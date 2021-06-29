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ICTV Ранок 29.06.2021 01:00
29.06.2021 01:00
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Гороскоп на 29 червня 2021 року: що говорять астрологи


Гороскоп на сьогодні, 29 червня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Гороскоп на 29 червня для Овна

гороскоп для овнівГармонійний день, який відкриє перед вами широкі можливості для активного відпочинку, творчості та самовираження. Сміливо беріться за будь-яку справу, оскільки скрізь ви зможете досягти успіху. Прекрасний день для любові і романтичних пригод. Ви відчуєте оновлення почуттів, аж до закоханості.

Гороскоп на 29 червня для Тельця

гороскоп для тельцівЗірки радять звернути увагу на стан свого здоров’я і здоров’я своїх близьких. Цілком можливо, що ви трохи прихворієте. Виключіть фізичні навантаження і ризиковані затії: велика ймовірність отримати травми.

 

 

Гороскоп на 29 червня для Близнюків

гороскоп для близнюківСьогодні найкраще зайнятися особистими справами і зміцненням здоров’я. Вірогідні великі зміни в побуті: ремонт, покупка меблів або ускладнення стосунків з сусідами. Самотніх Близнюків чекають багатообіцяючі зустрічі, цікаві, але нетривалі знайомства.

 

Гороскоп на 29 червня для Рака

гороскоп для раківСьогодні на вас чекає напружена, ретельна і кропітка праця, спрямована, на досягнення матеріального благополуччя. Не розслабляйтеся і не відволікайтеся на другорядні завдання. Згаяний час дуже важко буде надолужити в майбутньому. У цей день дуже ймовірне виникнення сильного бажання зустрітися зі старими друзями і знайомими, відновити перервані стосунки.

Гороскоп на 29 червня для Лева

гороскоп для левівРізкі зміни в настрої, емоційні зриви, внутрішній неспокій чоловіків-Левів можуть негативно позначитися на особистих взаєминах з партнером. Постарайтеся не замикатися — довірлива розмова і відповідна відвертість повернуть мир і злагоду. А жінкам-Левам сьогодні вийде закласти основу для свого фінансового зльоту. Остерігайтеся ділитися своїми планами з сторонніми людьми.

Гороскоп на 29 червня для Діви

гороскоп для діви День рівноваги і спокою. Він обіцяє пройти в любові і взаєморозумінні. Саме сьогодні ви зможете закласти основу для свого матеріального благополуччя. Однак до вечора може спалахнути недовготривале, взаємне невдоволення з вашою другою половинкою.

 

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Гороскоп на 29 червня для Терезів

гороскоп для терезів Напружений день. Вірогідні проблеми, що вимагатимуть компромісів. Скоротіть контакти до мінімуму, виключіть випадкові знайомства. Постарайтеся проявити мудрість і такт, щоб конфлікт не розтягнувся надовго. З покупками сьогодні не слід поспішати, оскільки вони можуть виявитися вкрай невдалими і ви будете довго шкодувати про викинуті на вітер гроші.

 

Гороскоп на 29 червня для Скорпіона

гороскоп для скоріонівЦей день може змусити багатьох сильно хвилюватися і тривожитися. Цілком можливі серйозні зміни в особистому житті, пов’язані з новими знайомствами і розривом колишніх зв’язків. У будь-якому випадку, не забувайте про тих, хто допомагав вам у житті.

 

Гороскоп на 29 червня для Стрільця

гороскоп для стрільців Сьогодні найкраще зайнятися особистими справами і зміцненням здоров’я. Не виключено, що саме в цей день вам вдасться успішно вирішити любовні проблеми. Самотніх Стрільців чекають багатообіцяючі зустрічі, цікаві, але нетривалі знайомства, легкий флірт. Сприятливий збіг обставин, вміння змінювати тактику поведінки в залежності від ситуації допоможуть подолати будь-які труднощі.

 

Гороскоп на 29 червня для Козерога

гороскоп для козерогівСьогодні посилюються дар передбачення і інтуїція. У прояві почуттів слід проявити обачність, навіть деяку жорсткість — це дозволить вам краще розгледіти предмет своєї уваги.

 

Гороскоп на 29 червня для Водолія

гороскоп для водоліївАктивний творчий день, що символізує любов і прощення. Ймовірно, вас очікують ділові та особисті побачення, а також оформлення важливих паперів. Рекомендується відвідати забутих друзів і рідних, які можуть потребувати вашої допомоги. Сприятливими будуть творча робота та прогулянки з дітьми.

Гороскоп на 29 червня для Риб

гороскоп для рибДень символізує розчарування. Не варто віддаватися цілком і повністю цьому почуттю. Тільки тоді вас буде можливість вирішити свої проблеми, змінити навколишній світ і себе у кращу сторону. Вірогідні проблеми з дітьми, на їх потреби може піти основна частина сімейного бюджету.

 

 

Нагадаємо, раніше ми публікували модний гороскоп на червень 2021.

Фото: Unsplash

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Теги: гороскоп
29.06.2021 01:00



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