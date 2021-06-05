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ICTV Ранок 05.06.2021 06:00
05.06.2021 06:00
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Захистити довкілля від нас самих. Україна та світ відзначає День охорони навколишнього середовища


5 червня Україна та світ традиційно відзначає Всесвітній день охорони навколишнього середовища.

Це одна з найважливіших дат екологічного календаря. Проте не всі знають, як і чому виникло це свято.

Тому Ранок у Великому Місті не міг пройти повз і вирішив усе детально розповісти.

День охорони довкілля: що треба знати?

Історія свята

Ще 15 грудня 1972 року Генеральна Асамблея ООН оголосила 5 червня Всесвітнім днем охорони навколишнього середовища.

Приводом до проведення цієї всесвітньої акції послужило звернення, що надійшло 11 травня 1971 року генеральному секретареві ООН.

Його підписали 2200 діячів науки й культури з 23 країн світу, попереджаючи людство про небезпеку від забрудненням навколишнього середовища.

Його головною тезою було речення:

Або ми покінчимо із забрудненням, або воно покінчить із нами.

забруднення фото

Мета і місія

Святкування Дня охорони довкілля має свою, доволі передбачувану місію — привернути увагу суспільства до проблем навколишнього середовища.

5 червня також і підкреслюється необхідність у зміні відношення людини до раціонального використання та відтворення природних ресурсів.

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Заходи до Дня охорони довкілля

Всесвітній день навколишнього середовища відзначається по-різному, у тому числі:

  • вуличними мітингами;
  • велопробігами;
  • “зеленими” концертами;
  • конкурсами творів і плакатів у школах;
  • посадкою дерев;
  • кампаніями по утилізації відходів і прибиранню території тощо.

посадка зелені фото

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, чому варто відмовитись від пластикових пакетів.

Фото: Unsplash

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Теги: екологія, свята
05.06.2021 06:00



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