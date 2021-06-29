Гороскоп на 29 червня 2021 року: що говорять астрологи

Гороскоп на сьогодні, 29 червня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Гороскоп на 29 червня для Овна

Гармонійний день, який відкриє перед вами широкі можливості для активного відпочинку, творчості та самовираження. Сміливо беріться за будь-яку справу, оскільки скрізь ви зможете досягти успіху. Прекрасний день для любові і романтичних пригод. Ви відчуєте оновлення почуттів, аж до закоханості.

Гороскоп на 29 червня для Тельця

Зірки радять звернути увагу на стан свого здоров’я і здоров’я своїх близьких. Цілком можливо, що ви трохи прихворієте. Виключіть фізичні навантаження і ризиковані затії: велика ймовірність отримати травми.

Гороско п на 29 червня для Близнюків

Сьогодні найкраще зайнятися особистими справами і зміцненням здоров’я. Вірогідні великі зміни в побуті: ремонт, покупка меблів або ускладнення стосунків з сусідами. Самотніх Близнюків чекають багатообіцяючі зустрічі, цікаві, але нетривалі знайомства.

Гороскоп на 29 червня для Рака

Сьогодні на вас чекає напружена, ретельна і кропітка праця, спрямована, на досягнення матеріального благополуччя. Не розслабляйтеся і не відволікайтеся на другорядні завдання. Згаяний час дуже важко буде надолужити в майбутньому. У цей день дуже ймовірне виникнення сильного бажання зустрітися зі старими друзями і знайомими, відновити перервані стосунки.

Гороскоп на 29 червня для Лева

Різкі зміни в настрої, емоційні зриви, внутрішній неспокій чоловіків-Левів можуть негативно позначитися на особистих взаєминах з партнером. Постарайтеся не замикатися — довірлива розмова і відповідна відвертість повернуть мир і злагоду. А жінкам-Левам сьогодні вийде закласти основу для свого фінансового зльоту. Остерігайтеся ділитися своїми планами з сторонніми людьми.

Гороскоп н а 29 червня для Діви

День рівноваги і спокою. Він обіцяє пройти в любові і взаєморозумінні. Саме сьогодні ви зможете закласти основу для свого матеріального благополуччя. Однак до вечора може спалахнути недовготривале, взаємне невдоволення з вашою другою половинкою.

Гороскоп на 29 червня для Терезів

Напружений день. Вірогідні проблеми, що вимагатимуть компромісів. Скоротіть контакти до мінімуму, виключіть випадкові знайомства. Постарайтеся проявити мудрість і такт, щоб конфлікт не розтягнувся надовго. З покупками сьогодні не слід поспішати, оскільки вони можуть виявитися вкрай невдалими і ви будете довго шкодувати про викинуті на вітер гроші.

Гороскоп на 29 червня для Скорпіона

Цей день може змусити багатьох сильно хвилюватися і тривожитися. Цілком можливі серйозні зміни в особистому житті, пов’язані з новими знайомствами і розривом колишніх зв’язків. У будь-якому випадку, не забувайте про тих, хто допомагав вам у житті.

Гороскоп на 29 червня для Стрільця

Сьогодні найкраще зайнятися особистими справами і зміцненням здоров’я. Не виключено, що саме в цей день вам вдасться успішно вирішити любовні проблеми. Самотніх Стрільців чекають багатообіцяючі зустрічі, цікаві, але нетривалі знайомства, легкий флірт. Сприятливий збіг обставин, вміння змінювати тактику поведінки в залежності від ситуації допоможуть подолати будь-які труднощі.

Гороскоп на 29 червня для Козерога

Сьогодні посилюються дар передбачення і інтуїція. У прояві почуттів слід проявити обачність, навіть деяку жорсткість — це дозволить вам краще розгледіти предмет своєї уваги.

Гороскоп на 29 червня для Водолія

Активний творчий день, що символізує любов і прощення. Ймовірно, вас очікують ділові та особисті побачення, а також оформлення важливих паперів. Рекомендується відвідати забутих друзів і рідних, які можуть потребувати вашої допомоги. Сприятливими будуть творча робота та прогулянки з дітьми.

Гороскоп н а 29 червня для Риб

День символізує розчарування. Не варто віддаватися цілком і повністю цьому почуттю. Тільки тоді вас буде можливість вирішити свої проблеми, змінити навколишній світ і себе у кращу сторону. Вірогідні проблеми з дітьми, на їх потреби може піти основна частина сімейного бюджету.

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Фото: Unsplash

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