Блокада неба над Білоруссю: якими проблемами вона обернеться для України

З диктатором на чолі країни, Білорусь з кожним роком стає все більш ізольованою від цивілізованого світу. Цього разу ізоляція повітряна.

Минулого тижня за наказом самопроголошеного президента Лукашенка, спецслужби та військові країни примусили сісти у мінську іноземний пасажирський літак, аби заарештувати опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Після такого “повітряного піратства”, країни ЄС закликали перевізників уникати польотів над республікою і заборонити рейси білоруської національної авіакомпанії “Бєлавіа”.

З середи, 26 травня до Європи долучилась й Україна, фактично закривши для вітчизняних авіакомпаній простір над Республікою.

Але чому такий захід взагалі важливий і які матиме наслідки?

Наслідки повітряної ізоляції для Білорусі

Власне, білоруське небо завжди було важливим для авіації.

Особливо після того, як у 2014 році небо над українським Донбасом визнали небезпечним після збиття Росією Малазійського боїнгу.

За даними Євроконтролю, який відповідає за управління повітряним простором Європи, щодня небо Білорусі використовували близько 400 рейсів, включно із транзитними.

А це від 300 до 800 доларів з кожного повітряного судна, в залежності від типу.

Таким чином за аеронавігацію Білорусь в середньому отримувала близько 100 мільйонів доларів на рік. Тепер таких прибутків не буде.

І це не єдині втрати для Білорусі.

Днями у телеграм-каналі білоруський блогер опублікував документ, згідно якого компанія «Бєлавіа» скорочує половину своїх співробітників після обмежень, накладених Європою.

У компанії оптимізацію штату підтвердили.

Але яка ціна такої заборони для інших? Чому окрім Білорусі втратить ще й Україна?

Наслідки блокади неба над Білоруссю для України

Засновник-партнер ТОВ “Авіаплан” Євген Трескунов пояснює, чому неабияк постраждає “Украерорух”:

Для нього це не тільки втрата прямих рейсів “Бєлавіа” чи української “Мотор-Січі”, але й низки рейсів, які були транзитом через Україну на південь.

За даними “Украероруху”, найбільше заборона польотів торкнеться двох компаній та 65 рейсів на тиждень.

Звісно, наївно вважати, що такі обмеження авіапростору жодним чином не відіб’ються на цінах авіаквитків – кажуть експерти.

Особливо це стосується північних напрямків.

Слід розуміти, що такі на перший погляд не суттєві фінансові втрати можуть дуже серйозно вдарити по ослабленій пандемією коронавірусу українській авіації.

За словами Євгена Трескунова, у всіх країнах Європи авіакомпанії отримували пакети допомоги тоді, коли в Україні такого не було.

Плюси закриття білоруського авіапростору

Звісно, позитиви від закриття білоруського авіапростору також можна знайти.

Наприклад, новоспечений міністр інфраструктури України Олександр Кубраков вже заявив, що Україна з радістю надасть свій авіаційний простір, аби облітати Білорусь.

Та експерти кажуть, що такі сподівання не надто обнадійливі.

Одиничні рейси теоретично можуть виникнути, але це незрівнянно з кількістю і обсягами, які буде втрачено, — каже пан Трескунов.

Про те, як повітряна ізоляції Білорусі збаламутила авіасферу інших країн, дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про нові правила в’їзду українців у ЄС.

Фото: Unsplash

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