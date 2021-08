«Під сонцем Тоскани». 83-річний володар «Оскара» Ентоні Гопкінс показав відео з відпустки

Британський та американский актор Ентоні Гопкінс показав, як відпочиває в Італії.

83-річний володар Оскара опублікував відео з відпустки у своєму інстаграм-блозі.

“Під сонцем Тоскани”, — так підписав свій мальовничий ролик Гопкінс.

Пост актора вже зібрав понад 370 тисяч уподобань.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про топ зіркових розлучень.

Фото: giphy

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.