Чим зайнятися в турецьких готелях? Кращі розваги для активного відпочинку

Відпочинок в Туреччині 2021: які розваги пропонують готелі.

Якщо ви думали, що телеведучий Сергій Лиховида з’їздив у Туреччину, щоб лише перевірити, наскільки безпечно подорожувати, то ні.

Він ще й випробував на собі всі розваги, які доступні в карантинний час.

Саме про них ми й розповімо.

У турецьких готелях є спеціальні команди ентертейменту або, як багато хто їх називає, аніматори.

Проте остання версія не є зовсім коректною — каже шеф анімації Хусейн.

Ці люди працюють по 12 годин на добу, організовуючи різноманітні заходи:

Свій день на відпочинку Сергій Лиховида починав із заняття йогою.

Він щосили намагався правильно виконувати всі вправи й навіть вигадував для них кумедні назви.

Поза “карпатської сосни”, здається, подарувала йому найбільше вражень.

Що б там хто не казав, а почати ранок із підзарядки сонячною енергією — прекрасно!

Ранковою йогою активний відпочинок не обмежувався.

Сергій Лиховида дійшов висновку, що водні велосипеди — це важко, а про зумбу сказав:

Якщо вам цікаво, скільки звробляє команда ентертейменту в Туреччині, та як українцям потрапити до її складу, дивіться відео.

Фото: Unsplash

