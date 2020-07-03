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ICTV / Ранок / ТОП найкращих серіалів для вивчення англійської / 03.07.2020 10:21
03.07.2020 10:21
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ТОП найкращих серіалів для вивчення англійської


Серіали для вивчення англійської – що подивитися тим, хто опановує іноземну мову.

Ранок у Великому місті зібрав для тебе 5 найкращих серіалів, які допоможуть швидко і приємно підтягнути розмовну англійську.

Серіали для вивчення англійської

[email protected] (Екстра)

серіал extr@ фото

Серіал [email protected] – створений спеціально для тих, хто вивчає англійську. Він допомагає освоїти розмовну мову на рівні Еlementary.

Гектор приїхав з Аргентини і погано говорить англійською.

Тож герої серіалу намагаються навчити його азам мови. А разом із героєм слова та фрази непомітно вчить і глядач.

Кожна серія [email protected] – це нова тема з англійської мови, де розглядається та чи інша побутова ситуація з реального життя. Зокрема, похід у магазин, пошук роботи, візит до лікаря тощо.

Навіть якщо ти робиш лише перші кроки у вивченні англійської, події серіалу будуть тобі зрозумілі з контексту.

А оскільки фільм знімали спеціально для вивчення англійської, то всі герої говорять чітко, розбірливо і просто. А це ой як важливо на перших етапах!

А якщо щось таки незрозуміло, завжди можна ввімкнути субтитри.

The Office (Офіс)

серіал Офіс фото

Серіал Офіс чудово підходить для тих, хто вивчає англійську з нуля. Події відбуваються в офісі, де немає ніякого стороннього шуму.

Завдяки цьому, мова героїв нічим не перебивається, і тому – звучить більш зрозуміло.

У серіалі ти знайдеш службові романи, жарти про начальника, обговорення корпоративів та інші атрибути офісного життя.

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Варто відмітити чудову гру акторів. Адже недарма серіал Офіс номінували на 19 премій, 4 з яких він отримав.

До речі, серіал існує одразу в двох варіантах – американському та британському. Тож ти можеш обрати ту версію, яка тобі більше до смаку.

Glee (Лузери)

серіал Лузери фото

Серіал Лузери – це історія про групу шкільних ізгоїв і невдах, яких не запрошують на шкільні тусовки.

На допомогу їм приходить веселий і оптимістичний учитель іспанської.

Аби змушусити хлопців повірити, що вони талановити, він створює хор, що робить із групки невдах справжніх зірок школи.

Значну частину серіалу Лузери складають пісні. А на репетиціях хлопці відпрацьовують окремі рядки своїх хітів, що допомагає глядачеві розбирати та запам’ятовувати нові фрази.

Серіал ідеально підійде тим, хто знає англійську на рівні Intermediate.

How I Met Your Mother (Як я зустрів вашу маму)

Як я зустрів вашу маму серіал

У серіал How I Met Your Mother ти знайдеш чимало розмовних конструкцій і молодіжного сленгу.

Герої весь час потрапляють у забавні ситуації, жартують та шукають своє кохання.

А ще – доволі розбірливо розмовляють. Усе це робить серіал хорошим варіантом для вивчення англійської на начальному та середньому рівні.

Серіал сподобається тим, хто любить легкі романтичні комедії та ситкоми.

А особливо – тим, хто хоче практикувати американську англійську. Адже його події розгортаються в Нью-Йорку.

Friends (Друзі)

Серіал Друзі фото

Серіал Friends – це класика, яка ніколи не застаріє. Гадаємо, за цим серіалом вчитимуть американську розмовну англійську ще багато поколінь.

Історія шести друзів – Рейчел, Моніки, Чендлера, Джоуі, Росса та Фібі – сповнена добрими і зрозумілими жартами та життєвими ситуаціями, що актуальні й донині.

Можливо, раніше ти вже дивився серіал рідною мовою. Тож саме час переглянути його ще й англійською.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про помилки у вивченні англійської мови.

Аліна Литвиненко

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Теги: Аліна Литвиненко, англійська мова
03.07.2020 10:21



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