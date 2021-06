Магнітні бурі в липні 2021 – календар небезпечних дат

У липні 2021 року очікується лише 2 магнітні бурі – всередині та наприкінці місяця. Втім, перша з них буде дуже потужною: чимало людей відчують погіршення самопочуття та матимуть нестабільний настрій. Решта місяця пройде доволі спокійно.

Коли саме будуть магнітні бурі в Україні, як саме можуть вплинути на здоров’я та чи можна мінімізувати їхній шкідливий вплив на самопчуття?

Ранок у Великому Місті підготував календар магнітних бур на липень 2021.

Більша частина липня 2021 року пройде в доволі спокійній геомагнітній обстановці. Єдиний виняток – сильна магнітна буря всередині місяця. Її можуть відчути не лише метеозалежні люди.

Магнітні бурі створюють несприятливі умови для організму людини. Дехто може спостерігати неприємні симптоми:

Щоб зменшити шкідливий вплив магнітних бур на здоров’я людини, потрібно дотримуватися низки простих правил.

Дотримуйся цих рекомендацій – і можеш пережити магнітні бурі у липні 2021без серйозних ризиків для здоров’я.

Фото: Pexels

