Не довзоль їм зіпсувати твій відпочинок! ТОП-5 методів захисту від комарів

5 способів уберегти себе від укусу комара.

Літо — це не лише тепло, море й відпочинок. Це ще й сезон нашестя комарів.

Щоб захиститися від укусів цих шкідників та відпочити на повну, потрібно дотримуватися певних правил.

Яких саме?

Ранок у Великому Місті зараз усе розповість.

Найбільш очевидним способом захисту є відповідний одяг.

Наприклад, щоб спокійно провести вечір біля вогнища з друзями, потрібно одягнути штани, кофтинку на довгий рукав і головний убір.

До того ж, допоможе одяг зі щільної тканини світлого кольору.

Його комарі не люблять, а тому активно не нападатимуть.

Зрозуміло, що спосіб із закритим одягом повністю втрачає свою актуальність, коли мова йде про спекотний день.

Тоді краще використовувати спеціальні спреї, лосьойони та креми.

Такі засоби від комах бувають як синтетичі, так і натуральні.

Щоб вони не викликали алергічної реакції, варто зробити пробу — нанести засіб на внутрішню поверхню передпліччя й перевірити через певний час, чи немає ніяких подразнень.

А що коли захистити від комарів потрібно свою оселю?

Тоді до справи беруться рятівні фумігатори — пристрої, до складу яких входять сполуки, що вбивають комах.

Якщо у квартирі закриті вікна, фумігатором варто користуватися не довше 20 хв.

Якщо ж у кімнату постійно надходить свіже повітря, засіб від комарів може працювати протягом кількох годин.

По приїзду на відпочинок, варто з’ясувати, чи є у номері москітні сітки.

Вони можуть набувати найбільш різноманітних форм.

Виявляється, комарі стають дуже вибадливими, коли справа доходить до специфічних ароматів.

Їм не до вподоби не лише запахи хвої, цитрусових і герані.

Вони не переносять також насичених ароматів диму, камфори, кедрової олії та велеріани.

Тож ось кілька способів відлякати комарів:

Ми розповіли про всі 5 способів боротьби з надокучливими комахами. Залишилось лише побажання, яке зарядить тебе на успіх:

Фото: Unsplash

