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ICTV Ранок 21.05.2021 01:00
21.05.2021 01:00
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Гороскоп на 21 травня 2021 року: астрологічний прогноз


Гороскоп на 21 травня 2021 року – що обіцяють зірки для всіх знаків Зодіаку.

Гороскоп на 21 травня для Овна

любовний гороскоп для овнівТвоя здатність до імпровізації сьогодні стане у нагоді. Вона допоможе завести нові цікаві знайомства або встановити корисні зв’язки. Сни в цей день слід тлумачити навпаки.

 

 

Гороскоп на 21 травня для Тельця

любовний гороскоп для тельцівСкоріше за все, чоловіки-Тельці отримають привабливу пропозицію. Проте не варто одразу погоджуватися, адже вигода може виявитися ілюзорною. Намагайся бути уважніше до коханої людини. Інакше можливе погіршення сімейних стосунків.

 

Гороскоп на 21 травня для Близнюків

любовний гороскоп для близнюківСьогодні ти перебуватимеш у стані рівноваги та спокою.  День чудово підходить для вступу в шлюб, зачаття дитини, та романтичних знайомств. Вдалими будуть і великі покупки.

 

 

Гороскоп на 21 травня для Рака

любовний гороскоп для раківУ цей день зірки рекомендують діяти напористо. Сміливо починай нові справи, навіть якщо зараз вони здаються тобі малоперспективними. У прийнятті рішень покладайся на свою інтуїцію.

 

 

Гороскоп на 21 травня для Лева

любовний гороскоп для левівВдале розташування зірок подарує успіх в будь-яких справах. У цей день жінки-Леви здатні запаморочити голову кому завгодно! Тому якщо ти якраз у пошуках другої половинки не прогав шанс.

 

Гороскоп на 21 травня для Діви

любовний гороскоп для діви Намагайся уникати колективної роботи та спільних проектів. Твій фінансовий стан зараз нестійкий, тож є ризик переміститися по служюових сходах не вверх, а вниз.

 

 

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Гороскоп на 21 травня для Терезів

любовний гороскоп для терезів Твоя активність сьогодні знизиться. А сварки можуть розвести вас з партнером по різні боки барикад, тож намагайся уникати конфліктів та зберігати спокій. Підказка: тому, хто поруч з тобою, не вистачає проявів твоєї турботи і ніжності.

 

Гороскоп на 21 травня для Скорпіона

любовний гороскоп для скоріонівМожуть виникнути проблеми, пов’язані з рідною людиною. Причому, справа може закінчитися великим скандалом. Тому, перш ніж що-небудь робити, спочатку прорахуй варіанти розвитку подій. Якщо залагодити конфлікт у твоїх силах зроби це.

 

Гороскоп на 21 травня для Стрільця

любовний гороскоп для стрільців Несподівана звістка  може бути не надто приємною та порушить твою душевну рівновагу. Будь до цього готовий(а). Сьогодні варто берегтися від вогню і не зловживати алкоголем.

 

Гороскоп на 21 травня для Козерога

любовний гороскоп для козерогівЗірки пророкують Козерогам успіх в пошуку нових джерел доходу. У цей день можна змінювати роботу та починати нові проекти.

 

 

Гороскоп на 21 травня для Водолія

любовний гороскоп для водоліївДуже сприятливий день для Водолія. Імовірно, тобі пощастить вирішити проблеми, які не залишали протягом останніх тижнів. Ти відчуєш підвищення життєвого потенціалу, що позитивно позначитися на професійній діяльності.

 

Гороскоп на 21 травня для Риб

любовний гороскоп для рибСьогодні тобі вдасться зав’язати кілька корисних ділових знайомств. Однак у цей день твої вчинки повинні бути засновані на реальній оцінці того, що відбувається.

 

 

 

Нагадаємо, раніше ми публікували любовний гороскоп на літо 2021.

Фото: Pexels

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Теги: гороскоп
21.05.2021 01:00



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