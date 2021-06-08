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ICTV Ранок 08.06.2021 08:57
08.06.2021 08:57
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Календар садівника-городника на червень 2021: сприятливі дні для посіву


Місячний посівний календар садівника і городника на червень допоможе спланувати роботу на городі та в саду. 

Але що і в які дні можна саджати  сіяти у червні, а коли у землі порпатись не варто?

Ранок у Великому Місті вже готовий розповісти.

Місячний календар садівника-городника на червень 2021

Сприятливі дні: 3, 6, 7, 11, 12, 13, 21, 25, 29 червня. 

Несприятливі дні: 5, 8, 9, 10, 17, 18, 24, 28 червня. 

Календар садівника-городника на червень 2021

Сприятливі дні для робіт у саду та на городі

3 червня: Ідеальний час для зелені.

Цього дня вдало буде посіяти салат, редиску, редьку і дайкон.

Також можна посадити цибулю.

6-7 червня: Гарна пора для висадки дерев і кущів.

Сміливо сійте моркву, буряк петрушку та селеру.

11-13 червня: У ці дні рекомендується висаджувати овочі — огірки, томати, баклажани, перець, кабачки.

Подумайте над посівом бобових — квасолі, гороху.

Квіти, посіяні у цей час, гарно приймуться.

21 червня: Сьогодні слід звернути увагу на цибулю.

Також не бійтеся сіяти салат, урожай обіцяє бути дуже гарним.

25 червня: А ось цей день дуже сприятливий для висадки капусти.

Гарно приймуться гарбузи і патисони.

29 червня: У передостанній день місяця можна продовжувати висаджування багатьох рослин.

Сміливо досівайте на город редиску, дайкон.

Також це ще одна чудова нагода посадити цибулю.

Також по темі: Місячний календар на червень 2021 – сприятливі та несприятливі дати Що саджати у червні: список овочів і трав Вихідні в червні 2021: коли і скільки будуть відпочивати українці

Тепер ви знаєте, у які дні краще займатися садом і городом.

Зберігайте посівний календар на червень 2021 і користуйтеся щоразу, коли плануєте попрацювати на присадибній ділянці.

Нагадаємо раніше ми розповідали, як доглядати за фіалкою.

Фото: Unsplash 

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Теги: город, місячний календар
08.06.2021 08:57



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