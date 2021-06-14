Від фентезі до ромкмому: ТОП-7 фільмів з Мішель Пфайффер на будь-який смак

ТОП-7 фільмів із Мішель Пфайффер – добірка Ранку у Великому Місті.
Свою славу ця легендарна акторка здобула ще у 80-их роках минулого столітття, і з того часу вона не сходить з екранів.
Окрім своїх недавніх появ у Кіновсесвіті Marvel та нашумілому детективі “Вбивство у Східному експресі”, Мішель Пфайффер має дуже багату фільмографію.
Про стрічки з її участю, які варто подивитися, Ранок у Великому Місті зараз розповість.
Найкращі фільми з Мішель Пфайффер
Обличчя зі шрамом
Рік випуску: 1983
Рейтинг IMDb: 8,3
Усі любителі фільмів про мафію обов’язково мають подивись цю культову кримінальна драму Браяна Де Пальми.
І навіть, якщо весь цей кримінал не твоє, все одно не нудьгуватимеш при перегляді.
Адже молоденька Мішель Пфайффер зіграла тут у парі з легендарним Аль Пачино!
Сюжет
Тисячі кубинців, випущених комуністом Фіделем Кастро за кордон, осідають у США.
У гонитві за американською мрією сюди приїжджає і Тоні Монтана, людина з сумнівним минулим, чиє обличчя відзначене глибоким шрамом.
Він швидко втягується в кримінальне життя Майамі, стає власником наркоімперії і одружується на прекрасній жінці.
Проте зовсім скоро все почне руйнуватися…
Я — Сем
Рік випуску: 2002
Рейтинг IMDb: 7,6
Відлучимось на трохи від гостросюжетних поворотів, адже на черзі — драма Джессі Нельсона, яку має подивитися кожен.
Так, ця стрічка триматиме в напрузі та змусить просльозитися — але, довірся, це того варте.
Сюжет
Сем — чоловік з порушенням інтелектуального розвитку, який самостійно виховує маленьку дочку Люсі.
Він працює і може забезпечити майбутнє своєї дівчинки.
Однак коли донечка починає випереджати батька у своєму розвитку, у їхнє життя втручається державна система.
Щоб повернути свою дитину, Сем наймає відомого адвоката Риту Вільямс, яка так само страждає через проблеми в сім’ї…
Шері
Рік випуску: 2009
Рейтинг IMDb: 6,2
Цей художній фільм Стівена Фрірза є екранізацією однойменного роману Колетт.
І на відміну від попереднього, його потрібно дивитися для релаксивного та приємного вечора.
Тож завари собі ароматний чай і занурюйся в атмосферу Парижу 20-их років минулого століття…
Сюжет
Леа — куртизанка, яка відійшла від справ.
У неї роман з Шері, сином її давньої суперниці Пелу. Однак та встигла одружити хлопця на дочці своєї подруги.
Тепер парочці загрожує розлука, і тільки перед лицем цієї події герої розуміють, що їх любовне захоплення стало чимось більшим, ніж просто примха і зв’язок заради плотських утіх.
Однак обставини складаються так, що вони змушені намагатися придушити свої почуття. Чи вдасться їм?
Зоряний пил
Рік випуску: 2007
Рейтинг IMDb: 7,6
Ми ж обіцяли фільми на різний смак.
То ось тобі стрічка, знята за однойменним романом відомого письменника в стилі фентезі Ніла Геймана.
Вона ідеально підійде для перегляду цілим сімейством, адже зацікавить, як дітей, так і дорослих.
Сюжет
У невеликому селі живе хлопець Тристан Торн, син звичайного чоловіка і зачарованої принцеси.
Тристану подобається дівчина Вікторія, яка славиться в селі своєю красою, але він не знає, як привернути до себе її увагу.
Тому він обіцяє їй дістати з неба зірку, що впала.
Натхнений обіцянкою Вікторії вийти за нього заміж, Трістан вирушає в небезпечну подорож за чарівну стіну.
Там він знаходить дівчину Івейн, що впала з неба, і вмовляє її йти з ним до села.
Та хлопець не знає, що разом з ним зірку шукають відьми, вбивці та примари убитих…
Білий Олеандр
Рік випуску: 2011
Рейтинг IMDb:
Цей драматичний фільм триматиме у напразі від початку аж до самого кінця.
Проте буде цікаво, неочікувано і трохи моторошно…
Сюжет
Безтурботне і щасливе каліфорнійське життя молодої дівчини Астрід і її матері Інгрід одного дня перевертається з приходом загадкового чоловіка Баррі Колкера.
Пристрасть, що розгорілась між Інгрід і Баррі, незабаром залишає її з розбитим серцем і зламаним життям.
Спрага помсти втілюється в злочині, який здійснює жінка, отруївши коханого отрутою своєї улюбленої квітки — Білого Олеандру…
Френкі і Джонні
Рік випуску: 1991
Рейтинг IMDb: 6,1
Більшість із нас просто обожнює ромкоми.
Особливо, якщо вони походять родом із атмосферних 90-их, як цей гість нашої добірки.
Якщо зараз тобі потрібна порція милоти, тоді хутчіш вмикай “Френкі і Джонні” і хапай свою дозу!
Сюжет
43-річний Джонні — непоганий чоловік, який, одного разу оступившись, потрапив за грати.
У в’язниці Джонні віртуозно навчився готувати їжу.
Після звільнення він влаштувався працювати кухарем в один ресторанчик, у якому офіціанткою працювала 36-річна Френкі — мила, але жахливо самотня жінка, якій абсолютно не щастило в коханні.
Чи зможе Джонні зламати стіну недовіри і змусити жінку повірити в любов?
Піти не попрощавшись
Рік випуску: 2020
Рейтинг IMDb: 6,0
А це найсвіжіша стрічка, у якій Мішель Пфайффер зіграла головну роль.
Її зріла краса, талановита акторська майстерність і харизма, що не старіє, точно заслуговують на тврю увагу!
До того ж, фільм вийшов цікавим і небанальним.
Сюжет
60-річна світська левиця Френсіс Прайс, чоловік якої помер 20 років тому, хотіли піти з життя, поки гроші не скінчилися.
Проте її план провалився.
На останні гроші вона перебирається в Париж, щоб провести останні роки свого життя у скромній квартирці далеко від уваги.
Компанію їй складають син Малкольм і втілення покійного чоловіка — кіт Маленький Френк…
Нагадаємо, раніше ми писали про найкращі фільми з Мілою Йовович.
Фото: IMDb