Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV Ранок 15.05.2021 08:00
15.05.2021 08:00
Поділитися

Спільні цінності та прагнення: 15 травня Україна відзначає День Європи


У суботу 15 травня Україна відзначає День Європи – щорічне свято миру і єдності в країнах Європейського Союзу. 

Велику роль у започаткуванні Дня Європи відіграла Декларація Шумана, оприлюднена 9 травня 1950 року. Цей історичний документ у свій час заклав підґрунтя європейської інтеграції.

Коли відзначають День Європи?

Рада Європи з 1964 року відзначає це свято 5 травня, Європейський союз — 9.

Україна – єдина держава не член ЄС, у якій на державному рівні відзначається День Європи.

Згідно з Указом Президента №339/2003 від 19 квітня 2003 року урочисті заходи щорічно проводять у третю суботу травня.

Значення свята

Загальноєвропейський Дня покликаний подарувати відчуття волі та рівності усім, хто проживає в “Європейському домі”, незалежно від національності та громадянства.

Для України це ще й спосіб нагадати собі та світові про прагнення стати повноправною частиною європейської спільноти.

Зазвичай у цей день українці влаштовують публічні зустрічі з європейськими партнерами та заходи, присвячені культурі, історії та цінностям, які об’єднують Україну та країни ЄС.

Проте вже другий рік поспіль через карантинні обмеження вони будуть проведені в онлайн-режимі.

Також по темі: Російське вторгнення змінило ставлення українців до 9 травня — як і чому Як тобі таке, Ілон Маск? Україна планує побудувати власний космодром Співучасть у вбивстві предків? Чому не можна забувати про Голодомор та репресії

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим Україна відрізняється від Європи

Фото: Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Європа та Україна
15.05.2021 08:00



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати