День Пантелеймона Цілителя: що можна і не можна робити

Сьогодні, 9 серпня, православні та греко-католики вшановують пам’ять Святого Пантелеймона Цілителя. Його вважають покровителем лікарів та військових. До цього великомученика віряни звертаються з молитвою під час тілесного та душевного болю, просять його про одужання від хвороб.

День Пантелеймона Цілителя: історія

Пантелеймон народився в Нікомидії (сьогодні це територія Туреччини). Його батьки були язичниками, але коли хлопець підріс, то свідомо прийняв християнство.

Пантелеймон був цілителем та безкоштовно лікував, зокрема, й силою молитви. Багатьом лікарям це не подобалося, адже вони зашилися майже без прибутків. Тож донесли на нього імператору Максиміану.

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На допиті Пантелеймон іменем Христа зумів зцілити невиліковного хворого, але імператор лише озлобився й прирік цілителя на тортури. Втім, численні катування не змогли нашкодити святому, тож його засудили до усікновення голови.

Та великомученик лишився неушкодженим і цього разу. Але коли став молитися, то почув голос з небес, який закликав його до Царства Небесного. Тоді Пантелеймон попросив воїнів виконати наказ правителя.

Після страти з рани святого замість крові полилося молоко, а оливкове дерево, до якого він був прив’язаний, рясно укрилося плодами. Тіло Пантелеймона кинули в багаття, але воно залишилося нетлінним.

Молитва святому Пантелеймону

О, великий угодник Христовий, мученик і лікар милостивий, Пантелеймон! Умилосердись наді мною, грішним рабом Божим (ім’я), почуй біль мій і крик мій, умилостиві Небесного, верховного лікаря душ і тіл наших, Христа Бога нашого, нехай подарує мені зцілення від гнітючої мене недуги. Прийми негідне моління грішного більше всіх людей. Відвідай мене благодатним твоїм відвідуванням. Не відверни обличчя твоє від гріховних виразок моїх, помасти єлеєм милості Твоєї і зціли мене: так, буду здоровий душею і тілом, залишок днів моїх, благодаттю Божою, буду проводити в покаянні і догоджанні Богу і сподоблюся прийняти благий кінець життя мого на землі. Угодник Божий! Умоли Христа Бога, твоїм представництвом нехай дарує здоров’я моєму тілу і порятунок душі моєї. Амінь.

День святого Пантелеймона: що не можна робити

Не можна виконувати важку роботу, прибирати, шити, вишивати, прати, працювати на городі.

Не можна працювати в полі, адже, в людину може потрапити блискавка.

Випікати хліб у цей день вважається гріхом.

Не можна проходити повз чуже горе. Вважається, що якщо не допомогти нужденній людині, Бог може покарати за байдужість.

День Пантелеймона Цілителя: прикмети і традиції

На День Пантелеймона цілителя знахарі збирають цілющі трави та квіти. Зібрані в цей день лікарські рослини мають особливу силу.

Люди, народжені на День святого Пантелеймона, мають природну схильність до лікування та цілительства.

У цей день прийнято зрізати на городі першу капусту, з нею господині пекли пиріжки та пироги. Ними потрібно пригощати дітей, хворих та жебраків.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про вихідні дні в серпні 2021.

Фото: Pexels

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