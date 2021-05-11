Що саджати у травні в Україні: список овочів і трав

Що потрібно посадити у травні, щоб мати хороший врожай? Читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.
У травні більшість городників починає висаджувати овочеві культури у відкритий ґрунт.
До цього часу земля вже непогано прогрівається, а вологи ще достатньо. Завдяки цьому розсада добре вкорениться і дасть великий врожай у майбутньому.
Втім, для деяких овочів у травні все ще трохи холодно.
Ми розкажемо, що потрібно саджати саме в цьому місяці.
Які овочі саджати у травні
Пряні трави – кріп, петрушку, салат, шпинат, цибулю, шалфей, базилік та інші.
Горох і квасоля – їх потрібно посадити в травні одними з перших. Ці бобові досить витривали, тож без проблем переживуть невеличкі нічні заморозки.
Буряк також садять на початку місяця. Причому, краще сіяти саме насіння, а не пересаджувати розсаду. Так рослини легше переживуть можливі заморозки і менше хворітимуть.
Редис. Цей овоч можна саджати і раніше, втім, якщо посіяти його у травні – є шанс отримати непоганий врожай на початку літа. Термін визрівання редису – від 20 до 45 днів, залежно від сорту.
Капуста (середні та пізні сорти) – у травні висаджують у відкритий ґрунт сіянці висотою 15-20 см. Причому, робити це потрібно саме в другій половині дня.Також по темі: Спаржа для здоров’я: чим корисна і кому її не можна Корисні властивості редису: чому треба їсти цей яскравий коренеплід Краще за будь-які вітаміни! Корисні властивості петрушки
Кабачки – у південних областях України їх можна одразу сіяти у відкритий ґрунт, а от у північних краще спочатку проростити сіянці.
Морква – її можна саджати з середини травня і до середини липня. Усе залежить від того, коли ти хочеш отримати врожай.
Помідори і перець – розсаду цих овочів пересаджують у відкритий ґрунт у другій половині травня, коли нічні заморозки залишились уже позаду. Те ж саме стосується і баклажанів.
Нагадаємо, раніше ми публікували посівний календар садівника і городника на травень 2021.
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