб Ви завжди були здатні на шалені вчинки.

Привітання з Днем молоді в картинках

З Днем молоді картинка З Днем молоді картинка З Днем молоді картинкаЗ Днем молоді картинка

Нагадаємо, раніше ми публікували гарні слова про сестру.

Фото: Pexels

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Теги: привітання
27.06.2021 06:00



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