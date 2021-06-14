Григорій Чапкіс помер: згадуємо факти про відомого хореографа

В неділю, 13 червня, помер відомий український хореограф, народний артист України Григорій Чапкіс. Його серце зупинилося у віці 91 рік.
Про це у Facebook повідомив син хореографа — Григорій Чапкіс.
Покійся з миром, тату. Легенда ніколи не помирає, — написав він.
З цієї сумної нагоди пропонуємо пригадати кілька фактів про легендарного хореографа.
- Григорій Чапкіс народився у столиці Молдови — Кишеневі. У віці п’яти років Чапкіс заробив перші гроші, танцюючи на вулиці.
- У 1944 році, повертаючись із евакуації з Казахстану, його родина захворіла на тиф і вимушено осіла в Києві.
- Хореограф підпрацьовував будівельником на Хрещатику, а свою танцювальну кар’єру розпочав з Київського інституту культури та студії при оперному театрі.
- Чапкіс працював хореографом у театрі імені Івана Франка, що у Києві, виступав у складі Державного ансамблю танцю УРСР, був головним майстром танцю Віденського балу, а також заснував власну школу танців.
- Артист виступав перед представниками радянської верхівки — Лазарем Кагановичем та Йосипом Сталіним. Останній, до речі, так сподобав собі танцівника, що подарував йому наручний годинник.
- Під час гастролей він спілкувався із засновником Китайської комуністичної партії Мао Цзедуном, кубинським диктатором Фіделем Кастро та іспанським художником Сальвадором Далі.
- У 2006 році 76-річний хореограф став найстаршим суддею танцювального проекту, і тим самим побив світовий рекорд.
- У 2010 році Чапкіса було проголошено народним артистом України, а у 2020 році нагороджено орденом Ярослава Мудрого.
- Хореограф був одружений чотири рази та виховав двох дітей — доньку Лілію і сина Григорія.
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Фото: Григорий Николаевич Чапкис