Чим зайнятися в турецьких готелях? Кращі розваги для активного відпочинку

Відпочинок в Туреччині 2021: які розваги пропонують готелі.
Якщо ви думали, що телеведучий Сергій Лиховида з’їздив у Туреччину, щоб лише перевірити, наскільки безпечно подорожувати, то ні.
Він ще й випробував на собі всі розваги, які доступні в карантинний час.
Саме про них ми й розповімо.
Розваги в готелях Туреччини
Професійна команда ентертейменту
У турецьких готелях є спеціальні команди ентертейменту або, як багато хто їх називає, аніматори.
Проте остання версія не є зовсім коректною — каже шеф анімації Хусейн.
Ці люди працюють по 12 годин на добу, організовуючи різноманітні заходи:
- розважальні програми вранці, вдень та ввечері;
- тематичні вечірки;
- живу музику;
- а також активності, про які ми розповімо нижче.
Ранкова йога
Свій день на відпочинку Сергій Лиховида починав із заняття йогою.
Він щосили намагався правильно виконувати всі вправи й навіть вигадував для них кумедні назви.
Поза “карпатської сосни”, здається, подарувала йому найбільше вражень.
Що б там хто не казав, а почати ранок із підзарядки сонячною енергією — прекрасно!
Водні велосипеди та зумба
Ранковою йогою активний відпочинок не обмежувався.
Сергій Лиховида дійшов висновку, що водні велосипеди — це важко, а про зумбу сказав:
Мені здавалося, що життя мене до усього підготувало. Але 10 хвилин заняття аквааоеробікою і я вже готовий був сам стрибнути в басейн, щоб освіжитися.
Якщо вам цікаво, скільки звробляє команда ентертейменту в Туреччині, та як українцям потрапити до її складу, дивіться відео.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про крутий маршрут містами Євро 2021.
Фото: Unsplash