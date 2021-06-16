Тато вчетверте. Віктор Павлік поділився знімком новонародженого сина

Народний артист України Віктор Павлік став батьком вчетверте.
Про радісну новину він повідомив напередодні у своєму інстаграмі.
Сьогодні, 15 червня, 2021 р. В 2:40, Михасик Павлік 53 см, 3400. Слава Господу Богу! – прокоментував щасливий татусь.
З народженням сина співака привітали колеги та прихильники.
Це вже четверта дитина Павліка.
Артист має двох синів та доньку від попередніх шлюбів.
Середній син Павло помер від раку у 2020 році.Також по темі: На зло всім вам! Наречена Віктора Павліка помстилася оголеним знімком Бейонсе сплагіатила кліп Віктора Павліка? Віктор Павлік носить на руках Дашу Астаф’єву
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Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Анджеліна Джолі завітала в гості до колишнього чоловіка.
Фото: viktorpavlik