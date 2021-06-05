Захистити довкілля від нас самих. Україна та світ відзначає День охорони навколишнього середовища

5 червня Україна та світ традиційно відзначає Всесвітній день охорони навколишнього середовища.
Це одна з найважливіших дат екологічного календаря. Проте не всі знають, як і чому виникло це свято.
Тому Ранок у Великому Місті не міг пройти повз і вирішив усе детально розповісти.
День охорони довкілля: що треба знати?
Історія свята
Ще 15 грудня 1972 року Генеральна Асамблея ООН оголосила 5 червня Всесвітнім днем охорони навколишнього середовища.
Приводом до проведення цієї всесвітньої акції послужило звернення, що надійшло 11 травня 1971 року генеральному секретареві ООН.
Його підписали 2200 діячів науки й культури з 23 країн світу, попереджаючи людство про небезпеку від забрудненням навколишнього середовища.
Його головною тезою було речення:
Або ми покінчимо із забрудненням, або воно покінчить із нами.
Мета і місія
Святкування Дня охорони довкілля має свою, доволі передбачувану місію — привернути увагу суспільства до проблем навколишнього середовища.
5 червня також і підкреслюється необхідність у зміні відношення людини до раціонального використання та відтворення природних ресурсів.Також по темі: Чи зможе людство повністю перейти на "зелену енергетику"? Плоггінг: як екологічний біг допомагає навколишньому середовищу Чудодійні паростки: чим корисна мікрозелень та як її вирощувати
Заходи до Дня охорони довкілля
Всесвітній день навколишнього середовища відзначається по-різному, у тому числі:
- вуличними мітингами;
- велопробігами;
- “зеленими” концертами;
- конкурсами творів і плакатів у школах;
- посадкою дерев;
- кампаніями по утилізації відходів і прибиранню території тощо.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, чому варто відмовитись від пластикових пакетів.
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