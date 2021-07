ТОП 50 фраз іспанською для туриста

Топ фраз іспанською мовою для туристів. Роздрукуй і візьми з собою!

Збираєшся у відпустку до Іспанії чи Південної Америки?

Радимо підготуватися до неї заздалегідь і вивчити бодай кілька найпоширеніших фраз.

Ранок у Великому Місті зібрав ТОП 50 найпоширеніших слів іспанською мовою, які допоможуть тобі комфортно почувати себе під час подорожі.

Si – сі – так.

No – но – ні.

Gracias – грасіас – дякую.

Por favor – пор фавор – будь ласка.

Perdoneme – пердонеме – пробачте.

Buenos días – буенос діас – добрий ранок.

Buenas tardes – буенас тардес – добрий день / вечір.

Buenas noches – буенас ночес – доброї ночі.

Hola – ола – привіт.

Adiós – адьос – до побачення.

¿Habla inglés? – абла інглес – ви говорите англійською?

¿Habla ucraniano? – абла украініано – ви говорите українською?

No hablo español – но абло еспаньол – я не говорю іспанською.

No entiendo – но ентьєндо – я не розумію.

Repita por favor – репіта пор фавор – повторіть, будь ласка.

¿Me lo puede escribir? – Ме ло пуеде ескрівір – ви можете це написати?

Ascensor – ассенсор – ліфт.

La estación – ла естасьон – вокзал.

La tienda – ла тьєнда – магазин.

Servicio – сервісіо – туалет.

La calle – ла кайе – вулиця.

La casa – ла каса – будинок.

Entrada – ентрада – вхід.

Salida – саліда – вихід.

Abierto – авьерто – відчинено.

Cerrado – серадо – зачинено.

Estoy perdido – естой пердідо – я загубився.

¿Por dónde se va a…? – пор донде се ва а – як дійти до…?

Izquierda – іск’єрда – наліво.

Derecha – дереча – направо.

Recto – ректо – прямо.

¿Dónde está la estación de trenes? – донде еста ла естасьон де тренер – де знаходиться залізничний вокзал?

¿Dónde se puede comprar billetes? – донде се пуеде компрар бийетес – де можна купити квитки?

¿Donde puedo coger un taxi? – донде пуедо кохер ун таксі – де я можу взяти таксі?

Lleveme al aeropuerto – льєвеме ал аеропуерто – відвезіть мене в аеропорт.

Lleveme al hotel… – льєвеме ал отел – відвезіть мене до готелю…

¿Cuanto cuesta esto? – кванто квеста есто – скільки це коштує?

¿Dónde está el baño? – донде еста ель баньо – де знаходиться туалет?

¿Dónde puedo cambiar dinero? – донде пуедо камб’яр дінемо – де я можу обміняти гроші?

Cero – серо – нуль.

Uno – уно – один.

Dos – дос – два.

Tres – трес – три.

Cuatro – куатро – чотири.

Cinco – сінко – п’ять.

Seis – сейс – шість.

Siete – сьєте – сім.

Ocho – очо – вісім.

Nueve – нуеве – дев’ять.

Diez – діез – десять.

Фото: Unsplash

