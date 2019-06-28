День Конституції України: факти, про які ти навряд чи знаєш

28 червня вся Україна буде святкувати День Конституції. Це свято вважається одним із наймолодших, адже воно з’явилось лише після ухвалення Основного Закону України.
Трохи історії
У ніч з 27 на 28 червня 1996 року Верховна Рада нарешті ухвалила нову Конституцію України, яка замінила радянську.
Того дня країна офіційно позбулася радянських канонів, і стала останньою країною колишнього СРСР.
Тоді вперше пролунав національний гімн України та винесли жовто-блакитний прапор.
Цікаві факти
- Конституція України 1996 року стала першою у світі загальновизнаною Конституцією незалежної української держави.
- Щоб ухвалити Конституцію України знадобилося шість років.
- Протягом підготовки до ухвалення Конституції комуністи пропонували лишити назву УРСР та відновити радянську форму правління.
- Тодішній президент України Леонід Кучма не був присутнім на засіданні парламенту, а явився за кілька хвилин до ухвалення Конституції.
- Перші слова Олександра Мороза (голови Верховної Ради) після офіційного прийняття Конституції України – «Є Конституція».
Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли будуть вихідні на День Конституції 2019.
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