Макарони з твердих сортів пшениці: чим вони кращі за звичайні

Чому макарони з твердих сортів пшениці корисніші за звичайні.

Зараз багато дієтологів, блогерів та тренерів наголошують на тому, що макарони не обов’язково виключати зі свого раціону, якщо ти худнеш або переходиш на правильне харчування.

Достатньо лише обирати правильні. А саме – макарони з твердих сортів пшениці.

Макарони поділяються на 3 групи: А, Б та В. От якраз перші з них і виготовляють з твердих сортів пшениці. Макарони групи Б роблять з м’яких сортів, а групи В – з хлібопекарського борошна.

Чому макарони групи А вважаються найправильнішими та найкориснішими? А тому, що виготовляються вони тільки з двох інгредієнтів – борошна твердих сортів пшениці і простої води.

У таких макаронах є багато рослинного білка, складних вуглеводів, вітамінів групи В.

Це допомагає організму виробляти серотонін – гормон щастя, що допомагає покращувати наш настрій. Окрім того, поживні речовини, що є у макаронах сприяють покращенню роботи кишечника та виведення шлаків.

При цьому, їх глікемічний індекс – лише 55 одиниць. Це менше, ніж у картоплі, буряка, кукурудзи, не говорячи вже про звичайні макаронні вибори.

Для того, щоб вибрати корисні та правильні макарони – обов’язково читай склад та дивись, що написано на упаковці.

Там має значитись клас 1, група А або durum. Уважно вивчи склад. На жаль, часто так буває, що виробники для того, щоб зекономити гроші підмішують хлібопекарське борошно, а макарони, відповідно, втрачають свою користь.

Також дивись на термін зберігання – він не має перевищувати року.

Звертай увагу на колір. У макаронів він має бути кремово-золотистим. Окрім того, ти можеш також потрясти упаковку. Від цього на дні не має з’явитись ні залишків борошна, ні крихт.

Обирай макарони правильно, і тоді вони зможуть принести тобі тільки користь.

