Науковий прорив чи великий піар? Навіщо Зеленському університет і що з цього вийде

“Президентський університет” — новий освітній заклад, який має готувати спеціалістів з нанотехнологій та високотехнологічних галузей для розвитку України.

Указ про його створення президент Зеленський вже підписав під час всеукраїнського форуму “Ураїна 30. Освіта і наука”.

Новий ВНЗ розбудують на території Національного експоцентру України, більш відомого як ВДНГ.

Там планують збудувати 11 кампусів, апарт-готелі для викладачів і студентів, адмінкорпус, лікарню, дипломатичну службу та офіси іноземних компаній. А навчатимуть у президентскьому університеті спеціалістів в айті сфері, з кібезрбезпеки і штучного інтелекту, а також нано, енерго, біо та аерокосмічних технологій.

Дійсно, ідея прогресивна. Але давайте у ній добре розберемось.

Ініціатива Президента: за і проти

Ексміністерка освіти і науки України Лілія Гриневич каже:

Позит у тому, що президент розуміє — треба інвестивати у високотехнологіні спеціальності.

Здавалося б, в Ураїні може найближчим часом зявитися справжній освітній рай. І найбажаніше місце для усіх абітурієнтів.

От тільки в Україні предостатньо вищих навчальних закладів, де вже викладають згадані спеціальності.

І навіть йти далеко не треба. На тій же вулиці, де планують збудувати новітній Універ президента знаходиться Інститут кібернетики і науково-навчальний центр інформаційних технологій, а поруч ще й Інститут біології та медицини.

І це лише одна вулиця.

В Україні вже готують фахівців з низки прогресивних напрямків. Тільки фінансування для них немає.

Лілія Гриневич каже, що університетам, які готують за високотехнологічними спеціальностями страшенно не вистачає нового обладнання, а майбутнім фахівцям — робочих місць.

На ініціативу президента Зеленського відреагували в українські науковці. Зокрема, старший науковий співробітник Інституту фізики НАН України Антон Сененко на своїй сторінці у Facebook написав:

Я був би радий, якби в Україні виник потужний університет, що входить в топ-100 світу. Але якщо ми не можемо вивести хоча б один з кількох існуючих непоганих в ці рейтинги — годі сподіватися, що з нуля вдасться створити потужну освітню установу.

Навіщо Зеленському новий університет?

Але навіщо будувати новий навчальний заклад, якщо інші ВНЗ й так заледве отримують додаткові кошти на розвиток?

Експерти кажуть на це є 2 причини.

Перша — суто іміджева. Зробити щось масштабне і знакове, аби наростити політичний капітал президента.

Друга причина, на думку експертів, більш приземлена – фінансова. Міністр освіти Сергій Шкарлет анонсував, що для реалізації проекту пртезидентського унверситету потрібно трохи більше 7 мільярдів гривень.

Тут запахло трошки корупцією. Так само як іншим великим проектом – кільцева дорога навколо Києва, — каже політолог Тарас Чорновол.

Новий заклад планують відкрити вже у 2023році. І це третя проблема.

Експерти кажуть – це неможливо. Мовляв цього часу вистарчить лише аби збудувати усі необхідні будівлі, а голі коробки — це ще не Університет.

Зрештою, якщо Україна справді ставить за мету адаптуватись до сучасних освітніх технологій і долучитись до світової наукової системи, ці гроші можна було б використати раціональніше, кажуть експерти.

Як саме, дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про боротьбу Зеленського з олігархами.

Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.