Гороскоп на 29 липня 2021 року: астрологічний прогноз на день

Гороскоп на сьогодні, 29 липня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Гороскоп на 29 липня для Овна

Несприятливий день. Життєва енергія, інтуїція, сексуальний потенціал знижуються. Господарські справи і побутові проблеми вимагатимуть негайного вирішення. Вірогідні деяке погіршення самопочуття, конфлікти з родичами або дітьми.

Гороскоп на 29 липня для Тельця

Вкрай неприємний день очікує Тельців. Вірогідні інтриги недоброзичливців, сварки, небажані зустрічі, які можуть мати негативні наслідки. Раптові та непередбачувані витрати позначаться на сімейному бюджеті. Можливі легка депресія, різкі зміни настрою або стрес.

Гороско п на 29 липня для Близнюкі в

Цей день обіцяє хороше самопочуття і душевну рівновагу. Відносини між партнерами будуть сповнені гармонії. Виключіть агресивність, оскільки це може викликати тільки роздратування. Тому, хто поруч з вами, бракує вашої ніжності. Увечері можливі легка депресія, різкі зміни настрою або стрес.

Гороскоп на 29 липня для Рака

Постарайтеся знайти в собі сили на час відійти від справ. Якщо все вдасться, на вас чекає романтична пригода. А ваша нескінченна життєва енергія не перестане дивувати близьких. Не виключено також, що ви знайдете нових друзів, спілкування з якими значно збагатить ваш внутрішній світ.

Гороскоп на 29 липня для Лева

Сьогодні вірогідні помилки при оформленні документів, негативні результати при зверненні до начальства, у державні установи або громадські організації. Особливу обережність слід проявляти Левам творчих професій: фортуна може відвернутися від вас у будь-який момент. Вигідна пропозиція або видимий прогрес у справах виявляться сумнівними.

Гороскоп н а 29 липня для Діви

Життєва енергія, інтуїція, сексуальний потенціал знижуються. Йомовірне погіршення самопочуття, загострення хронічних захворювань, особливо у людей похилого віку. Господарські справи і побутові проблеми вимагатимуть негайного вирішення. Проявляйте стриманість — ймовірний конфлікт вирішиться не на вашу користь.

Гороскоп на 29 липня для Терезів

Рівний і гармонійний день чекає Терезів. Стосунки з близькою людиною складатимуться гармонійно. Ви будете спокійні, щасливі і задоволені одне одним. У другій половині дня ймовірно отримаєте неприємну звістку, яке змусить вас змінити намічені плани. Не поспішайте приймати поспішних рішень: щоб уникнути помилки, вам слід закликати на допомогу холоднокровність і тверезий розрахунок.

Гороскоп на 29 липня для Скорпіона

День покаяння і визнання своїх помилок, миру і злагоди в родині. Вибачитеся, якщо вважаєте себе винним перед ким-небудь і вибачте винних перед вами. Не варто повторювати колишніх помилок, і тоді стосунки з давніми знайомими можуть змінитися на краще. Завдяки цьому друга половина дня буде сповнена спокою та рівноваги.

Гороскоп на 29 липня для Стрільця

Цей день обіцяє хороше самопочуття і душевну рівновагу. Стосунки між партнерами будуть прагнути до гармонії, проте несподівана суперечка може загострити обстановку або вирішитися не на вашу користь. Постарайтеся позбутися від упереджених поглядів і суб’єктивних оцінок.

Гороскоп на 29 липня для Козерога

Сьогодні ймовірним є погіршення самопочуття, загострення хронічних захворювань, особливо у людей похилого віку. Не виключено, що проблеми в особистому житті змусять прийняти жорстке рішення або спонукатимуть до рішучих дій. Проявляйте стриманість — ймовірний конфлікт вирішиться не на вашу користь.

Гороскоп на 29 липня для Водолія

Сприятливий день чекає для Водоліїв творчих професій. Можливі цікаві зустрічі, обмін досвідом, привабливі пропозиції або вигідні замовлення. Сміливо беріться за будь-яку роботу, оскільки скрізь ви зможете домогтися успіхів. Однак не піддавайтеся зайвому ентузіазму, який може придушити практичні риси вашого характеру.

Гороскоп н а 29 липня для Риб

День повинен бути сприятливим. Смуга невдачзакінчиться. Якщо ви мріяли внести зміни у своє життя, то в цей день можна взятися за їх здійснення. Не варто коливатися у прийнятті навіть найбільш ризикованих рішень. Сьогодні Риби-жінки зможуть підвищити свою особисту чарівність і знайти кохання.

Нагадаємо, раніше ми публікували модний гороскоп на літо 2021.

Фото: Pexels

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