Навіщо Путіну Арктика? Кремль перетворює холодний континент у військову базу

Серед білих ведмедів і тюленів. Росія почала перетворювати Арктику на військову базу.

Постійна дислокація військових, розконсервовування старих позицій часів Холодної війни і випробування ракет у вічних холодах.

Усе це стало новим джерелом напруги між Росією і цивілізованим світом.

Але що такого Путін знайшов у брилі льоду?

Це вже не нова історія?

Давайте по порядку, не можна сказати, що амбіції Росії на Арктику стали несподіванкою.

За останні роки Росія доклала чимало зусиль, аби розширити свої територіальні претензії на цей регіон.

У 2007 році російські водолази встановили російський триколор на морському дні Північного Льодовитого океану на Північному полюсі.

Тодішній міністр закордонних справ Канади Пітер Маккей розкритикував такі дії:

Це не XV століття. Ви не можете їздити по світу, просто встановлювати прапори і говорити: “Ми претендуємо на цю територію”.

Але тим не менш, за словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, в Арктику все частіше починають заходити російські атомні військові човни.

Також у 2017 році Росія збудувала нову базу «Арктичний трилисник». Нафарширована вона нівроку.

Там і радіолокаційні станції і ракетні установки берегової охорони «Бастіон».

Власне, мілітаризація території вічної мерзлоти і є однією з цілей Кремля, кажуть експерти.

Навіщо Путіну Арктика?

За словами військового експерта Олега Жданова, з Північного полюсу відстань до будь-якої країни є однакова, і куди буде нанесено удар, ніхто не знатиме напевно.

Це дає перевагу у військовому плані.

Ще однією важливою причиною зростання напруги в Арктиці є глобальне потепління.

Постійне танення льодовиків робить Арктику більш доступною як для військових операцій, так і для економічної діяльності, кажуть експерти.

Арктика, в принципі може відкриватись в перспективі як торговельний маршрут, — каже Олександр Мусієнко.

Щоправда, Москва сподівається перетворити цей морський шлях на таку собі платну дорогу, вимагаючи гроші за супровід криголамів.

І навіть це ще не все.

Деякі експерти вважають, що близько чверті нерозкритих світових запасів нафти і газу можуть бути розташовані в Арктичному регіоні, і Росія не хоче упустити такий ласий шматочок.

Як реагує світ?

Звісно, на нарощування Росією військової присутності в Арктиці вже відреагували у США.

Координатор Держепу США з Арктики Джеймс Дехарт заявив:

Певна військова діяльність і дії деяких російських сил відрізняються відсутністю прозорості, провокативністю, а часом і непрофесіоналізмом, а це викликає побоювання.

Щоправда, одними словами Сполучені Штати не обмежуються.

Як саме збираються протидіяти Путіну, дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи дадуть Путіну добудувати “Північний Потік-2”.

Фото: Unsplash

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