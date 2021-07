Гороскоп на 21 липня 2021 року: астрологічний прогноз

Гороскоп на сьогодні, 21 липня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Початок дня сприятливий для колективних дій, спільних заходів, звернення до начальства. Комерційні справи будуть розвиватися вдало і принесуть бажані результати. Сьогодні також хороший день для прийняття важливих рішень, спілкування і сімейних стосунків. Не виключені приємні новини, пов’язані з близькими людьми або успіхом у сфері професійної діяльності.

Сьогодні несприятливий день для колективних дій, краще працювати наодинці. Скидайте свої рожеві окуляри, адже зайва впевненість може створити безліч неприємностей. У другій половині дня не виключені нові цікаві знайомства, які з дружніх переростуть у ділові. Тримайтеся подалі відкритого вогню.

Початок дня сприятливий для колективних дій, спільних заходів. У стосунках з партнерами і при укладанні комерційних угод не втрачайте почуття реальності: вірогідні обман або фінансові втрати. У другій половині дня не поспішайте з новими любовними перемогами. Сьогодні сексуальні контакти вимагають крайньої обережності!

Все задумане може продовжувати здійснюватися, але вірогідно, ви почнете відчувати внутрішню напругу, невдоволення собою і тим, як йдуть справи. Це може відбитися на вашому здоров’ї та настрої. Тому постарайтеся реально оцінити ситуацію і зважити всі “за” і “проти”.

Початок дня сприятливий для ведення бізнесу. Будь-які комерційні справи будуть розвиватися вдало і принесуть бажані результати. Можливо, на вас чекає вигідна угода або несподівана приємна звістка. Це також хороший день для завершення справ, прийняття важливих рішень на майбутнє, спілкування і сімейних стосунків.

Комерційні справи будуть розвиватися вдало і принесуть бажані результати. Хороший день для завершення справ, прийняття важливих рішень, спілкування, сімейних стосунків. Не виключені приємні новини, пов’язані з близькими людьми або успіхом в сфері професійної діяльності. Початок дня сприятливий для колективних дій, спільних заходів, звернення до начальства.

Вдалий день очікує Терезів. Посилюються аура, здатності до досягнення намічених цілей, особиста чарівність. Однак відкладіть великі покупки на наступний тиждень. При зверненні в урядові організації або при роботі з документами протипоказані поспішність, надмірна довірливість. Досить імовірно, що на порозі нове короткочасне захоплення.

Суперечливий і неодзнозначний день чекає на Скорпіонів. Сьогодні вас будуть оточувати загальний спокій і лінь. Але потім радості і невдачі стануть чергуватися, тому не розслабляйтеся і не підставляйте невдачі спину. Зміна настрою або нездатність концентруватися можуть перешкодити впоратися із найбуденнішими завданнями. Не виключені конфлікти з домашніми. Проте не варто довзоляти емоціям брати гору над вами.

Хороший день для завершення справ, аналізу пройденого шляху, спілкування з близькою людиною. Ймовірно, ваша активність буде відзначена керівництвом або партнерами. Не виключено, що нові цікаві знайомства з ділових переростуть у любовні. Сприятливий день для колективних дій, спільних заходів.

Комерційні справи будуть розвиватися вдало і принесуть бажані результати. Не виключена поява свіжих ідей, які дозволять знайти нові джерела заробітку. Зірки рекомендують подумати про свої романтичні зв’язки і захоплення. Ймовірно поява на горизонті колишніх прихильників. Доля подбає про самотніх Козерогів — на них чекає романтична зустріч.

Посилюються аура, здатності до досягнення намічених цілей, особиста чарівність. Це допоможе вам змінити існуюче становище на краще і піднятися на новий щабель кар’єри. Багато Водоліїв будуть здатні використовувати приховані резерви життєвих сил.

Цей день символізує підвищення вашого творчого потенціалу. Ви можете відчути потребу висловити свої думки і почуття. Самота, до якого ви схильні, сприятиме цьому. Вірогідні великі успіхи у представників усіх сфер мистецтва. Сприятливі творчі зустрічі і обмін досвідом. Непогано взяти відпустку і відпочити, змінивши звичну і обридлу обстановку. Романтичне сприйняття світу посилиться оптимістичним настроєм!

Фото: Pexels

