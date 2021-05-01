Небанальна романтика: як красиво зробити пропозицію руки і серця

Чи є більш трепетний та жаданий момент, ніж пропозиція руки і серця?

Мить освідчення стає початком нового етапу ваших стосунків, тому вона має бути по-справжньому особливою.

Але, як здивувати кохану, і почути омріяне “так”?

Ранок у Великому Місті підготував найкреативніші ідеї для освідчення.

ТОП-5 способів освідчитися

Романтична класика

Пропозиція руки і серця — це насамперед романтика.

А тут твоя фантазія має безмежний простір можливостей!

Побачення на даху багатоповерхівки;

Ванна з пелюстками троянд;

Каблучка у десерті чи келиху із шампанським;

Політ на повітряній кулі тощо.

Хвилина слави

Якщо твоя обраниця зі сльозами на очах реагує на публічні зізнання, сміливо влаштуй таке і їй.

Проте нехай це буде щось креативніше за неочікуваний вихід на сцену з мікрофоном. Ось на приклад:

Підготуй зворушливий відеоролик із вашими спільними фото та самою пропозицією.

А потім домовся увімкнути його під час сеансу кіно чи якогось концерту.

Глядачам таке шоу теж сподобається!

Можна звернутись за допомогою до улюбленого медіа, яке читає або дивиться твоя дівчина.

Неважливо — перша шпальта якогось глянцю або відео на відомому You-Tube каналі.

Уявляєш, якою особливою вона відчуватиме себе після такої витівки?

Флешмоб у громадському місці.

Для реалізації плану залучи танцівників або просто ваших друзів та рідних.

Але з цим варіантом краще зачекати до закінчення карантину.

Під час спільних мандрів

Подорож, яка закінчиться пропозицією, точно запам’ятається їй на все життя.

Неважливо — подорожуєте ви романтичним Парижем, тропічним Балі чи рідними Карпатами — красиві оглядові майданчики є всюди.

Подбай про фото- чи відеозйомку цього особливого моменту…

У часи самоізоляції

Пандемія коронавірусу докорінно змінила наші реалії і пришвидшила диджиталізацію.

Тож, як на рахунок креативного освідчення з допомогою новітніх технологій?

У червні 2021 британець Бен Хоган зробив пропозицію коханій через робота для доставки продуктів.

Про ту пару тоді говорив увесь світ…

Може, станете їхніми наступниками?

Незабутня простота

Якщо твоя обраниця не любить надмірного пафосу, або зараз на це просто немає можливості — не варто засмучуватись.

Ми маємо варіанти на будь-який смак.

Для першого тобі знадобиться букет її улюблених квітів.

Неважливо — пристрасні троянди чи ніжні півонії — головне, щоб їх було не менше 17.

Саме стільки букв у тих омріяних словах “Виходь за мене заміж”.

Прикріпивши кожну літеру до іншої квітки, склади букет так, щоб дівчина не одразу зрозуміла, що відбувається.

Для реалізації цього способу доведеться замовити пазл із вашим спільним фото.

Туди ж попроси помістити текст пропозиції, і запропонуй обраниці провести вечір за складанням пазлу.

Якщо ви з дівчиною вже живете в одній кварирі, то організуй для неї квест.

Проявивши майстерність в орієнтуванні, вона знайде захований “скарб”, тобто каблучку з пропозицією.

Під час стрибка з парушуту чи сімейного святкування, пелюстками троянд на піску або ж крейдою на асфальті — який спосіб освідчення ти б не обрав, пам’ятай:

Головне — твої щирі емоції та безмежна любов до неї.

Нагадаємо, раніше ми публікували гарні слова про кохання.

Фото: Pexels

Софія Сукач

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