Ольга Сумська вдруге вийшла заміж за свого чоловіка і показала святкування

Українська акторка і телеведуча Ольга Сумська показала в Instagram, як вони з чоловіком святкували “срібне весілля” і вдруге побралися.

Сумська та український актор Віталій Борисюк відзначили 25 років подружнього життя і навіть повторно обмінялися обітницями.

– Коли виходила заміж 25 років тому,вбрання у нареченої було скромним,як і весілля…Цього разу я дууууууже хотіла одягнути вельон.

І не зважаючи на критику, що, мовляв, доросла жінка! Бабуся двох онуків не може одягати вельон, але я вирішила, що нікого слухати не буду!, – підписала фото та відео щаслива наречена.

– Друзі,ми з Віталієм бажаємо вам берегти свої почуття і не зважаючи ні на що,любити одне одного і все пробачати!Гірко!

– Зараз згадую срібне весілля своїх батьків,мені було 14 років,я пам’ятаю кожну мить цього сімейного свята і воно було прекрасним!Я тоді сказала собі,що обов’язково в моєму житті буде цей день, – додала акторка у пості.

(Натисність на стрілочку з боку фото, щоб дивитися медіафайли далі)

А ось так Ольга Сумська та Віталій Борисюк святкували весілля 25 років тому.

До речі, торт на весіллі був без цукру, тому що Ольга Сумська веде здоровий спосіб життя та слідкує за харчуванням.

Ми раніше писали, які зірки ведуть здоровий спосіб життя.

– Ну, а ми приєднуємось до вітань. І бажаємо цій чудові парі ось так святкувати ще й золоте весілля, – каже блогерка Ранку у Великому Місті Тетяна Бродська.

А більше про життя зірок у соціальних мережах дивіться у її сюжеті:

Фото: olgasumska

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.