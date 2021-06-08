Календар садівника-городника на червень 2021: сприятливі дні для посіву

Місячний посівний календар садівника і городника на червень допоможе спланувати роботу на городі та в саду.
Але що і в які дні можна саджати сіяти у червні, а коли у землі порпатись не варто?
Ранок у Великому Місті вже готовий розповісти.
Місячний календар садівника-городника на червень 2021
Сприятливі дні: 3, 6, 7, 11, 12, 13, 21, 25, 29 червня.
Несприятливі дні: 5, 8, 9, 10, 17, 18, 24, 28 червня.
Сприятливі дні для робіт у саду та на городі
3 червня: Ідеальний час для зелені.
Цього дня вдало буде посіяти салат, редиску, редьку і дайкон.
Також можна посадити цибулю.
6-7 червня: Гарна пора для висадки дерев і кущів.
Сміливо сійте моркву, буряк петрушку та селеру.
11-13 червня: У ці дні рекомендується висаджувати овочі — огірки, томати, баклажани, перець, кабачки.
Подумайте над посівом бобових — квасолі, гороху.
Квіти, посіяні у цей час, гарно приймуться.
21 червня: Сьогодні слід звернути увагу на цибулю.
Також не бійтеся сіяти салат, урожай обіцяє бути дуже гарним.
25 червня: А ось цей день дуже сприятливий для висадки капусти.
Гарно приймуться гарбузи і патисони.
29 червня: У передостанній день місяця можна продовжувати висаджування багатьох рослин.
Сміливо досівайте на город редиску, дайкон.
Також це ще одна чудова нагода посадити цибулю.Також по темі: Місячний календар на червень 2021 – сприятливі та несприятливі дати Що саджати у червні: список овочів і трав Вихідні в червні 2021: коли і скільки будуть відпочивати українці
Тепер ви знаєте, у які дні краще займатися садом і городом.
Зберігайте посівний календар на червень 2021 і користуйтеся щоразу, коли плануєте попрацювати на присадибній ділянці.
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