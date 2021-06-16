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ICTV Ранок 16.06.2021 16:00
16.06.2021 16:00
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Тато вчетверте. Віктор Павлік поділився знімком новонародженого сина


Народний артист України Віктор Павлік став батьком вчетверте.

Про радісну новину він повідомив напередодні у своєму інстаграмі.

Сьогодні, 15 червня, 2021 р. В 2:40, Михасик Павлік 53 см, 3400. Слава Господу Богу! – прокоментував щасливий татусь.

З народженням сина співака привітали колеги та прихильники.

віктор павлік фото

Це вже четверта дитина Павліка.

Артист має двох синів та доньку від попередніх шлюбів.

Середній син Павло помер від раку у 2020 році.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Анджеліна Джолі завітала в гості до колишнього чоловіка.

Фото: viktorpavlik

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Теги: інстаграм зірок, Віктор Павлік, зірки, шоу-біз
16.06.2021 16:00



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