Чорна мітка РНБО. У чому звинувачують Фірташа та Фукса

Рада національної безпеки і оборони України вже не перший місяць поспіль викликає ажіотаж напередодні засідань.

Усі очікують, хто ж наступний попаде під українські санкції.

Минула п’ятниця не стала виключенням. Нові обмеження ввели для 2 бізнесменів.

Хто цього разу потрапив під санкції РНБО?

Перший — один із найвідоміших українських багатіїв Дмитро Фірташ.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, титановий бізнес Фірташа постачає сировину військовим підприємствам РФ.

Йдеться про підприємство «Кримський титан» у нині тимчасового анексованому Росією Криму.

Саме Фірташ колись був його прямим власником.

Нині ж, за даними ЗМІ, «Кримський титан» зареєстрований на бізнес-оточення Фірташа.

Крім самого олігарха, під санкції попадають і усі російські підприємства, які використовують цей титан у військовій сфері.

Нагадаємо, Фірташ свого часу вважався ключовим гравцем на ринку газу в Східній Європі.

От тільки з 2014 року проживає в Австрії і б’ється над судовими процесами щодо його екстрадиції у США.

Там його звинувачують, серед іншого у відмиванні грошей і участі в корупційних схемах.

Другим бізнесменом, який потрапив у немилість РНБО став Павло Фукс, який, за словами секретаря Радбезу Олексія Данілова — причетний до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.

Донедавна Павло Фукс був російським бізнесменом та відомим московським забудовником.

Там він і заробив свої статки.

Та за його ж словами, тепер він український підприємець, мовляв, у 2015 році він отримав українське громадянство, а у 2017 відмовився від російського.

Нині бізнесмен усі звинувачення заперечує. Більше того, заявив, що захищатиме репутацію в українських і міжнародних судах.

Якими будуть санкції?

За офіційною інформацією РНБО, українські санкції по відношення до бізнесменів будуть максимальними.

От тільки експерти у це не вірять.

Директор Інституту світової політики Євген Магда каже, що з боку це нагадує прагнення одночасно продемонструвати принциповість влади і зберегти стосунки з Фірташем і Фуксом.

За словами експерта, Верховна рада ухвалила закон яким готова списати 3 мільярди доларів боргів облгазам, що належать Фірташу:

Однією рукою, начебто, запроваджують санкції, а другою рукою – списують борги, причому достатньо великі.

Та й полювання РНБО на Павла Фукса викликає у експертів чимало питань.

Зокрема тому, що, насправді у влади і харківського бізнесмена тісно переплітаються інтереси.

Фукс є одним із головних споснорів меморіалу Бабин Яр, а Андрій Єрмак очолює оргкомітет з його розвитку, з його створення, — розповів Євген Магда.

Про дії РНБО

За останні кілька місяців РНБО перетворила пятницю на судний день. У лютому запровадила санкції проти лідера ОПЗЖ – Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко і партнера Тараса Козака.

Під санкції також потрапили 3 телеканали з відверто проросійською позицією.

Згодом Рада нацбезпеки перейшла до коишніх посадовців, зокрема Віктора Януковича ти Миколу Азарова. А далі була і боротьба з контрабандистами і зі злодіями в законі.

От тільки на думку експертів, якими б не були правильними рішення РНБО з моральної точки зору, насправді вони популістські.

За словами Євгена Магди, РНБО, будучи дорадчо-конультативним органом, перебирає на себе різні функції правоохоронних органів і суду.

У нас якось забулося, що санкції можна запроваджувати тільки за фінансування тероризму, — каже експерт.

Детальніше про гучні рішення РНБО та ефективність його санкцій, дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про боротьбу Зеленського з олігархами.

Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України

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