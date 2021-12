Здійснення мрій: карта бажань — що це та як створити

Карта, яка допоможе здійснити твої найзаповітніші бажання. Ранок у Великому Місті підготував для тебе детальну інструкцію.

Усі ми мріємо, прагнемо чогось, працюємо для досягнення власної мети.

Але сьогодні існує безліч методик, які допоможуть тобі дійти до цілі та стати більш ефективним у роботі.

Впевнені, більшість чула про неї. Однак, чи знаєте ви про її унікальні властивості та правила створення?

У даному випадку спрацьовує метод візуалізації.

Ми слідкуємо за дошкою та її наповненням кожен день, і мимоволі робимо кроки назустріч своїм мріям.

Дійсно, є правила для її виготовлення:

1. Обрати найбільш реалістичні картинки для вашої дошки/карти, ватман та його розмір (найкраще А2).

Важливо: Можна робити в електронному варіанті. Існує велика кількість додатків, які можуть тобі допомогти:

Trello

WishWish

Vision Board

VISUAPP

2. Створити графічну розмітку макета у відповідності з сіткою Багуа “восьмикутник”:

Необхідно накреслити квадрат, розділений на дев’ять зон. Сукупність секторів має виглядати, як восьмикутник.

Для кожного «внутрішнього» квадрату в карті бажань призначається конкретний відтінок:

Кожен сектор має назву та оформлюється відповідно до правил.

Центральний сектор — для найзаповітніших бажань.

«Багатство» — матеріальний аспект життя (підбирай усе, що пов’язано з цим: картинки дому, автомобіля, котеджів тощо)

Пам’ятай, підписи під картинками мають бути позитивними та стверджуючими.

«Здоров’я» — твоя фотографія.

«Кохання та відносини» — розміщуй зображення близьких людей. Щодо особистого життя — можна написати про свої бажання у вигляді коментаря.

«Кар’єра та успіх у роботі» — фотографія або картинка улюбленої справи та отримання прибутку.

«Слава» — визнання не тільки широкого загалу, а навіть у колі рідних та друзів.

Отже, психологи зазначають, що карта бажань зображує цілі. І така візуалізація підштовхує людей шукати правильні варіанти для досягенення власних бажань, думати над своїми мріями, а головне— діяти.

Тож, не зволікай, створюй карту та втілюй мрії прямо зараз.

