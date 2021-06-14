Григорій Чапкіс помер: згадуємо факти про відомого хореографа

В неділю, 13 червня, помер відомий український хореограф, народний артист України Григорій Чапкіс. Його серце зупинилося у віці 91 рік.

Про це у Facebook повідомив син хореографа — Григорій Чапкіс.

Покійся з миром, тату. Легенда ніколи не помирає, — написав він.

З цієї сумної нагоди пропонуємо пригадати кілька фактів про легендарного хореографа.

Григорій Чапкіс народився у столиці Молдови — Кишеневі. У віці п’яти років Чапкіс заробив перші гроші, танцюючи на вулиці.

У 1944 році, повертаючись із евакуації з Казахстану, його родина захворіла на тиф і вимушено осіла в Києві.

Хореограф підпрацьовував будівельником на Хрещатику, а свою танцювальну кар’єру розпочав з Київського інституту культури та студії при оперному театрі.

Чапкіс працював хореографом у театрі імені Івана Франка, що у Києві, виступав у складі Державного ансамблю танцю УРСР, був головним майстром танцю Віденського балу, а також заснував власну школу танців.

Артист виступав перед представниками радянської верхівки — Лазарем Кагановичем та Йосипом Сталіним. Останній, до речі, так сподобав собі танцівника, що подарував йому наручний годинник.

Під час гастролей він спілкувався із засновником Китайської комуністичної партії Мао Цзедуном, кубинським диктатором Фіделем Кастро та іспанським художником Сальвадором Далі.

У 2006 році 76-річний хореограф став найстаршим суддею танцювального проекту, і тим самим побив світовий рекорд.

У 2010 році Чапкіса було проголошено народним артистом України, а у 2020 році нагороджено орденом Ярослава Мудрого.

Хореограф був одружений чотири рази та виховав двох дітей — доньку Лілію і сина Григорія.

Нагадаємо, раніше ми розповідали цікаві факти про покійного принца Філіпа.

Фото: Григорий Николаевич Чапкис

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.