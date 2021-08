День Пантелеймона Цілителя: що можна і не можна робити

Сьогодні, 9 серпня, православні та греко-католики вшановують пам’ять Святого Пантелеймона Цілителя. Його вважають покровителем лікарів та військових. До цього великомученика віряни звертаються з молитвою під час тілесного та душевного болю, просять його про одужання від хвороб.

Пантелеймон народився в Нікомидії (сьогодні це територія Туреччини). Його батьки були язичниками, але коли хлопець підріс, то свідомо прийняв християнство.

Пантелеймон був цілителем та безкоштовно лікував, зокрема, й силою молитви. Багатьом лікарям це не подобалося, адже вони зашилися майже без прибутків. Тож донесли на нього імператору Максиміану.

На допиті Пантелеймон іменем Христа зумів зцілити невиліковного хворого, але імператор лише озлобився й прирік цілителя на тортури. Втім, численні катування не змогли нашкодити святому, тож його засудили до усікновення голови.

Та великомученик лишився неушкодженим і цього разу. Але коли став молитися, то почув голос з небес, який закликав його до Царства Небесного. Тоді Пантелеймон попросив воїнів виконати наказ правителя.

Після страти з рани святого замість крові полилося молоко, а оливкове дерево, до якого він був прив’язаний, рясно укрилося плодами. Тіло Пантелеймона кинули в багаття, але воно залишилося нетлінним.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про вихідні дні в серпні 2021.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.