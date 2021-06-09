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ICTV Ранок 09.06.2021 08:00
09.06.2021 08:00
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Як вибрати свіжу червону ікру: поради господиням


Мало хто здогадувався, що червона ікра – це не лише смачний, але й дуже поживний продукт.

Вона містить у собі жири, мінерали та вітаміни, і має до 30% білка, який надзвичайно просто засвоюється нашим організмом.

Завдяки цим ознакам, вона обходить багато продуктів, зокрема й м`ясо. 

Ікра  – це недешевий продукт, тому купувати її варто лише у перевірених місцях, але якщо ви захотіли вперше поласувати червоною ікрою, тоді наші поради стануть вам у нагоді.

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Вибираємо фасовану червону ікру

ікра червона

  1. Візьміть баночку в руки та легенько потрусіть. Якщо ви почули, що вона булькає, тоді краще не купувати її, адже якісна червона ікра заповнює баночку щільно, без пустот.
  2. Обов`язково зверніть увагу на дату упакування ікри. Липень-серпеть – місяці, коли відбувається видуботок червоної ікри. Якщо на кришці вказано інший місяць, то солили ікру вже мороженою, або ж фасували раніше вироблену. Тобто якість ікри вже не буде ідеальною.
  3. Натисніть пальцем на кришку банки. Вона не повинна прогинатися й в жодному випадку не повинна бути роздутою. Маркування виконується проштампованим зсередини, але якщо цифри втиснені – це підробка. Такі банки з ікрою видає погана поліграфія та відсутність інформації про сам продукт та виробника.
  4. Жерстяна чи скляна банка? Однозначно – скло! Адже через прозоре скло можна розглянути все: розмір, колір та якість зерна ікри. Якщо ж виглядає наче вкрита інеєм, тоді вона фільшива.
  5. Однорідний колір, ікринки не повинні бути злиплими, сухими чи без оболонки, не пересолена, без зайвих запахів – саме такою й повинна бути якісна червона ікра.

Купуємо розвісну червону ікру

червона ікра

 

  1. Ікринки легко відділяються одна від одної, не прилипають до лопатки. В разі, якщо ікра схожа на однорідну масу, тоді від покупки варто відмовитися.
  2. Купуючи, поцікавтеся у продавця коли була відкрита ємність з ікрою. Цей продукт дуже швидко псується, після відкриття термін зберігання становить 24 години. Для продовження її придатності нечесні продавці додають у ікру емульгатори на основі формальдегідів.

Порада: у склянку з окропом киньте 2-3 ікринки. Штучна ікра розчиняється у гарячій воді. 

Основні ознаки якості червоної ікри 

  1. Маркування виключно лише продавлюється з середини. Зроблене лазером чи пробите на папері – підробка.
  2. Варто обирати лише ікру першого сорту, виготовлену по ДЕСТу. Це дає гарантію того, що у банці ікра лише одного виду риби, ікринки мають однаковий розмір та без пошкоджень.
  3. Перший інгредієнт у складі – ікра. Кількість солі не повинна перевищувати 4-6% (цього вимагає ДЕСТ для ікри одного виду).

Дотримуючись наших порад, ви обов’язково оберете смачну, поживну, а головне – якісну червону ікру, якою з великою радістю ласуватимуть й дітлахи. 

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як обрати смачну полуницю: поради та лайфхаки.

Головне фото: Pixabay

Фото: Freepik

Аліна Шевчук

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Теги: корисні поради
09.06.2021 08:00



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