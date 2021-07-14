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ICTV Ранок 14.07.2021 12:54
14.07.2021 12:54
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Чому варто їсти абрикоси: корисні властивості сонячного фрукта


Чим корисні абрикоси? Зараз саме сезон цього солодкого фрукта, тому Ранок у Великому Місті вирішив розповісти тобі про його користь.

Чим корисні абрикоси?

Плоди абрикосового дерева містять неймовірну кількість вітамінів та корисних речовин, серед них: вітамін С, А, калій, кальцій, керотин, фосфор та магній.

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  • Цей фрукт багатий на клітковину. Тому він добре підійде тим, хто страждає від проблем шлунково-кишкового тракту.
  • Абрикос корисний для кісток, адже у складі він має фосфор та кальцій.
  • Покращує пам’ять.
  • Знижує артеріальний тиск.
  • Покращує роботу серцево-судинної системи та щитоподібної залози.

абрикос фото

  • Нормалізує роботу травної системи.
  • Підвищує рівень гемоглобіну в крові.
  • Сприяє покращенню зору.
  • Уповільнює процес старіння.
  • Перешкоджає розвитку раку легенів, горла, стравоходу та шлунка.

Цей фрукт дуже корисний як для жінок, так і для чоловіків.

Він відіграє важливу роль у виробленні жіночих гормонів, а чоловікам підвищує потенцію.

Отож, не нехтуй можливістю їсти абрикоси та бережи своє здоров’я.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вибрати персики.

Фото: Pixabay

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Теги: абрикоси, Здоров'я, фрукти
14.07.2021 12:54



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