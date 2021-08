Як розвинути у собі креативні здібності – дієві поради

Як розвинути креативність? У цьому матеріалі Ранок у Великому Місті зібрав поради та техніки, які точно допоможуть генерувати оригінальні та несподівані ідеї.

Багато людей сприймають креативність, як вроджену рису, яку неможливо в собі розвинути. Ви або креативні, або ж зовсім позбавлені уяви.

Але вміння бути креативним також можна в собі розвинути.

Як це зробити? Розбираймось послідовно.

Що означає бути креативним у сучасному житті? Відповідь досить проста: креативність — це бачення проблем під іншим кутом, знаходження рішення неординарним способом.

Простіше кажучи, там, де звичайна людина бачить глухий кут, креативник проб’є стіну, утворюючи вікно для нових можливостей.

Ріст креативного мислення залежить від умов, у яких ви перебуваєте. Достатньо читати різноманітну літературу, помічати красу в буденності, спілкуватись із творчими людьми й ви — креативник 80 lvl.

У світі вже багато вигаданого, але це не означає, що в ньому немає місця творчості.

Не соромно «красти» ідеї, що вам подобаються, адже так і народжується мистецтво, так і народжується щось унікальне, особливе. Воно не береться з нізвідки.

Все геніальне просто! І ці прості поради та тези з книги будуть актуальні не тільки для художників, але й для творців у будь-яких сферах роботи.

Книга орієнтована на практичні поради про те, як краще стимулювати й генерувати свої ідеї. Розказано техніки, які варто використовувати в повсякденному житті.

Рисовий штурм можна відкривати з будь-якої сторінки — і надихатися. Кожна ідея — цінна.

Ледь не з кожної праски нині лунає «надивленість — основний скіл креативників». По суті, надивленість — це вміння бачити цікаву та нестандартну ідею у всьому, що оточує.

Кілька порад, щоб ефективно використовувати надивленність:

Кілька технік, які додадуть плюсик до вашої креативності:

Брейнштормінг — це процес колективного (до 5 осіб — більше неефективно) пошуку рішення для конкретного завдання. При цьому враховуються будь-які думки й ідеї — від тривіальних до новітніх. Деякі з них далі перетворюються в нові рішення. Головне завдання методу — вийти за рамки звичного мислення.

У такому стані мозок розслаблений і охоплює проблему всебічно, не боячись видати нестандартну ідею.

Постійно ставте собі запитання «А що, якщо..», «Що вийде, якщо додати/відняти…» Це дасть змогу подивитись на завдання з іншого боку.

Спробуйте дізнатись, що вийде, якщо поєднати, на перший погляд, несумісні речі. Звичайно, такий спосіб передбачає створення помилок, але й вони бувають корисні.

Мріяння — найпростіша техніка для розвитку креативного мислення. Це дедуктивний метод: ми уявляємо омріяний результат і знаходимо шляхи для досягнення мети. Крім того, що ми використовуємо образне мислення, ми ще й отримуємо позитивний настрій.

Фантазуючи, можна побачити те, що виходить за рамки реальності; вигадати те, чого не існує, принаймні поки що.

Креативність — це звичка, яку варто розвивати. Чим більше ви «тренуєте» креативний м’яз, тим кращий результат.

Простежте звідки приходить ваша муза. Яке місце вас надихає? Чи, можливо, вам варто розмовляти вголос або вас мотивують інтерв’ю? Експериментуйте і встановіть, що вас окриляє. І тоді, коли не буде наснаги щось вигадувати, повторюйте ці дії.

Хоча креативність частіше проявляється в мистецтві, вона може втілюватись у будь-якому аспекті життя, варто захотіти.

Нагадаємо, раніше Ранок у Великому Місті розповідав про те як обрати ідеальне хобі та підібрав кілька ідей для нового захоплення.

Фото Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.