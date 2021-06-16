Гроші на вітер: 10 речей, які тобі не потрібні

В кожного з нас настає той час, коли перераховуєш витрати й розумієш, що дуже багато грошей йде просто “на вітер”.

Щоб допомогти заощадити кругленьку суму, Ранок у Великому Місті підготував для тебе підбірку речей, на які не варто витрачати свої гроші.

Цигарки

Якщо куриш одну пачку на день, то автоматично “спалюєш” від 10-ти до 20-ти тисяч гривень на рік, й це ніяк не залежить від класу товару.

Недарма ж тютюнові компанії завжди у п`ятірці лідерів платників податків в країні, а Міністерство фінансів підвищує акциз на тютюнові вироби.

Але, крым того, куріння тягне за собою непрямі витрати, пов’язані з погіршенням здоров’я, й кожна викурена цигарка несе велику шкоду організму.

Лотарейні білети

В гонитві за багатством ми не помічаємо, як бідніємо просто на очах, витрачаючи щодня від 20-ти до 50-ти гривень на покупку цих “щасливих білетів”.

Але правила усіх азартних ігор такі, щоб огранізатори за рахунок людей, які грають в азартні ігри, мали чималий дохід.

Концепція лотарей така: гравець гарантовано втратить гроші зараз, але не має жодних гарантій на виграш потім.

Про це говорить математика.

Брендові ліки

У аптеках зазвичай нам пропонують лише дорогі ліки, найчастіше ті, з виробниками яких співпрацює аптека.

Серед однакових продуктів покупці зазвичай вибирають більш дешевий варіант, але ті ліки які часто рекламують, викликають, як мінімум, цікавість.

Купуючи ліки, пошукайте дешеві, але не менш потужні аналоги.

Звертайте увагу на “діючу речовину”, яка зазначена у дорогих та дешевих ліках, якщо вони збігіються, то сміливо купуйте ті, що “не б`ють” по гаманцеві.

Нові смартфони

Відразу, коли на ринку з`являються нові лінійки смартфонів, старіші моделі миттєво подають в ціні.

Особливо актуально це для смартфонів популярних китайських брендів.

Нові телефони, звісно, будуть мати кращі технічні характеристики, але націнка буде дуже великою й перевищуватиме реальний приріст продуктивності з трохи старішою моделлю.

Покупки в іграх

Всі ігри розроблені із застосуванням психологічних маніпуляцій, саме тому віртуальний побут стає головнішим за реальний.

Механіка їх реалізації нагадує азартні ігри. Тут дуже популярна система випадкових винагород, яка викликає найбільше звикання.

Доставка їжі

Raketa, Uber Eats, Glovo доставлять будь-яку їжу з ресторану чи кафе, але звичайно ж за окрему плату.

Наразі вона становить в середньому 40 грн за замовлення.

Крім переплати за їжу, яка буде приготовлена поза домом треба буде ще й сплачувати за доставляння…

Питна вода в бутлях

Популярність продажу розливної питної води в Україні – надприбутковий бізнес.

Шалені черги до автоматів з розливною водою, а от точки продажу питної води на перших поверхах житлових будинків щомісяця отримують чималі гроші.

Але ніхто навіть не замислюється, що навіть найдорожчий фільтр дуже швидко окупиться й заощадить тобі неймовірну суму грошей.

Снеки в кінотеатрі

Кінотератри отримують свій основний прибуток не з продажу квитків, а з продажу різних снеків та напоїв. Вартість смаколиків у кіно перевищує не у 2 чи 3 рази, а більше ніж у 6-7.

Кола – є чемпіоном з рентабельності, адже продається вище собівартості у 8-11 разів, а попкорн — у 9-19 разів.

Ще одна хитрість: чим менша порція, тим вища маржа.

Алкогольні напої у ресторанах

Пляшка пива у звичайному супермаркеті коштує від 15 до 30 грн, а у ресторані ката ж сама коштуватиме вже від 50 до 60 гривень.

Націнка на вино становить 150-200%, а вже на брендовий алкоголь і коктейлі — 600-1000% все залежить від закладу.

Тому в ресторані дешевше замовити безалкогольний напій, щоб рахунок за вечерю не збанкрутував тебе.

Пакети в супермаркетах

Чи не щодня ми ходимо у супермаркети й щоразу купуємо на касі пластикові пакети.

В середньому витрати становитимуть 250-300 грн. на рік. Так, сума не дуже велика, але навіть і її можна заощадити.

Сучасна текстильна промисловість навчилася випускати оригінальні сумки для продуктів.

Купуючи таку сумку ти не лише заощадиш, але й захистиш природу від пластику.

Якщо дослухаєшся до наших порад, то зможеш заощадити багато грошей, не витрачаючи на непотрібні речі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, в якій валюті краще зберігати свої гроші.

Фото: Pexels

Аліна Шевчук

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