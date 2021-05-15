Спільні цінності та прагнення: 15 травня Україна відзначає День Європи

У суботу 15 травня Україна відзначає День Європи – щорічне свято миру і єдності в країнах Європейського Союзу.
Велику роль у започаткуванні Дня Європи відіграла Декларація Шумана, оприлюднена 9 травня 1950 року. Цей історичний документ у свій час заклав підґрунтя європейської інтеграції.
Коли відзначають День Європи?
Рада Європи з 1964 року відзначає це свято 5 травня, Європейський союз — 9.
Україна – єдина держава не член ЄС, у якій на державному рівні відзначається День Європи.
Згідно з Указом Президента №339/2003 від 19 квітня 2003 року урочисті заходи щорічно проводять у третю суботу травня.
Значення свята
Загальноєвропейський Дня покликаний подарувати відчуття волі та рівності усім, хто проживає в “Європейському домі”, незалежно від національності та громадянства.
Для України це ще й спосіб нагадати собі та світові про прагнення стати повноправною частиною європейської спільноти.
Зазвичай у цей день українці влаштовують публічні зустрічі з європейськими партнерами та заходи, присвячені культурі, історії та цінностям, які об’єднують Україну та країни ЄС.
Проте вже другий рік поспіль через карантинні обмеження вони будуть проведені в онлайн-режимі.Також по темі: Російське вторгнення змінило ставлення українців до 9 травня — як і чому Як тобі таке, Ілон Маск? Україна планує побудувати власний космодром Співучасть у вбивстві предків? Чому не можна забувати про Голодомор та репресії
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим Україна відрізняється від Європи
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