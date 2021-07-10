Не довзоль їм зіпсувати твій відпочинок! ТОП-5 методів захисту від комарів

5 способів уберегти себе від укусу комара.

Літо — це не лише тепло, море й відпочинок. Це ще й сезон нашестя комарів.

Щоб захиститися від укусів цих шкідників та відпочити на повну, потрібно дотримуватися певних правил.

Яких саме?

Ранок у Великому Місті зараз усе розповість.

ТОП-5 методів захиститися від комарів

Закритий одяг

Найбільш очевидним способом захисту є відповідний одяг.

Наприклад, щоб спокійно провести вечір біля вогнища з друзями, потрібно одягнути штани, кофтинку на довгий рукав і головний убір.

До того ж, допоможе одяг зі щільної тканини світлого кольору.

Його комарі не люблять, а тому активно не нападатимуть.

Спреї, лосьйони, креми

Зрозуміло, що спосіб із закритим одягом повністю втрачає свою актуальність, коли мова йде про спекотний день.

Тоді краще використовувати спеціальні спреї, лосьойони та креми.

Вони не вбивають комарів, а лише відлякують їх.

Такі засоби від комах бувають як синтетичі, так і натуральні.

Щоб вони не викликали алергічної реакції, варто зробити пробу — нанести засіб на внутрішню поверхню передпліччя й перевірити через певний час, чи немає ніяких подразнень.

Електричні фумігатори

А що коли захистити від комарів потрібно свою оселю?

Тоді до справи беруться рятівні фумігатори — пристрої, до складу яких входять сполуки, що вбивають комах.

Якщо у квартирі закриті вікна, фумігатором варто користуватися не довше 20 хв.

Якщо ж у кімнату постійно надходить свіже повітря, засіб від комарів може працювати протягом кількох годин.

Для людей використовувати такі пристрої є цілком безпечно, але власникам акваріуму такий спосіб зовім не підійде.

Москітні сітки

По приїзду на відпочинок, варто з’ясувати, чи є у номері москітні сітки.

Вони можуть набувати найбільш різноманітних форм.

Щоб працювали москітні сітки ефективніше, побризкай їх ефірним маслом цитрусових, хвої або герані.

Запахи, що відлякують комарів

Виявляється, комарі стають дуже вибадливими, коли справа доходить до специфічних ароматів.

Їм не до вподоби не лише запахи хвої, цитрусових і герані.

Вони не переносять також насичених ароматів диму, камфори, кедрової олії та велеріани.

Тож ось кілька способів відлякати комарів:

кинути у вогонь хвою або шишки;

Змішати столову ложку відвару харчової гвоздики з такою ж кількістю будь-якого одеколону;

розрізати лимон на половину і вставити в нього бутони гвоздики.

Ми розповіли про всі 5 способів боротьби з надокучливими комахами. Залишилось лише побажання, яке зарядить тебе на успіх:

Нехай жоден комар не зіпсує тобі відпочинку!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як захиститися від кліщів.

Фото: Unsplash

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