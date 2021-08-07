Майже еліксир молодості: користь та способи застосування оливкової олії для шкіри

Корисних рослинних олій є немало, але даром богів вважається одна.

З давніх-давен красуні всього світу використовували оливкову олію для зволоження і захисту шкіри обличчя.

І навіть у наш час вона є популярним кометологічним засобом.

Чому, та як правильно її застосовувати?

Ранок у Великому Місті зараз усе розповість.

Оливкова олія для шкіри

Користь оливкової олії для шкіри

Оливкова олія не наділена якимось магічним ефектом, тож її користь для шкіри можна легко пояснити.

Уся справа у складі, більшу частину якого становлять різні жирні кислоти.

Вони беруть на себе основну частину догляду, а решта компонентів відмінно підсилюють їх дію.

сквален допомагає жирним кислотам своїм ефектом зволоження;

допомагає жирним кислотам своїм ефектом зволоження; вітамін E , якого в олії міститься предостатньо, нормалізує процес вироблення колагену і еластину. Це вирівнює шкіру, надає їй здорового кольору, розгладжує зморшки;

, якого в олії міститься предостатньо, нормалізує процес вироблення колагену і еластину. Це вирівнює шкіру, надає їй здорового кольору, розгладжує зморшки; залізо нормалізує підшкірний кровообіг і забезпечує всі клітини достатньою кількістю кисню;

нормалізує підшкірний кровообіг і забезпечує всі клітини достатньою кількістю кисню; вітамін D ефективно очищає шкіру, відлущуючи відмерлі клітинки.

Способи застосування оливкової олії для шкіри

Є безліч різноманітних способів застосування оливкової олії для шкіри обличчя.

Від гарячих компресів до захисних масок.

Ми розповімо про кілька найбільш популярних.

Скраб anti-age

Піллінг цим скрабом допоможе розгладити зморшки.

Для нього тобі знадобиться:

2 столові ложки оливкової олії

1 столова ложка лимонного соку

дрібка морської солі

Для початку помасажуй обличчя декількома краплями оливкової олії.

Далі змішай олію з морською сіллю і лимоном, і зроби легкий скраб для обличчя.

Втирай цю суміш в особливо сухі місця на шкірі.

Оливкова олія замість тоніку

Протирання оливковою олією можна робити щодня, причому навіть двічі.

Для цього необхідно:

розігріти невелику кількість продукту до теплого стану;

змочити в олії шматочок вати та протерти все обличчя, включаючи й шкіру навколо очей.

Якщо це вечірня процедура, можна залишити олію на шкірі на всю ніч; якщо ранкова, з сухої шкіри її можна зняти через півгодини, з жирної — через п’ять хвилин.

Лайфхак: краще олія змивається водою, підкисленою соком лимона.

Маска для блиску шкіри

Для цієї маски тобі знадобиться:

1/3 склянки йогурту;

¼ чашка меду;

2 чайні ложки оливкової олії.

Насамперед змішай усі інгредієнти і нанеси отриману суміш на обличчя.

Потримайте хвилин 20, а потім змий.

Оливкова олія і мед зволожать, а йогурт надасть м’яку відлущувальну дію.

Оливкова олія для шкіри: протипоказання

Якою б чудодійною не видавалась дія оливкової олії, вона може принести й шкоду.

Якщо твоя шкіра має сильно розширені пори, потрібно звузити їх спеціальними засобами і провести ретельну чистку обличчя. У протилежному випадку масляна плівка може привести до виникнення запального процесу на шкірі.

Також перед початком застосування олії в чистому вигляді або косметичного продукту з масляною формулою особам, схильним до проявів алергії, необхідно перевірити реакцію організму.

Для цього слід нанести невелику кількість олії на область з тонкою чутливою шкірою, наприклад, за вухом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості оливкової олії.

Фото: Unsplash

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