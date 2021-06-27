День молоді 2021. Креативні привітання для міленіалів та зумерів

Привітання з Днем молоді українською мовою у прозі, віршах і картинках.
Щороку в останню неділю червня в Україні відзначаюь День молоді. Цьогоріч свято припадає на 27 червня.
Ранок у Великому Місті зібрав креативні привітання на будь-який смак. Не забудьте відправити їх своїм юним рідним і друзям.
Привітання з Днем молоді у прозі
Бажаємо вам шукати себе і знайти! Бажаємо бути коханими! Завжди будьте щасливі і робіть щасливими інших. Творіть, але не робіть помилок очевидних. Розважайтеся, радуйте себе в межі кодексу, а не за його межами. Поставте мету, добийтеся її, і увійдіть до серйозного, зрілого віку на “білому коні”!
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День молоді – день позитиву і веселощів! Дівчата і хлопці – це ваше свято! І нехай сьогодні вас пробачать за пісні під віконцем опівночі, хай не скажуть нічого про те, що сильно голосно ви відзначаєте це свято. Адже цей день, немов ювілей – тільки у молодих, і один день в році. Здоров’я вам, сил і настрою, теплих і світлих, добрих і значущих днів!
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Молодість – фундамент для серйозного, складного життя. І сьогодні головне побажання для молодих людей – побудувати життя так, як ви мріяли про це в дитинстві. Щоб молодість була не настільки серйозною, як того хочуть інші, а трохи безрозсудною, легкою, але при цьому енергійною і нешкідливою. Щоб вас не обходила стороною романтика вечорами, і щоб авантюри ваші закінчувалися тільки хорошим, міцним результатом!Також по темі: Небанальні привітання з Днем народження: проза, вірші, СМС та листівки Для щасливих молодят. Весільні привітання у віршах, прозі та листівках З Днем народження, кохана! Романтичні привітання у віршах, які розтоплять її серце
Юнаки і дівчата! Розширюйте коло своїх друзів, поки ви молоді. Друзі дорожче всякого багатства, багатство – справа випадку, але якщо у вас багато друзів, то хоча б один з них так зуміє допомогти вам у важку хвилин Адже якщо доля прихильна до людини і хоче обдарувати його найбільшим щастям на світі, вона дає йому вірних друзів!
Привітання з Днем молоді у віршах
Тих, хто живе на куражі,
У кого молодість в душі.
З днем молоді вітаємо,
І бути активними бажаємо.
Зустрічей яскравих, радісних, веселощів,
Завжди гарного Вам настрою.
Ви будьте щасливі, улюблені,
Всі дні вдалі і неповторні.
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Круто звучить — День молоді!
А наша молодість — в серцях.
Я вітаю тебе теж,
Нехай все горить в твоїх руках,
Нехай справа йде на лад,
Адже наше діло молоде —
Творити, мріяти, дружити
І яскравіше за всіх на світі жити!
З днем молоді вас, наша юна зміна!
Дієва, працьовита і невпинна,
Обізнана, розумна й позитивна,
Смілива, небайдужа і активна!
Бажаємо вам планів й перспективи,
І успіхів небаченої зливи,
Ви — авангард, майбутнє лиш за вами,
Ідіть вперед правдивими стежками!
Короткі СМС-привітання з Днем молоді
Хай у житті завжди щастить,
Несе хай радість — кожна мить,
Ідей цікавих,мрій казкових,
І днів веселих, і чудових!
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Дорогі друзі! Молоді люди! Я побажаю вам, щоб у Вас завжди було важко в кишенях і легко на серці! Зі святом Вас!
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З Днем молоді! Бажаємо завжди залишатися молодим в душі, щоб щастям і сміхом світилися очі, щоб Ви завжди були здатні на шалені вчинки.
Привітання з Днем молоді в картинках
Нагадаємо, раніше ми публікували гарні слова про сестру.
Фото: Pexels