Найкраще ефірне промо! «Ранок у Великому Місті» каналу ICTV отримав престижну нагороду

Ранкова програма на телеканалі ICTV отримала головну відзнаку премії Ukrainian Design: The Very Best Of у номінації Promo Spot: Motion Graphics, Moving Image, Video. Виграшним стало ефірне промо, яке представили торік у листопаді.

Минулої осені дизайн-бюро StarLightMedia оновило весь дизайн програми, вперше з часу заснування «Ранку у Великому Місті». Змінили логотип, графічне оформлення, додали нові рубрики з яскравими заставками. А також створили актуальний промо-ролик (https://youtu.be/PFaBmAiBOEY).

Торік перед командою «Ранку» постало непросте завдання з оновлення всього дизайну програми, адже в одній концепції потрібно було поєднати легкість ранкового шоу та насиченість інформаційного блоку. В результаті наша велика талановита команда змогла об’єднати однією ідеєю сучасного ритму життя всі елементи промо, тому ми раді, що наша робота була відзначена на високому рівні

– зазначає маркетингова директорка StarLightMedia Олена Мартинова.

В основі оформлення використали концепцію швидкого темпу великого міста. Команда креаторів через дизайн та ролик передала динаміку ранкового міста, аби вона, як і проєкт, заряджала глядача енергією на цілий день.

Наше промо ми відтворили в урбаністичному стилі. А ведучих зобразили сучасними містянами, які демонструють кожен свій телеобраз. Адже «Ранок» на ICTV не тільки заряджає хорошим настроєм зранку, а й насичує свіжою та впорядкованою інформацією, яка так потрібна кожному з нас у цьому шаленому ритмі сучасного міста

– поділилася маркетингова директорка ICTV Сабіна Абляєва.

Також зазначимо, що «Ранок у Великому Місті» є кращим ранковим шоу у 2021 році з часткою 16% серед чоловіків 18-54, міста 50+.

Генеральна продюсерка ICTV: Анастасія Штейнгауз

Продюсери ранкового шоу: Дмитро Слободян, Андрій Слободян, Марина Коваль

Маркетингова директорка ICTV: Сабіна Абляєва

Керівник з маркетингу StarLightMedia: Олена Мартинова

Промо–відділ: Анна Лапіна, Олександр Тарасенко

Режиссер: Андрій Оленіч

Оператор: Андрій Коваль

Виконавчі продюсери: Олександр Ремез, Ольга Шпачук

Дизайн-концепт: Віталій Сак, Андрій Курило

Анімація: Ярослава Луценко, Дмитро Покрасен, Матвій Бабак, Вадим Ревін, Дмитро Маяцький, Віталій Сак

Арт-директор: Дмитро Маяцький

Креативні директори: Олександр Антонов, Віталій Сак, Олексій Рєпік

Продюсерська група дизайн-бюро: Наталія Бовшик, Олексій Пацелюк

Керівник дизайн-бюро: Олексій Рєпік

Загалом від StarLightMedia до шорт-листа премії було відібрано 15 робіт у різних категоріях.

Ukrainian Design: The Very Best Of – фестиваль, покликаний відзначити кращі творчі проєкти, як вже відомих українських дизайнерів, так і виявити нові імена на ринку. Роботи українських дизайнерів оцінює міжнародне журі. Цьогоріч церемонія нагородження проходила без глядачів, які могли спостерігати за подією через онлайн-трансляцію.

