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ICTV Ранок 26.05.2021 18:51
26.05.2021 18:51
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Найкраще ефірне промо! «Ранок у Великому Місті» каналу ICTV отримав престижну нагороду


Ранкова програма на телеканалі ICTV отримала головну відзнаку премії Ukrainian Design: The Very Best Of у номінації Promo Spot: Motion Graphics, Moving Image, Video. Виграшним стало ефірне промо, яке представили торік у листопаді.

Минулої осені дизайн-бюро StarLightMedia оновило весь дизайн програми, вперше з часу заснування «Ранку у Великому Місті». Змінили логотип, графічне оформлення, додали нові рубрики з яскравими заставками. А також створили актуальний промо-ролик (https://youtu.be/PFaBmAiBOEY).

Торік перед командою «Ранку» постало непросте завдання з оновлення всього дизайну програми, адже в одній концепції потрібно було поєднати легкість ранкового шоу та насиченість інформаційного блоку. В результаті наша велика талановита команда змогла об’єднати однією ідеєю сучасного ритму життя всі елементи промо, тому ми раді, що наша робота була відзначена на високому рівні

зазначає маркетингова директорка StarLightMedia Олена Мартинова.

В основі оформлення використали концепцію швидкого темпу великого міста. Команда креаторів через дизайн та ролик передала динаміку ранкового міста, аби вона, як і проєкт, заряджала глядача енергією на цілий день.

Наше промо ми відтворили в урбаністичному стилі. А ведучих зобразили сучасними містянами, які демонструють кожен свій телеобраз. Адже «Ранок» на ICTV не тільки заряджає хорошим настроєм зранку, а й насичує свіжою та впорядкованою інформацією, яка так потрібна кожному з нас у цьому шаленому ритмі сучасного міста

– поділилася маркетингова директорка ICTV Сабіна Абляєва.

Також зазначимо, що «Ранок у Великому Місті» є кращим ранковим шоу у 2021 році з часткою 16% серед чоловіків 18-54, міста 50+.

 

Генеральна продюсерка ICTV: Анастасія Штейнгауз

Продюсери ранкового шоу: Дмитро Слободян, Андрій Слободян, Марина Коваль

Маркетингова директорка ICTV: Сабіна Абляєва

Керівник з маркетингу StarLightMedia: Олена Мартинова

Промо–відділ: Анна Лапіна, Олександр Тарасенко

Режиссер: Андрій Оленіч

Оператор: Андрій Коваль

Виконавчі продюсери: Олександр Ремез, Ольга Шпачук

 

Дизайн-концепт: Віталій Сак, Андрій Курило

Анімація: Ярослава Луценко, Дмитро Покрасен, Матвій Бабак, Вадим Ревін, Дмитро Маяцький, Віталій Сак

Арт-директор: Дмитро Маяцький

Креативні директори: Олександр Антонов, Віталій Сак, Олексій Рєпік

Продюсерська група дизайн-бюро: Наталія Бовшик, Олексій Пацелюк

Керівник дизайн-бюро: Олексій Рєпік

Загалом від StarLightMedia до шорт-листа премії було відібрано 15 робіт у різних категоріях.

Ukrainian Design: The Very Best Of  – фестиваль, покликаний відзначити кращі творчі проєкти, як вже відомих українських дизайнерів, так і виявити нові імена на ринку. Роботи українських дизайнерів оцінює міжнародне журі. Цьогоріч церемонія нагородження проходила без глядачів, які могли спостерігати за подією через онлайн-трансляцію.

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Теги: Ранок у Великому Місті
26.05.2021 18:51



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