Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV Ранок 09.06.2021 09:58
09.06.2021 09:58
Поділитися

Науковий прорив чи великий піар? Навіщо Зеленському університет і що з цього вийде


“Президентський університет” — новий освітній заклад, який має готувати спеціалістів з нанотехнологій та високотехнологічних галузей для розвитку України.

Указ про його створення президент Зеленський вже підписав під час всеукраїнського форуму “Ураїна 30. Освіта і наука”.

Новий ВНЗ розбудують на території Національного експоцентру України, більш відомого як ВДНГ.

Там планують збудувати 11 кампусів, апарт-готелі для викладачів і студентів, адмінкорпус, лікарню, дипломатичну службу та офіси іноземних компаній. А навчатимуть у президентскьому університеті спеціалістів в айті сфері, з кібезрбезпеки і штучного інтелекту, а також нано, енерго, біо та аерокосмічних технологій.

Дійсно, ідея прогресивна. Але давайте у ній добре розберемось.

Ініціатива Президента: за і проти

Ексміністерка освіти і науки України Лілія Гриневич каже:

Позит у тому, що президент розуміє — треба інвестивати у високотехнологіні спеціальності.

Здавалося б, в Ураїні може найближчим часом зявитися справжній освітній рай. І найбажаніше місце для усіх абітурієнтів.

От тільки в Україні предостатньо вищих навчальних закладів, де вже викладають згадані спеціальності.

І навіть йти далеко не треба. На тій же вулиці, де планують збудувати новітній Універ президента знаходиться Інститут кібернетики і науково-навчальний центр інформаційних технологій, а поруч ще й Інститут біології та медицини.

І це лише одна вулиця.

В Україні вже готують фахівців з низки прогресивних напрямків. Тільки фінансування для них немає.

Лілія Гриневич каже, що університетам, які готують за високотехнологічними спеціальностями страшенно не вистачає нового обладнання, а майбутнім фахівцям — робочих місць.

На ініціативу президента Зеленського відреагували в українські науковці. Зокрема, старший науковий співробітник Інституту фізики НАН України Антон Сененко на своїй сторінці у Facebook написав:

Я був би радий, якби в Україні виник потужний університет, що входить в топ-100 світу. Але якщо ми не можемо вивести хоча б один з кількох існуючих непоганих в ці рейтинги — годі сподіватися, що з нуля вдасться створити потужну освітню установу.

Навіщо Зеленському новий університет?

Але навіщо будувати новий навчальний заклад, якщо інші ВНЗ й так заледве отримують додаткові кошти на розвиток?

Експерти кажуть на це є 2 причини.

Перша — суто іміджева. Зробити щось масштабне і знакове, аби наростити політичний капітал президента.

Друга причина, на думку експертів, більш приземлена – фінансова. Міністр освіти Сергій Шкарлет анонсував, що для реалізації проекту пртезидентського унверситету потрібно трохи більше 7 мільярдів гривень.

 Тут запахло трошки корупцією. Так само як іншим великим проектом – кільцева дорога навколо Києва, — каже політолог Тарас Чорновол.

Новий заклад планують відкрити вже у 2023році. І це третя проблема.

Експерти кажуть – це неможливо. Мовляв цього часу вистарчить лише аби збудувати усі необхідні будівлі, а голі коробки — це ще не Університет.

Також по темі: Українські суди стануть чесними? Що важливо знати про нові реформи правосуддя СБУ реформують? Як зміняться штат і функції органу "Земельна конституція". Чи готова Україна до ринку землі

Зрештою, якщо Україна справді ставить за мету адаптуватись до сучасних освітніх технологій і долучитись до світової наукової системи, ці гроші можна було б використати раціональніше, кажуть експерти.

Як саме, дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про боротьбу Зеленського з олігархами.

Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Владимир Зеленский, університет
09.06.2021 09:58



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати