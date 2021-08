Майже еліксир молодості: користь та способи застосування оливкової олії для шкіри

Корисних рослинних олій є немало, але даром богів вважається одна.

З давніх-давен красуні всього світу використовували оливкову олію для зволоження і захисту шкіри обличчя.

І навіть у наш час вона є популярним кометологічним засобом.

Чому, та як правильно її застосовувати?

Ранок у Великому Місті зараз усе розповість.

Оливкова олія не наділена якимось магічним ефектом, тож її користь для шкіри можна легко пояснити.

Вони беруть на себе основну частину догляду, а решта компонентів відмінно підсилюють їх дію.

Є безліч різноманітних способів застосування оливкової олії для шкіри обличчя.

Від гарячих компресів до захисних масок.

Ми розповімо про кілька найбільш популярних.

Скраб anti-age

Піллінг цим скрабом допоможе розгладити зморшки.

Для нього тобі знадобиться:

Для початку помасажуй обличчя декількома краплями оливкової олії.

Далі змішай олію з морською сіллю і лимоном, і зроби легкий скраб для обличчя.

Втирай цю суміш в особливо сухі місця на шкірі.

Оливкова олія замість тоніку

Протирання оливковою олією можна робити щодня, причому навіть двічі.

Для цього необхідно:

Маска для блиску шкіри

Для цієї маски тобі знадобиться:

Насамперед змішай усі інгредієнти і нанеси отриману суміш на обличчя.

Потримайте хвилин 20, а потім змий.

Якою б чудодійною не видавалась дія оливкової олії, вона може принести й шкоду.

Також перед початком застосування олії в чистому вигляді або косметичного продукту з масляною формулою особам, схильним до проявів алергії, необхідно перевірити реакцію організму.

Для цього слід нанести невелику кількість олії на область з тонкою чутливою шкірою, наприклад, за вухом.

Фото: Unsplash

