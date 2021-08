Гороскоп на 4 серпня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 4 серпня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Вдалий день для вирішення побутових проблем, звернення до начальства або в урядові установи. Ймовірно поліпшення фінансового становища або вдале завершення справи. Жінки-Овни творчих професій зможуть ефективно проявити свої таланти і здійснити максимум задуманого.

Початок нового тижня може вас потішити. Ваша цілеспрямованість і творчий підхід до будь-якої справи приведуть до високих результатів. Але в цілому день виявиться важким. Не займайтеся укладенням угод, уникайте ділових зустрічей. Успіхи в ділової та особистому житті дуже сумнівні.

Вкрай несприятливий день. По можливості відмовтеся від нових знайомств, не проявляйте активності в комерційних справах, скоротіть спілкування з людьми навколо. Можливі підступи недругів, помилкові поради або провокація недоброзичливців.

День особливо сприятливий для тих, хто займається творчістю. Проявіть стриманість, і вам випаде можливість досягти задуманого. Зірки радять не конфліктувати і нав’язувати своїх думок друзям чи колегам по роботі.

Сьогодні ймовірно поліпшення фінансового становища, пов’язане з виграшем або отриманням нової посади. Сприятливий день для кар’єри, вирішення побутових проблем, звернення до начальства або в урядові установи. Ризик і рішучість у будь-якій справі принесуть позитивні результати.

Сприятливий день для вирішення побутових проблем, звернення до начальства або в урядові установи. Не виключено, що саме сьогодні ви зможете піднятися по кар’єрних сходах або заслужити схвалення начальства. Спілкування з партнерами чи нове знайомство може створити фундамент для поліпшення матеріального становища.

Цей день обіцяє хороше самопочуття і душевну рівновагу. Виключіть агресивність. Тому, хто поруч з вами, так не вистачає вашої ніжності. Увечері можлива легка депресія, різка зміна настрою.

Цей день пов’язаний з неприємними звістками і провокаціями. Постарайтеся контролювати ситуацію. Не варто приймати важливих рішень. Особливо, якщо вони стосуються грошей.

Вкрай несприятливий день. Ймовірно, жінкам-Стрільцям сьогодні не уникнути сварки з партнером. Чоловікам-Стрільцям слід звернути увагу на свою супутницю — швидше за все у ваших стосунках настає криза.

Цей день буде найбільш сприятливим для нових знайомств і відновлення перерваних дружніх стосунків, які можуть створити фундамент для поліпшення матеріального становища. Однак у сфері професійної діяльності вірогідні деякі упущення, прорахунки або помилки.

День символізує ослаблення аури і життєвої сили. Несприятливими є поїздки і подорожі. У сфері професійної діяльності вірогідні помилки і прорахунки, пов’язані з неправильною оцінкою ситуації або помилковою інформацією. Зірки вказують на ймовірні ускладнення зі здоров’ям.

Розумне ведення справ протягом тижня буде сприяти тому, що сьогодні ваші ідеї знайдуть втілення. Ви будете здатні змінити на краще свій соціальний статус, вирішити службові завдання, зміцнити стосунки з близькими. Енергійність і точність у вчинках можуть здивувати тих, хто поруч. У деяких Риб цей день може бути відзначений невдоволенням навколишніми, нездоровою чуттєвістю, гарячковістю думок.

Фото: Pexels

