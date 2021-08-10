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ICTV Ранок 10.08.2021 19:15
10.08.2021 19:15
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«Під сонцем Тоскани». 83-річний володар «Оскара» Ентоні Гопкінс показав відео з відпустки

«Під сонцем Тоскани». 83-річний володар «Оскара» Ентоні Гопкінс показав відео з відпустки

Британський та американский актор Ентоні Гопкінс показав, як відпочиває в Італії.

83-річний володар Оскара опублікував відео з відпустки у своєму інстаграм-блозі.

“Під сонцем Тоскани”, — так підписав свій мальовничий ролик Гопкінс.

Пост актора вже зібрав понад 370 тисяч уподобань.

Також по темі: Гопкінс почав пити після ролі Ганнібала Лектера Несподівана перемога. Ентоні Гопкінс розповів, як "проспав" Оскар Ентоні Хопкінс: гра в кіно ледь не зруйнувала йому життя

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про топ зіркових розлучень.

Фото: giphy

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Теги: інстаграм зірок, Ентоні Гопкінс, зірки, шоу-біз
10.08.2021 19:15



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