Спільні цінності та прагнення: 15 травня Україна відзначає День Європи

У суботу 15 травня Україна відзначає День Європи – щорічне свято миру і єдності в країнах Європейського Союзу.

Велику роль у започаткуванні Дня Європи відіграла Декларація Шумана, оприлюднена 9 травня 1950 року. Цей історичний документ у свій час заклав підґрунтя європейської інтеграції.

Коли відзначають День Європи?

Рада Європи з 1964 року відзначає це свято 5 травня, Європейський союз — 9.

Україна – єдина держава не член ЄС, у якій на державному рівні відзначається День Європи.

Згідно з Указом Президента №339/2003 від 19 квітня 2003 року урочисті заходи щорічно проводять у третю суботу травня.

Значення свята

Загальноєвропейський Дня покликаний подарувати відчуття волі та рівності усім, хто проживає в “Європейському домі”, незалежно від національності та громадянства.

Для України це ще й спосіб нагадати собі та світові про прагнення стати повноправною частиною європейської спільноти.

Зазвичай у цей день українці влаштовують публічні зустрічі з європейськими партнерами та заходи, присвячені культурі, історії та цінностям, які об’єднують Україну та країни ЄС.

Проте вже другий рік поспіль через карантинні обмеження вони будуть проведені в онлайн-режимі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим Україна відрізняється від Європи

Фото: Unsplash

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