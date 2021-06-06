Як діяти, якщо на вас напав собака

Що робити, коли на вас напав собака.

Ніхто не застрахований від неприємних ситуацій.

Сьогодні Ранок у Великому Місті розповість, як діяти при нападі агресивного собаки.

Напав собака. Що робити?

Собака тільки ричить і скалить зуби

У такому разі самого нападу ще можна уникнути.

Поводьтеся максимально спокійно.

Не тікайте і не робіть різких рухів. Не кричіть на собаку.

Дуже важливо: не дивіться псу в очі.

Собака почав напад

Дійте швидко. Обороняйтеся речами, щоб захистити себе від укусів.

За можливості використовуйте верхній одяг, наприклад, куртку.

Так ви можете накрити голову пса.

Собака вас кусає

Не виривайтеся, адже тварина може вчепитися за вас ще сильніше.

Спробуйте схопити пса за задні лапи.

Зазвичай після такого маневру собака може відпустити вас.

Собака збив вас із ніг

Така ситуація небезпечна тим, що в зоні ризику опиняється сонна артерія.

Щоб уникнути трагедії, згорніться в клубочок.

Втягніть голову в плечі та захищайте шию.

Гарно подіє стратегія прикинутися мертвим.

Ранок у Великому Місті зичить вам не потрапляти у такі небезпечні випадки.

Але якщо ви все ж стали жертвою нападу собаки, пам’ятайте: не кричіть на тварину, а повністю ігноруйте її.

Спробуйте відволікти пса якимось предметом.

Так до агресивних дій може і не дійти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які собаки змінили хід історії.

Фото: Unsplash

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