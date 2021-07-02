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ICTV Ранок 02.07.2021 09:21
02.07.2021 09:21
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Чим зайнятися в турецьких готелях? Кращі розваги для активного відпочинку


Відпочинок в Туреччині 2021: які розваги пропонують готелі.

Якщо ви думали, що телеведучий Сергій Лиховида з’їздив у Туреччину, щоб лише перевірити, наскільки безпечно подорожувати, то ні.

Він ще й випробував на собі всі розваги, які доступні в карантинний час.

Саме про них ми й розповімо.

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Розваги в готелях Туреччини

Професійна команда ентертейменту

У турецьких готелях є спеціальні команди ентертейменту або, як багато хто їх називає, аніматори.

Проте остання версія не є зовсім коректною — каже шеф анімації Хусейн.

Ці люди працюють по 12 годин на добу, організовуючи різноманітні заходи:

  • розважальні програми вранці, вдень та ввечері;
  • тематичні вечірки;
  • живу музику;
  • а також активності, про які ми розповімо нижче.

Ранкова йога

Свій день на відпочинку Сергій Лиховида починав із заняття йогою.

Він щосили намагався правильно виконувати всі вправи й навіть вигадував для них кумедні назви.

Поза “карпатської сосни”, здається, подарувала йому найбільше вражень.

Що б там хто не казав, а почати ранок із підзарядки сонячною енергією — прекрасно!

Водні велосипеди та зумба

Ранковою йогою активний відпочинок не обмежувався.

Сергій Лиховида дійшов висновку, що водні велосипеди — це важко, а про зумбу сказав:

Мені здавалося, що життя мене до усього підготувало. Але 10 хвилин заняття аквааоеробікою і я вже готовий був сам стрибнути в басейн, щоб освіжитися.

Якщо вам цікаво, скільки звробляє команда ентертейменту в Туреччині, та як українцям потрапити до її складу, дивіться відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про крутий маршрут містами Євро 2021.

Фото: Unsplash

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Теги: подорожі, розваги, Туреччина
02.07.2021 09:21



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