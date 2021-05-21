Гороскоп на 21 травня 2021 року: астрологічний прогноз

Гороскоп на 21 травня 2021 року – що обіцяють зірки для всіх знаків Зодіаку.

Гороскоп на 21 травня для Овна

Твоя здатність до імпровізації сьогодні стане у нагоді. Вона допоможе завести нові цікаві знайомства або встановити корисні зв’язки. Сни в цей день слід тлумачити навпаки.

Гороскоп на 21 травня для Тельця

Скоріше за все, чоловіки-Тельці отримають привабливу пропозицію. Проте не варто одразу погоджуватися, адже вигода може виявитися ілюзорною. Намагайся бути уважніше до коханої людини. Інакше можливе погіршення сімейних стосунків.

Гороскоп на 21 травня для Близнюків

Сьогодні ти перебуватимеш у стані рівноваги та спокою. День чудово підходить для вступу в шлюб, зачаття дитини, та романтичних знайомств. Вдалими будуть і великі покупки.

Гороскоп на 21 травня для Рака

У цей день зірки рекомендують діяти напористо. Сміливо починай нові справи, навіть якщо зараз вони здаються тобі малоперспективними. У прийнятті рішень покладайся на свою інтуїцію.

Гороскоп на 21 травня для Лева

Вдале розташування зірок подарує успіх в будь-яких справах. У цей день жінки-Леви здатні запаморочити голову кому завгодно! Тому якщо ти якраз у пошуках другої половинки – не прогав шанс.

Гороскоп на 21 травня для Діви

Намагайся уникати колективної роботи та спільних проектів. Твій фінансовий стан зараз нестійкий, тож є ризик переміститися по служюових сходах не вверх, а вниз.

Гороскоп на 21 травня для Терезів

Твоя активність сьогодні знизиться. А сварки можуть розвести вас з партнером по різні боки барикад, тож намагайся уникати конфліктів та зберігати спокій. Підказка: тому, хто поруч з тобою, не вистачає проявів твоєї турботи і ніжності.

Гороскоп на 21 травня для Скорпіона

Можуть виникнути проблеми, пов’язані з рідною людиною. Причому, справа може закінчитися великим скандалом. Тому, перш ніж що-небудь робити, спочатку прорахуй варіанти розвитку подій. Якщо залагодити конфлікт у твоїх силах – зроби це.

Гороскоп на 21 травня для Стрільця

Несподівана звістка може бути не надто приємною та порушить твою душевну рівновагу. Будь до цього готовий(а). Сьогодні варто берегтися від вогню і не зловживати алкоголем.

Гороскоп на 21 травня для Козерога

Зірки пророкують Козерогам успіх в пошуку нових джерел доходу. У цей день можна змінювати роботу та починати нові проекти.

Гороскоп на 21 травня для Водолія

Дуже сприятливий день для Водолія. Імовірно, тобі пощастить вирішити проблеми, які не залишали протягом останніх тижнів. Ти відчуєш підвищення життєвого потенціалу, що позитивно позначитися на професійній діяльності.

Гороскоп на 21 травня для Риб

Сьогодні тобі вдасться зав’язати кілька корисних ділових знайомств. Однак у цей день твої вчинки повинні бути засновані на реальній оцінці того, що відбувається.

Нагадаємо, раніше ми публікували любовний гороскоп на літо 2021.

Фото: Pexels

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