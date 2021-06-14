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ICTV Ранок 14.06.2021 17:00
14.06.2021 17:00
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Від фентезі до ромкмому: ТОП-7 фільмів з Мішель Пфайффер на будь-який смак


ТОП-7 фільмів із Мішель Пфайффер – добірка Ранку у Великому Місті.

Свою славу ця легендарна акторка здобула ще у 80-их роках минулого столітття, і з того часу вона не сходить з екранів.

Окрім своїх недавніх появ у Кіновсесвіті Marvel та нашумілому детективі “Вбивство у Східному експресі”, Мішель Пфайффер має дуже багату фільмографію.

Про стрічки з її участю, які варто подивитися, Ранок у Великому Місті зараз розповість.

Найкращі фільми з Мішель Пфайффер

Обличчя зі шрамом

Рік випуску: 1983

Рейтинг IMDb: 8,3

Усі любителі фільмів про мафію обов’язково мають подивись цю культову кримінальна драму Браяна Де Пальми.

І навіть, якщо весь цей кримінал не твоє, все одно не нудьгуватимеш при перегляді.

Адже молоденька Мішель Пфайффер зіграла тут у парі з легендарним Аль Пачино!

Сюжет

Тисячі кубинців, випущених комуністом Фіделем Кастро за кордон, осідають у США.

У гонитві за американською мрією сюди приїжджає і Тоні Монтана, людина з сумнівним минулим, чиє обличчя відзначене глибоким шрамом.

Він швидко втягується в кримінальне життя Майамі, стає власником наркоімперії і одружується на прекрасній жінці.

Проте зовсім скоро все почне руйнуватися…

Я — Сем

Рік випуску: 2002

Рейтинг IMDb: 7,6

Відлучимось на трохи від гостросюжетних поворотів, адже на черзі — драма Джессі Нельсона, яку має подивитися кожен.

Так, ця стрічка триматиме в напрузі та змусить просльозитися — але, довірся, це того варте.

Сюжет

Сем — чоловік з порушенням інтелектуального розвитку, який самостійно виховує маленьку дочку Люсі.

Він працює і може забезпечити майбутнє своєї дівчинки.

Однак коли донечка починає випереджати батька у своєму розвитку, у їхнє життя втручається державна система.

Щоб повернути свою дитину, Сем наймає відомого адвоката Риту Вільямс, яка так само страждає через проблеми в сім’ї…

Шері

Рік випуску: 2009

Рейтинг IMDb: 6,2

Цей художній фільм Стівена Фрірза є екранізацією однойменного роману Колетт.

І на відміну від попереднього, його потрібно дивитися для релаксивного та приємного вечора.

Тож завари собі ароматний чай і занурюйся в атмосферу Парижу 20-их років минулого століття…

Сюжет

Леа — куртизанка, яка відійшла від справ.

У неї роман з Шері, сином її давньої суперниці Пелу. Однак та встигла одружити хлопця на дочці своєї подруги.

Тепер парочці загрожує розлука, і тільки перед лицем цієї події герої розуміють, що їх любовне захоплення стало чимось більшим, ніж просто примха і зв’язок заради плотських утіх.

Однак обставини складаються так, що вони змушені намагатися придушити свої почуття. Чи вдасться їм?

Зоряний пил

Рік випуску: 2007

Рейтинг IMDb: 7,6

Ми ж обіцяли фільми на різний смак.

То ось тобі стрічка, знята за однойменним романом відомого письменника в стилі фентезі Ніла Геймана.

Вона ідеально підійде для перегляду цілим сімейством, адже зацікавить, як дітей, так і дорослих.

Сюжет

У невеликому селі живе хлопець Тристан Торн, син звичайного чоловіка і зачарованої принцеси.

Тристану подобається дівчина Вікторія, яка славиться в селі своєю красою, але він не знає, як привернути до себе її увагу.

Тому він  обіцяє їй дістати з неба зірку, що впала.

Натхнений обіцянкою Вікторії вийти за нього заміж, Трістан вирушає в небезпечну подорож за чарівну стіну.

Там він знаходить дівчину Івейн, що впала з неба, і вмовляє її йти з ним до села.

Та хлопець не знає, що разом з ним зірку шукають відьми, вбивці та примари убитих…

Білий Олеандр

Рік випуску: 2011

Рейтинг IMDb:

Цей драматичний фільм триматиме у напразі від початку аж до самого кінця.

Проте буде цікаво, неочікувано і трохи моторошно…

Сюжет

Безтурботне і щасливе каліфорнійське життя молодої дівчини Астрід і її матері Інгрід одного дня перевертається з приходом загадкового чоловіка Баррі Колкера.

Пристрасть, що розгорілась між Інгрід і Баррі, незабаром залишає її з розбитим серцем і зламаним життям.

Спрага помсти втілюється в злочині, який здійснює жінка, отруївши коханого отрутою своєї улюбленої квітки — Білого Олеандру…

Френкі і Джонні

Рік випуску: 1991

Рейтинг IMDb: 6,1

Більшість із нас просто обожнює ромкоми.

Особливо, якщо вони походять родом із атмосферних 90-их, як цей гість нашої добірки.

Якщо зараз тобі потрібна порція милоти, тоді хутчіш вмикай “Френкі і Джонні” і хапай свою дозу!

Сюжет

43-річний Джонні — непоганий чоловік, який, одного разу оступившись, потрапив за грати.

У в’язниці Джонні віртуозно навчився готувати їжу.

Після звільнення він влаштувався працювати кухарем в один ресторанчик, у якому офіціанткою працювала 36-річна Френкі — мила, але жахливо самотня жінка, якій абсолютно не щастило в коханні.

Чи зможе Джонні зламати стіну недовіри і змусити жінку повірити в любов?

Піти не попрощавшись

Рік випуску: 2020

Рейтинг IMDb: 6,0

А це найсвіжіша стрічка, у якій Мішель Пфайффер зіграла головну роль.

Її зріла краса, талановита акторська майстерність і харизма, що не старіє, точно заслуговують на тврю увагу!

До того ж, фільм вийшов цікавим і небанальним.

Сюжет

60-річна світська левиця Френсіс Прайс, чоловік якої помер 20 років тому, хотіли піти з життя, поки гроші не скінчилися.

Проте її план провалився.

На останні гроші вона перебирається в Париж, щоб провести останні роки свого життя у скромній квартирці далеко від уваги.

Компанію їй складають син Малкольм і втілення покійного чоловіка — кіт Маленький Френк…

Нагадаємо, раніше ми писали про найкращі фільми з Мілою Йовович.

Фото: IMDb

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Теги: американські фільми, кіно, Мішель Пфайффер
14.06.2021 17:00



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